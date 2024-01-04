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проджект менеджер, робота, професії
Профессія проджект-менеджер. Ілюстрація: Delo.ua
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Project-менеджер

Скільки може заробляти проджект-менеджер, якими навичками володіти і де може навчатись - читайте у матеріалі. 

Project-менеджер (менеджер проєкту, проджект-менеджер) - це фахівець, який керує проєктами з самого початку і до завершення, а потім підтримує його. Також фахівець повинен керувати командою, яка працює над проєктом.

Що робить Project-менеджер?

Проджект-менеджер відповідає за планування, координацію і виконання проекту. Розглянемо кілька основних завдань, які виконує project-менеджер:

  1. Визначає обсяг робіт, ключову мету і ціль проєкту, розподіляє завдання між учасниками команди.
  2. Розробляє план, графік і терміни виконання робіт. 
  3. Розподіляє людські ресурси, бюджет, обладнання та матеріали, які необхідні для досягнення мети проєкту.
  4. Оцінює ризики і методи управління ними. 
  5. Слідкує за процесом виконання проєкту, аналізує результати виконанних робіт і подає звітність стейкхолдерам. 
  6. Приймає участь в процесі завершення всіх етапів проекту, оцінює результат і аналізує помилки, які були під час роботи над проєктом. 

Яка зарплата у Project-менеджера?

  • Мінімальна зарплата project-менеджера в Україні складає приблизно 15 000 - 16 000 грн / міс. 
  • Середня зарплата проджект-менеджера в Україні складає приблизно 30 000 грн / міс. 
  • Щодо високої зарплати project-менеджера, то в залежності від проєкту, фахівець може заробляти від 45 000 грн / міс. 

Однак слід зазначити, що зарплата project-менеджера також залежить від проєкту, над яким працює, місця та міста, де працює фахівець, а також суми бюджету проєкта та досвіду роботи project-менеджера. 

Плюси та мінуси в роботі Project-менеджером?

Плюси  Мінуси
Висока заробітна плата.  Треба приймати важкі рішення, висока відповідальність. 
Можливість керувати командою і розвивати її.  Бувають складні завдання, що може впливати на графік роботи. 
Саморозвиток і навчання.  Стресові ситуації. 

Як стати Project-менеджером?

Щоб опанувати професію проджект-менеджера можна піти навчатись у ВУЗ або коледж за спеціальністю “проектного менеджменту”. Або можна знайти короткострокові курси.

Варто зазначити, що project-менеджер на протязі кар’єрного шляху повинен підвищувати свою кваліфікацію. 

Де вчитися на Project-менеджера?

Розглянемо кілька навчальних закладів, де можна навчатись професії “проджект-менеджер”: 

Курсы Project-менеджера 

  • Міжнародна бізнес-школа Laba. 
  • Шведсько-українська ІТ-школа Beetroot. 
  • Projector Institute. 

Які навички необхідні для роботи Project-менеджером?

Як ми зазначили вище, що проджект-менеджер грає ключову роль в процесі створення проєктів. Щоб успішно виконувати завдання треба володіти такими навичками: 

  • Планування та організація.
  • Аналітичні навички.
  • Управління ризиками.
  • Лідерство. 
Фото 2 — Project-менеджер
  • Комунікація. 
  • Вміння приймати рішення.
  • Тайм-менеджмент. 
  • Знання методологій управління проектами. 
  • Знання англійської мови. 

Ці навички допоможуть project-менеджеру успішно впоратися з задачами.