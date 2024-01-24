Изучите, как ивент-менеджеры влияют на нашу жизнь, создавая незабываемые мероприятия. От торжественных событий до корпоративных собраний – эта профессия превращает идеи в незабываемые воспоминания и опыт.
Что делает ивент-менеджер?
Ивент-менеджер – это специалист, занимающийся организацией различных событий или проектов. Специалист выполняет комплекс работ по планированию и реализации мероприятий, например спортивных, корпоративных, музыкальных и т.п.
Основные обязанности менеджера по инвенту:
- Отвечает за планирование и организацию ивента.
- Определение бюджета для происшествия.
- Координация события.
- Общение с клиентами.
- Реклама и продвижение события.
- Оценка результатов и создание отчета.
Какая зарплата у ивент-менеджера
Зарплата ивент-менеджера зависит от компании и города, где работает специалист, а также от его опыта. В Украине начинающие специалисты могут зарабатывать небольшие суммы – от 15 000 грн/мес. Однако опыт и повышение открывают для специалиста новые возможности и финансовую стабильность.
В среднем в Украине ивент-менеджер может зарабатывать от 24 000 грн/мес.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Плюсы и минусы в работе ивент-менеджером
|Плюсы
|Минусы
|Творческая развивающаяся профессия.
|Стрессовая работа.
|Можно работать в компании или иметь собственное дело по организации ивентов.
|Иногда ненормированный рабочий день.
|Высокий доход.
|Конкуренция на рынке.
|Разноплановые задачи.
Как стать ивент-менеджером
Чтобы стать ивент-менеджером, можно учиться в украинских ВУЗах или закончить профессиональные курсы по организации мероприятий.
Курсы ивент-менеджера
- Курсы Bazilik;
- Экономический факультет Украинского государственного химико-технологического университета;
- Киевский университет культуры.
Какие навыки нужны для работы ивент-менеджером
Ивент-менеджер может заниматься организацией любого мероприятия. Для этого специалисту нужно иметь следующие базовые навыки:
- Организационные навыки;
- Творчество и креативное мышление;
- Коммуникабельность и стрессоустойчивость;
- Навыки расчета и управления бюджетом;
- Умение работать с командой;
- Разработка и выполнение маркетинговых стратегий .
Эти навыки помогут ивент-менеджеру качественно выполнять свою работу. В то же время, их нужно развивать для того, чтобы понимать актуальные потребности клиентов.