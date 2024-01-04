Скільки може заробляти проджект-менеджер, якими навичками володіти і де може навчатись - читайте у матеріалі.
- Що робить Project-менеджер?
- Яка зарплата у Project-менеджера?
- Плюси та мінуси в роботі Project-менеджером?
- Як стати Project-менеджером?
Project-менеджер (менеджер проєкту, проджект-менеджер) - це фахівець, який керує проєктами з самого початку і до завершення, а потім підтримує його. Також фахівець повинен керувати командою, яка працює над проєктом.
Що робить Project-менеджер?
Проджект-менеджер відповідає за планування, координацію і виконання проекту. Розглянемо кілька основних завдань, які виконує project-менеджер:
- Визначає обсяг робіт, ключову мету і ціль проєкту, розподіляє завдання між учасниками команди.
- Розробляє план, графік і терміни виконання робіт.
- Розподіляє людські ресурси, бюджет, обладнання та матеріали, які необхідні для досягнення мети проєкту.
- Оцінює ризики і методи управління ними.
- Слідкує за процесом виконання проєкту, аналізує результати виконанних робіт і подає звітність стейкхолдерам.
- Приймає участь в процесі завершення всіх етапів проекту, оцінює результат і аналізує помилки, які були під час роботи над проєктом.
Яка зарплата у Project-менеджера?
-
Мінімальна зарплата project-менеджера в Україні складає приблизно 15 000 - 16 000 грн / міс.
-
Середня зарплата проджект-менеджера в Україні складає приблизно 30 000 грн / міс.
- Щодо високої зарплати project-менеджера, то в залежності від проєкту, фахівець може заробляти від 45 000 грн / міс.
Однак слід зазначити, що зарплата project-менеджера також залежить від проєкту, над яким працює, місця та міста, де працює фахівець, а також суми бюджету проєкта та досвіду роботи project-менеджера.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Плюси та мінуси в роботі Project-менеджером?
|Плюси
|Мінуси
|Висока заробітна плата.
|Треба приймати важкі рішення, висока відповідальність.
|Можливість керувати командою і розвивати її.
|Бувають складні завдання, що може впливати на графік роботи.
|Саморозвиток і навчання.
|Стресові ситуації.
Як стати Project-менеджером?
Щоб опанувати професію проджект-менеджера можна піти навчатись у ВУЗ або коледж за спеціальністю “проектного менеджменту”. Або можна знайти короткострокові курси.
Варто зазначити, що project-менеджер на протязі кар’єрного шляху повинен підвищувати свою кваліфікацію.
Де вчитися на Project-менеджера?
Розглянемо кілька навчальних закладів, де можна навчатись професії “проджект-менеджер”:
Курсы Project-менеджера
- Міжнародна бізнес-школа Laba.
- Шведсько-українська ІТ-школа Beetroot.
- Projector Institute.
Які навички необхідні для роботи Project-менеджером?
Як ми зазначили вище, що проджект-менеджер грає ключову роль в процесі створення проєктів. Щоб успішно виконувати завдання треба володіти такими навичками:
- Планування та організація.
- Аналітичні навички.
- Управління ризиками.
- Лідерство.
- Комунікація.
- Вміння приймати рішення.
- Тайм-менеджмент.
- Знання методологій управління проектами.
- Знання англійської мови.
Ці навички допоможуть project-менеджеру успішно впоратися з задачами.