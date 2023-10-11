Возмещение убытков бизнеса и либерализация налоговой политики: бизнес и власть обсудили приоритеты

Работа предпринимателей в условиях военного положения, возмещение ущерба и страхование военных рисков, релокация и возвращение бизнеса, либерализация налоговой политики, внедрение институциональных реформ – эти и другие проблемы были в центре внимания бизнес-форума "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: курс на Восстановление Украины", который состоялся 9 октября в Киеве.

Участие в дискуссии приняли представители бизнес-ассоциаций – членов Украинской Рады Бизнеса и Национальной бизнес-коалиции, представители власти: правительства и парламента, предприниматели из разных регионов Украины, эксперты аналитических центров, общественные деятели.

Представляя обзор стратегических документов страны, представители аналитических центров отметили, что Национальная экономическая стратегия-2030 реализована только на 20%, План восстановления Украины – всего на 15%. Темпы реализации сверхнизкие, поэтому необходимо определить конкретных исполнителей и дедлайн по каждой задаче Стратегии, предоставлять ежеквартальный публичный отчет о состоянии выполнения, а также мониторинг эффективности их выполнения.

Участники форума считают актуальными вопросы возмещения убытков украинского бизнеса и либерализацию налоговой политики. Комментируя эту тему, Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, рассказал о сложной ситуации с наполнением бюджета в условиях войны. По мнению главы парламентского комитета, Украине следует ускорить евроинтеграцию и имплементацию европейских норм. "Скорость евроинтеграции – это наше выживание. Чем дольше будем затягивать внутренними дискуссиями, тем дольше будет продолжаться процесс евроинтеграции и мы, возможно, сорвем этот процесс. Потому что ситуация в мире меняется", – отметил Данило Гетманцев.

Глава комитета поддерживает законопроект о страховании военных рисков: "Военные риски сверхважны, и без их страхования никто из инвесторов не будет заходить в Украину. Мы должны сделать банк реконструкции на базе того из государственных банков, которые уже есть. У него должна быть одна цель: финансировать операции повышенного риска восстановления Украины".

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинской Рады бизнеса Михаил Непран убежден: государство должно быстрее реагировать на запросы бизнеса – например, в возмещении ущерба от военных действий. "У государства в условиях войны денег на бизнес нет. Что же тогда государство может предложить? Полную, максимальную дерегуляцию". По мнению спикера, в переговорах с международными партнерами украинские власти должны предлагать отложить выполнение некоторых требований во время действия военного положения. "Никто в мире не любит платить налоги. Но есть разумный компромисс, есть понимание плательщика, что его деньги тратятся прозрачно, понятно и эффективно. Если взять упрощенную "польскую модель" налогообложение - то она более жесткая, не целесообразная для Украины в настоящее время, у них много ставок по разным видам деятельности".

Об условиях работы предпринимателей в регионах, приближенных к зоне боевых действий, говорил Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей (Харьков): "На первом месте стоит вопрос безопасности. Безопасность существенно увеличивает расходы любого бизнеса и делает неконкурентными товары и услуги, которые он занимает" производит.Нет региональных программ развития предпринимательства, даже нет государственной стратегии развития предпринимательства, которая закончилась в 2020 году.Бизнес продолжает выезжать.Потому что даже если у вас заминированное поле, вы все равно платите налог на землю.Люди сами разминируют свои поля, это все дополнительные затраты".

Руководитель ассоциации предложил продолжить освобождение предпринимателей из таких регионов от налогообложения на 2023-24 гг.

Дмитрий Кохан, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады, член Наблюдательного совета Украинской Рады Бизнеса, привлек внимание к ситуации, которая сложилась у агропроизводителей:

"Из-за отсутствия морской логистики все экспортные культуры будут убыточными, и возникает вопрос, как агропроизводители пройдут посевную в следующем году. Хорошо, когда предоставляет кредиты государство. Но когда вы третий год подряд берете новые кредиты, чтобы перекрыть старые кредиты - это ненормально", - сказал зампред ВАР.

Борис Эмельдеш, президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей (Одесса), предложил сузить сферу применения РРО и освободить от РРО тех предпринимателей, для которых это экономически нецелесообразно . Кроме того, руководитель ассоциации поднял вопрос увеличения лимитов перехода предпринимателей на НДС . Комментируя этот вопрос, Даниил Гетманцев заверил, что внедрение РРО в существующей модели – это безальтернативная позиция . Что касается увеличения лимитов по НДС до уровня, существующего в европейских странах, то эти вопросы связаны с разными ставками налогообложения и могут быть рассмотрены только в комплексе с изменением модели налогообложения.

Спикерами форума также стали председатель Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова, заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев, председатель подкомитета по вопросам взаимодействия государства и бизнеса и инвестиций Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Игорь Марчук.

О важности человеческого капитала для развития бизнеса говорила Мария Шевчук, директор Ассоциации IT Ukraine. "Сегодня у нас две болезненные проблемы: бронирование и временные выезды за границу. Мы экспортная отрасль, на 95% работаем с зарубежными клиентами, нам нужно быть интегрированными в команды наших клиентов. Мы хотим иметь четкий, прозрачный механизм. Потому что наша отрасль нетолерантна к любых коррупционных схем. Нужен хороший, качественный механизм временного выезда за границу".

По мнению главы ассоциации, ИТ-отрасль может быть драйвером восстановления Украины. "Мы очень адаптивны, и это в прошлом году помогло нам показать "плюс".

Форум организовали Национальный бизнес-коалиция и Украинский Совет Бизнеса, объединивший более 200 бизнес-ассоциаций, представляющих 40 тысяч предприятий со всей страны.

Мероприятие прошло при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE).

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