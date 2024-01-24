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ивент, ивент-менеджер, профессии
Как стать высококвалифицированным ивент-менеджером. Иллюстрация: Delo.ua
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Ивент-менеджер

Изучите, как ивент-менеджеры влияют на нашу жизнь, создавая незабываемые мероприятия. От торжественных событий до корпоративных собраний – эта профессия превращает идеи в незабываемые воспоминания и опыт.

Что делает ивент-менеджер?

Ивент-менеджер – это специалист, занимающийся организацией различных событий или проектов. Специалист выполняет комплекс работ по планированию и реализации мероприятий, например спортивных, корпоративных, музыкальных и т.п.

Основные обязанности менеджера по инвенту:

  1. Отвечает за планирование и организацию ивента.
  2. Определение бюджета для происшествия.
  3. Координация события.
  4. Общение с клиентами.
  5. Реклама и продвижение события.
  6. Оценка результатов и создание отчета.

Какая зарплата у ивент-менеджера

Зарплата ивент-менеджера зависит от компании и города, где работает специалист, а также от его опыта. В Украине начинающие специалисты могут зарабатывать небольшие суммы – от 15 000 грн/мес. Однако опыт и повышение открывают для специалиста новые возможности и финансовую стабильность.

В среднем в Украине ивент-менеджер может зарабатывать от 24 000 грн/мес.

Плюсы и минусы в работе ивент-менеджером

Плюсы Минусы
Творческая развивающаяся профессия. Стрессовая работа.
Можно работать в компании или иметь собственное дело по организации ивентов. Иногда ненормированный рабочий день.
Высокий доход. Конкуренция на рынке.
Разноплановые задачи.

Как стать ивент-менеджером

Чтобы стать ивент-менеджером, можно учиться в украинских ВУЗах или закончить профессиональные курсы по организации мероприятий.

Курсы ивент-менеджера

  • Курсы Bazilik;
  • Экономический факультет Украинского государственного химико-технологического университета;
  • Киевский университет культуры.

Какие навыки нужны для работы ивент-менеджером

Ивент-менеджер может заниматься организацией любого мероприятия. Для этого специалисту нужно иметь следующие базовые навыки:

  • Организационные навыки;
  • Творчество и креативное мышление;
  • Коммуникабельность и стрессоустойчивость;
  • Навыки расчета и управления бюджетом;
Фото 2 — Ивент-менеджер

Эти навыки помогут ивент-менеджеру качественно выполнять свою работу. В то же время, их нужно развивать для того, чтобы понимать актуальные потребности клиентов.