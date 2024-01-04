Скільки може заробляти проджект-менеджер, якими навичками володіти і де може навчатись - читайте у матеріалі.

Project-менеджер (менеджер проєкту, проджект-менеджер) - це фахівець, який керує проєктами з самого початку і до завершення, а потім підтримує його. Також фахівець повинен керувати командою, яка працює над проєктом.

Що робить Project-менеджер?

Проджект-менеджер відповідає за планування, координацію і виконання проекту. Розглянемо кілька основних завдань, які виконує project-менеджер:

Визначає обсяг робіт, ключову мету і ціль проєкту, розподіляє завдання між учасниками команди. Розробляє план, графік і терміни виконання робіт. Розподіляє людські ресурси, бюджет, обладнання та матеріали, які необхідні для досягнення мети проєкту. Оцінює ризики і методи управління ними. Слідкує за процесом виконання проєкту, аналізує результати виконанних робіт і подає звітність стейкхолдерам. Приймає участь в процесі завершення всіх етапів проекту, оцінює результат і аналізує помилки, які були під час роботи над проєктом.

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Яка зарплата у Project-менеджера?

Мінімальна зарплата project-менеджера в Україні складає приблизно 15 000 - 16 000 грн / міс.



Середня зарплата проджект-менеджера в Україні складає приблизно 30 000 грн / міс.



Щодо високої зарплати project-менеджера, то в залежності від проєкту, фахівець може заробляти від 45 000 грн / міс.

Однак слід зазначити, що зарплата project-менеджера також залежить від проєкту, над яким працює, місця та міста, де працює фахівець, а також суми бюджету проєкта та досвіду роботи project-менеджера.

Плюси та мінуси в роботі Project-менеджером?

Плюси Мінуси Висока заробітна плата. Треба приймати важкі рішення, висока відповідальність. Можливість керувати командою і розвивати її. Бувають складні завдання, що може впливати на графік роботи. Саморозвиток і навчання. Стресові ситуації.

Як стати Project-менеджером?

Щоб опанувати професію проджект-менеджера можна піти навчатись у ВУЗ або коледж за спеціальністю “проектного менеджменту”. Або можна знайти короткострокові курси.

Варто зазначити, що project-менеджер на протязі кар’єрного шляху повинен підвищувати свою кваліфікацію.

Де вчитися на Project-менеджера?

Розглянемо кілька навчальних закладів, де можна навчатись професії “проджект-менеджер”:

Курсы Project-менеджера

Міжнародна бізнес-школа Laba.

Шведсько-українська ІТ-школа Beetroot.

Projector Institute.

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Які навички необхідні для роботи Project-менеджером?

Як ми зазначили вище, що проджект-менеджер грає ключову роль в процесі створення проєктів. Щоб успішно виконувати завдання треба володіти такими навичками:

Планування та організація.

Аналітичні навички.

Управління ризиками.

Лідерство.

Комунікація.

Вміння приймати рішення.

Тайм-менеджмент.

Знання методологій управління проектами.

Знання англійської мови.

Ці навички допоможуть project-менеджеру успішно впоратися з задачами.