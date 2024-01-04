Сколько может зарабатывать проджект-менеджер, какими навыками владеть и где может учиться – читайте в материале.

Project-менеджер (менеджер проекта, проджект-менеджер ) - это специалист, который управляет проектами с самого начала и до завершения, а затем поддерживает его. Также специалист должен управлять командой, работающей над проектом.

Что делает Project-менеджер?

Проджект-менеджер отвечает за планирование, координацию и выполнение проекта. Рассмотрим несколько основных задач, которые выполняет project-менеджер:

Определение объема работ, ключевая цель и цель проекта, распределение задач между участниками команды. Разрабатывает план, график и сроки выполнения работ. Распределяет человеческие ресурсы, бюджет, оборудование и материалы, необходимые для достижения цели проекта. Оценка рисков и методов управления ими. Следит за процессом выполнения проекта, анализирует результаты выполненных работ и представляет отчетность стейкхолдерам. Участвует в процессе завершения всех этапов проекта, оценивает результат и анализирует ошибки, которые были во время работы над проектом.

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Какая зарплата у Project-менеджера?

Минимальная зарплата project-менеджера в Украине составляет примерно 15 000 – 16 000 грн/мес.



Средняя зарплата проджект-менеджера в Украине составляет примерно 30 000 грн/мес.



Что касается высокой зарплаты project-менеджера, то в зависимости от проекта специалист может зарабатывать от 45 000 грн/мес.

Однако следует отметить, что зарплата project-менеджера также зависит от проекта, над которым работает, места и города, где работает специалист, а также суммы бюджета проекта и опыта работы project-менеджера.

Плюсы и минусы в работе Project-менеджером?

Плюсы Минусы Высокая заработная плата. Надо принимать трудные решения, высокая ответственность. Возможность управлять командой и развивать ее. Бывают сложные задачи, которые могут влиять на график работы. Саморазвитие и обучение. Стрессовые ситуации.

Как стать Project-менеджером?

Чтобы овладеть профессией проджект-менеджера, можно пойти учиться в ВУЗ или колледж по специальности "проектного менеджмента". Или можно найти краткосрочные курсы.

Следует отметить, что project-менеджер на протяжении карьерного пути должен повышать свою квалификацию.

Где учиться на Project-менеджере?

Рассмотрим несколько учебных заведений, где можно учиться профессии "проджект-менеджер":

Курсы Project-менеджера

Международная бизнес-школа Laba.

Шведско-украинская IТ-школа Beetroot.

Projector Institute.

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Какие навыки необходимы для работы Project-менеджером?

Как мы указали выше, что проджект-менеджер играет ключевую роль в процессе создания проектов. Чтобы успешно выполнять задачи, надо обладать следующими навыками:

Планировка и организация.

Аналитические навыки.

Управление рисками.

Лидерство.

Коммуникация.

Умение принимать решение.

Тайм-менеджмент.

Знание методологии управления проектами.

знание английского языка.

Эти навыки помогут project-менеджеру успешно справиться с задачами.