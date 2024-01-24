Изучите, как ивент-менеджеры влияют на нашу жизнь, создавая незабываемые мероприятия. От торжественных событий до корпоративных собраний – эта профессия превращает идеи в незабываемые воспоминания и опыт.

Что делает ивент-менеджер?

Ивент-менеджер – это специалист, занимающийся организацией различных событий или проектов. Специалист выполняет комплекс работ по планированию и реализации мероприятий, например спортивных, корпоративных, музыкальных и т.п.

Основные обязанности менеджера по инвенту:

Отвечает за планирование и организацию ивента. Определение бюджета для происшествия. Координация события. Общение с клиентами. Реклама и продвижение события. Оценка результатов и создание отчета.

Какая зарплата у ивент-менеджера

Зарплата ивент-менеджера зависит от компании и города, где работает специалист, а также от его опыта. В Украине начинающие специалисты могут зарабатывать небольшие суммы – от 15 000 грн/мес. Однако опыт и повышение открывают для специалиста новые возможности и финансовую стабильность.

В среднем в Украине ивент-менеджер может зарабатывать от 24 000 грн/мес.

Плюсы и минусы в работе ивент-менеджером

Плюсы Минусы Творческая развивающаяся профессия. Стрессовая работа. Можно работать в компании или иметь собственное дело по организации ивентов. Иногда ненормированный рабочий день. Высокий доход. Конкуренция на рынке. Разноплановые задачи.

Как стать ивент-менеджером

Чтобы стать ивент-менеджером, можно учиться в украинских ВУЗах или закончить профессиональные курсы по организации мероприятий.

Курсы ивент-менеджера

Курсы Bazilik;

Экономический факультет Украинского государственного химико-технологического университета;

Киевский университет культуры.

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Какие навыки нужны для работы ивент-менеджером

Ивент-менеджер может заниматься организацией любого мероприятия. Для этого специалисту нужно иметь следующие базовые навыки:

Организационные навыки;

Творчество и креативное мышление;

Коммуникабельность и стрессоустойчивость;

Навыки расчета и управления бюджетом;

Умение работать с командой;

Разработка и выполнение маркетинговых стратегий .

Эти навыки помогут ивент-менеджеру качественно выполнять свою работу. В то же время, их нужно развивать для того, чтобы понимать актуальные потребности клиентов.