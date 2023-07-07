"Вступление Украины в НАТО критически важно для прихода инвестиций в страну", — Сергей Лищина

Сергей Лищина — один из украинских предпринимателей, кто, несмотря на войну, живет и работает в Украине. Бизнесмен продолжает строить новый завод по производству стекловаты, обеспечивает работу двух уже имеющихся предприятий, тратит колоссальные средства на помощь ВСУ. Мы встретились с Сергеем Лищиной для того, чтобы расспросить его о том, как изменились условия ведения бизнеса за последние полгода, обсудить перспективы обновления Украины и условия прихода в страну инвестиций.

— Сергей, как изменились условия ведения бизнеса за последние полгода?

– Мы работаем на победу. Платим налоги, заработные платы, несмотря на снижение объема продаж, который стал намного меньше, чем до войны. Продажи сейчас спонтанны и не системны. Например, в мае мы сторожили небольшой рост, а в июне продажи снова снизились. Если мы говорим о производстве ДСП, то здесь ситуация несколько хуже — мебель пока никто не покупает.

— Есть ли у бизнеса проблема с продолжением права на возврат валютной выручки?

— Проблема есть, она связана с тем, что если ты отправляешь деньги на покупку оборудования за границей, то из-за военных рисков прибыть в Украину оно может гораздо позже. Например, мы строим предприятие по производству стекловаты — первое в Украине и столкнулись с тем, что у нас возникает разрыв во времени между обещанием поставщиков и реальными сроками поставки. Но это не до конца понимают отдельные государственные инстанции, особенно налоговая. Многое зависит и от реакции Минэкономики, поэтому конечно важно, чтобы они действовали оперативно.

Если мы не возвращаем валюту в страну, налоговая нам начисляет штрафы. И это болезненно. Ты заплатил миллионы за оборудование, а потом пришла война, а потом мы не вернули валюту в Украину, а оборудование еще не приехало. И нам нужно обращаться в Минэкономики каждый раз для продления разрешения.

– Насколько профессионально сейчас работает система бронирования от армии при Минэкономики?

– Она точно работает и конкретно Минэкономики в этом отношении действует очень четко и быстро.

— Как вы оцениваете налоговую реформу, недавно поддержанную Президентом Украины? Нужна ли она бизнесу и зачем?

— Я считаю, что эта реформа очень нужна. Я ее полностью поддерживаю. Для нас важна и налоговая ставка и администрирование. Но я больше уделяю внимание налоговой ставке. Ее снижение позволит оставить производство в Украине, не переносить его за границу.

— Изменилось ли что-нибудь в отношении компании IKEA к Украине?

- Ничего не изменилось. Они вышли из России, но вышли и из Украины. Мы понимаем, что ты ушел из России, и мы этому аплодируем. Но почему ты вышел из Украины? Мы понимаем твое отношение к агрессору, но мы не понимаем твое отношение к Украине. Я очень с уважением отношусь ко всем скандинавам, но в данном случае я не понимаю, почему IKEA ушла из нашей страны.

— Как вы относитесь к тому, что не все западные компании ушли из России?

- Резко отрицательно. Действительно многие скрываются, кто-то под разными сделками, говорят, что они продают свой бизнес, переписывают свой бизнес. К примеру, производители ДСП: Kronospan, Swiss Кronospan, Egger — все они работают в России. Но если ты спросишь их почему, начинают рассказывать, что они пытаются продать свои активы. И пока пытаются, работают и платят налоги в России, из которых финансируется убийство мирных граждан у нас в стране.

— На встрече Президента с бизнесом очень многие предприниматели жаловались на то, что есть давление силовиков. Действительно ли он?

– Я слышал о таких примерах. К примеру, у меня есть знакомые предприниматели в Харьковской области. Они оказались в оккупации, они не уехали, они латифундисты, у них колхозы, земля, заправки. А сейчас эти ребята прессуют, говорят, что вы коллаборанты, отдавайте бизнес. Но это не соответствует действительности, там абсолютно проукраинские собственники. Такого рода проблемы, к сожалению, возникают.

- Как вы оцениваете реформу лесной промышленности? Что там нужно изменить реально?

– Оцениваю очень положительно. Эту реформу фактически провел заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма. Он создал прозрачный и прибыльный сегмент, а также новую отрасль с отличными результатами и высокой прибылью. Но еще многое нужно сделать. Важна дальнейшая переработка древесины внутри страны. Все лесопильные работают более или менее одинаково. Купил древесину, перепилил, продал. Но если ты ее перерабатываешь здесь, погружаешься чуть-чуть глубже в этой переработке, то заработаешь добавленную стоимость. Инвестором здесь могут быть как внутренние, так и зарубежные компании.

— Удастся ли, на ваш взгляд, привлечь инвестиции в Украину?

– Во-первых, мы должны победить в этой войне. А во-вторых, потребуется время для того, чтобы потенциальные инвесторы убедились, что продолжения войны не будет. Я уверен, что первые 2-3 года все будут думать, тянуть время. Непредсказуемо все. Вроде бы и закончилась война, а может она начнется завтра. Но все может быть очень быстро, если нас примут в НАТО. Я в этом на 100% уверен, я видел это после 2014 года. Общался с западными бизнесами и они говорили, что вы в красных линиях, пока вы не в НАТО.

— То есть вступление в НАТО очень важно для инвестиций?

– Я в этом уверен на 100%. Я надеюсь, что когда мы выиграем и заработаем эту трудную победу, нам нужно сделать все возможное, чтобы получить действенные гарантии безопасности, которые станут залогом повышения инвестиционного потенциала страны.