Вивчіть, як івент-менеджери впливають на наші життя, створюючи незабутні заходи. Від урочистих подій до корпоративних зібрань – ця професія перетворює ідеї в незабутні спогади та досвід.
Що робить івент-менеджер?
Івент-менеджер - це фахівець, який займається організацією різних подій або проєктів. Фахівець виконує комплекс робіт для планування і реалізації заходів, наприклад, спортивних, корпоративних, музичних тощо.
Основні обов’язки менеджера з івенту:
- Відповідає за планування і організацію івенту.
- Визначення бюджету для події.
- Координація події.
- Комунікація з клієнтами.
- Реклама та просування події.
- Оцінка результатів та створення звіту.
Яка зарплата у івент-менеджера
Зарплата івент-менеджера залежить від компанії і міста, де працює фахівець, а також його досвіду. В Україні початківці можуть заробляти невеликі суми - від 15 000 грн / міс. Однак досвід і підвищення кваліфікації відкривають для фахівця нові можливості і фінансову стабільність.
В середньому в Україні івент-менеджер може заробляти від 24 000 грн / міс.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Плюси і мінуси в роботі івент-менеджером
|Плюси
|Мінуси
|Творча професія, що розвивається.
|Стресова робота.
|Можна працювати в компанії або мати власну справу з організації івентів.
|Іноді ненормований робочий день.
|Високий дохід.
|Конкуренція на ринку.
|Різнопланові завдання.
Як стати івент-менеджером
Щоб стати івент-менеджером можна навчатись в українських ВНЗ або закінчити професійні курси з організації заходів.
Курси івент-менеджера
- Курси Bazilik;
- Економічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету;
- Київський університет культури.
Які навички потрібні для роботи івент-менеджером
Івент-менеджер може займатись організацією будь-якого заходу. Для цього фахівцю потрібно мати такі базові навички:
- Організаційні навички;
- Творчість і креативне мислення;
- Комунікабельність і стресостійкість;
- Навички розрахунку та керування бюджетом;
- Вміння працювати з командою;
- Розробка та виконання маркетингових стратегій.
Ці навички допоможуть івент-менеджеру якісно виконувати свою роботу. Водночас їх треба розвивати для того, щоб розуміти актуальні потреби клієнтів.