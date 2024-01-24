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івент-менеджер, професії, івент
Як стати висококваліфікованим івент-менеджером. Ілюстрація: Delo.ua
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Івент-менеджер

Вивчіть, як івент-менеджери впливають на наші життя, створюючи незабутні заходи. Від урочистих подій до корпоративних зібрань – ця професія перетворює ідеї в незабутні спогади та досвід. 

Що робить івент-менеджер?

Івент-менеджер - це фахівець, який займається організацією різних подій або проєктів. Фахівець виконує комплекс робіт для планування і реалізації заходів, наприклад, спортивних, корпоративних, музичних тощо. 

Основні обов’язки менеджера з івенту: 

  1. Відповідає за планування і організацію івенту. 
  2. Визначення бюджету для події. 
  3. Координація події. 
  4. Комунікація з клієнтами. 
  5. Реклама та просування події. 
  6. Оцінка результатів та створення звіту. 

Яка зарплата у івент-менеджера

Зарплата івент-менеджера залежить від компанії і міста, де працює фахівець, а також його досвіду. В Україні початківці можуть заробляти невеликі суми - від 15 000 грн / міс. Однак досвід і підвищення кваліфікації відкривають для фахівця нові можливості і фінансову стабільність. 

В середньому в Україні івент-менеджер може заробляти від 24 000 грн / міс. 

Плюси і мінуси в роботі івент-менеджером

Плюси  Мінуси
Творча професія, що розвивається.  Стресова робота. 
Можна працювати в компанії або мати власну справу з організації івентів. Іноді ненормований робочий день. 
Високий дохід.  Конкуренція на ринку. 
Різнопланові завдання. 

Як стати івент-менеджером

Щоб стати івент-менеджером можна навчатись в українських ВНЗ або закінчити професійні курси з організації заходів.

Курси івент-менеджера

  • Курси Bazilik; 
  • Економічний факультет Українського державного хіміко-технологічного університету;
  • Київський університет культури. 

Які навички потрібні для роботи івент-менеджером

Івент-менеджер може займатись організацією будь-якого заходу. Для цього фахівцю потрібно мати такі базові навички:

  • Організаційні навички; 
  • Творчість і креативне мислення; 
  • Комунікабельність і стресостійкість; 
  • Навички розрахунку та керування бюджетом; 
Фото 2 — Івент-менеджер

Ці навички допоможуть івент-менеджеру якісно виконувати свою роботу. Водночас їх треба розвивати для того, щоб розуміти актуальні потреби клієнтів. 