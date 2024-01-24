Вивчіть, як івент-менеджери впливають на наші життя, створюючи незабутні заходи. Від урочистих подій до корпоративних зібрань – ця професія перетворює ідеї в незабутні спогади та досвід.

Що робить івент-менеджер?

Івент-менеджер - це фахівець, який займається організацією різних подій або проєктів. Фахівець виконує комплекс робіт для планування і реалізації заходів, наприклад, спортивних, корпоративних, музичних тощо.

Основні обов’язки менеджера з івенту:

Відповідає за планування і організацію івенту. Визначення бюджету для події. Координація події. Комунікація з клієнтами. Реклама та просування події. Оцінка результатів та створення звіту.

Яка зарплата у івент-менеджера

Зарплата івент-менеджера залежить від компанії і міста, де працює фахівець, а також його досвіду. В Україні початківці можуть заробляти невеликі суми - від 15 000 грн / міс. Однак досвід і підвищення кваліфікації відкривають для фахівця нові можливості і фінансову стабільність.

В середньому в Україні івент-менеджер може заробляти від 24 000 грн / міс.

Плюси і мінуси в роботі івент-менеджером

Плюси Мінуси Творча професія, що розвивається. Стресова робота. Можна працювати в компанії або мати власну справу з організації івентів. Іноді ненормований робочий день. Високий дохід. Конкуренція на ринку. Різнопланові завдання.

Як стати івент-менеджером

Щоб стати івент-менеджером можна навчатись в українських ВНЗ або закінчити професійні курси з організації заходів.

Курси івент-менеджера

Курси Bazilik;

Економічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету;

Київський університет культури.

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Які навички потрібні для роботи івент-менеджером

Івент-менеджер може займатись організацією будь-якого заходу. Для цього фахівцю потрібно мати такі базові навички:

Організаційні навички;

Творчість і креативне мислення;

Комунікабельність і стресостійкість;

Навички розрахунку та керування бюджетом;

Вміння працювати з командою;

Розробка та виконання маркетингових стратегій.

Ці навички допоможуть івент-менеджеру якісно виконувати свою роботу. Водночас їх треба розвивати для того, щоб розуміти актуальні потреби клієнтів.