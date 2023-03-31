Заправляйся на АЗК UPG, составляй «Слава ВСУ» из букв в чеках и получай суперприз – авто Volkswagen T-Roc!

Давно мечтаете о новом автомобиле? В национальной сети АЗК UPG стартовала акция с главным призом – кроссовером Volkswagen T-Roc. Также будут разыграны 20 спутниковых модемов Starlink, которые открывают беспрепятственный доступ в Интернет, и еще более 10 000 мгновенных подарков.

Акция началась 27 марта, в день рождения компании, и продлится до 25 июня этого года.

Для участия клиентам сети, являющимся владельцами бонусной карты UPGgood, необходимо только заправить авто любым видом топлива от 25 л на одном из АЗК UPG.

В топливных чеках вы найдете отдельные буквы, из которых нужно составить главные слова страны – «Слава ВСУ». Каждая заправка – отдельная буква в чеке, выпадающая случайным образом. Розыгрыш главных призов состоится по завершению акции.

Сегодня положительные эмоции необходимы всем. Одно маленькое удовольствие может существенно улучшить настроение и добавить оптимизма. В течение всего периода акции, заправляясь на UPG, посетители смогут выиграть более 10 000 мгновенных подарков, среди которых: бургер-меню, хот-доги, ароматные горячие напитки, ароматизаторы для авто и горючее.

Так что если вы по каким-то причинам еще не стали участниками бонусной программы UPGgood, самое время присоединиться! Загрузите мобильное приложение в App Store или Play Market и получайте дополнительные преимущества, заправляясь в сети топливом европейского качества.

Уже 20 лет UPG дарит любовь и заботу своим клиентам. Компания благодарит украинцев за единство на этом пути исторических изменений и больших испытаний!

С официальными правилами проведения национальной акции можно ознакомиться по ссылке.