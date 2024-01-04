Сколько может зарабатывать проджект-менеджер, какими навыками владеть и где может учиться – читайте в материале.
- Что делает Project-менеджер?
- Какая зарплата у Project-менеджера?
- Плюсы и минусы в работе Project-менеджером?
- Как стать Project-менеджером?
Project-менеджер (менеджер проекта, проджект-менеджер ) - это специалист, который управляет проектами с самого начала и до завершения, а затем поддерживает его. Также специалист должен управлять командой, работающей над проектом.
Что делает Project-менеджер?
Проджект-менеджер отвечает за планирование, координацию и выполнение проекта. Рассмотрим несколько основных задач, которые выполняет project-менеджер:
- Определение объема работ, ключевая цель и цель проекта, распределение задач между участниками команды.
- Разрабатывает план, график и сроки выполнения работ.
- Распределяет человеческие ресурсы, бюджет, оборудование и материалы, необходимые для достижения цели проекта.
- Оценка рисков и методов управления ими.
- Следит за процессом выполнения проекта, анализирует результаты выполненных работ и представляет отчетность стейкхолдерам.
- Участвует в процессе завершения всех этапов проекта, оценивает результат и анализирует ошибки, которые были во время работы над проектом.
Какая зарплата у Project-менеджера?
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Минимальная зарплата project-менеджера в Украине составляет примерно 15 000 – 16 000 грн/мес.
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Средняя зарплата проджект-менеджера в Украине составляет примерно 30 000 грн/мес.
- Что касается высокой зарплаты project-менеджера, то в зависимости от проекта специалист может зарабатывать от 45 000 грн/мес.
Однако следует отметить, что зарплата project-менеджера также зависит от проекта, над которым работает, места и города, где работает специалист, а также суммы бюджета проекта и опыта работы project-менеджера.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Плюсы и минусы в работе Project-менеджером?
|Плюсы
|Минусы
|Высокая заработная плата.
|Надо принимать трудные решения, высокая ответственность.
|Возможность управлять командой и развивать ее.
|Бывают сложные задачи, которые могут влиять на график работы.
|Саморазвитие и обучение.
|Стрессовые ситуации.
Как стать Project-менеджером?
Чтобы овладеть профессией проджект-менеджера, можно пойти учиться в ВУЗ или колледж по специальности "проектного менеджмента". Или можно найти краткосрочные курсы.
Следует отметить, что project-менеджер на протяжении карьерного пути должен повышать свою квалификацию.
Где учиться на Project-менеджере?
Рассмотрим несколько учебных заведений, где можно учиться профессии "проджект-менеджер":
Курсы Project-менеджера
- Международная бизнес-школа Laba.
- Шведско-украинская IТ-школа Beetroot.
- Projector Institute.
Какие навыки необходимы для работы Project-менеджером?
Как мы указали выше, что проджект-менеджер играет ключевую роль в процессе создания проектов. Чтобы успешно выполнять задачи, надо обладать следующими навыками:
- Планировка и организация.
- Аналитические навыки.
- Управление рисками.
- Лидерство.
- Коммуникация.
- Умение принимать решение.
- Тайм-менеджмент.
- Знание методологии управления проектами.
- знание английского языка.
Эти навыки помогут project-менеджеру успешно справиться с задачами.