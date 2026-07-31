«Стрижка теперь — часть личного бренда», – Андрей Геращенко, парикмахер-стилист

Парикмахер-стилист, создающий образы для известных артистов и телеведущих, объяснил, как подобрать прическу, которая будет работать на вашу карьеру.

Первое впечатление о человеке формируется за секунды, и прическа играет в этом не последнюю роль. Тем более если речь идет о карьере. Рекрутеры и HR-специалисты также отмечают: кандидаты, которые умеют адаптировать стиль под профессию и корпоративную культуру, воспринимаются как более подходящие для конкретной роли.

Чем отличается работа над образом врача и артиста, и как прическа влияет на карьеру, говорим с международным парикмахером-стилистом и преподавателем из Киева Андреем Геращенко. За 17 лет он создал тысячи образов для людей самых разных профессий — от предпринимателей и врачей до музыкантов и телеведущих. Этот опыт привел его к выводу, что удачная стрижка — инструмент профессиональной коммуникации, который помогает подчеркнуть статус и вызвать доверие или же свести авторитет на “нет”. Одним из этапов развития этой позиции стал его авторский подход к персональному подбору стрижек, основанный на понимании особенностей человека.

Вы много работали с известными людьми, для которых внешний вид – часть медийной работы. Почему неудачная прическа артиста становится предметом обсуждения зрителей, и как вы с этим работаете?

– Прическа — один из самых сильных инструментов невербальной коммуникации. Голова – первое, на что смотрят зрители, делая выводы о человеке еще до того, как он успел что-то сказать. Поэтому, работая с людьми, которые регулярно взаимодействуют с публикой, я обсуждаю не столько длину волос или форму стрижки – важнее впечатление, которое человек должен производить на аудиторию. Ведущему, например, новостей важно транслировать надежность и зрелость, а ведущему развлекательного контента нужно подчеркнуть творческую свободу.

Опросы показывают, что для немедийных людей, с которыми вы работали в Украине и США, прическа тоже стала фактором, влияющим на карьеру. Замечали такое?

– Я не раз видел, как правильно подобранный образ менял не только внешний вид человека, но и его уверенность в себе, а вместе с ней — восприятие окружающими. Прическа может подчеркнуть аккуратность и открытость или создать ощущение несоответствия ситуации. Представьте себе врача с “ирокезом”, окрашенным в ядовитые цвета. Разумеется, за таким внешним видом может оказаться большой профессионал, но первое впечатление, скорее всего, будет не об этом. Подходящая же стрижка может помочь окружающим быстрее увидеть те качества, которыми человек обладает. Еще лет десять назад прическе достаточно было быть аккуратной. Сейчас развивается культ уникальности, люди больше связывают внешний вид с внутренним миром, и стрижка теперь — часть личного бренда.

Выходит, если кто-то захочет себе одну из стрижек, которые вы делали, например, музыкантам известной рок-группы «Друга Ріка» или дизайнеру и звезде американского реалити-шоу Ребекке Кинг-Крюс, она не сработает?

– Один и тот же образ не будет одинаково работать на разных людях. У каждого свои черты лица, манера двигаться, стиль одежды и даже темперамент. Механически скопировать чужую стрижку – все равно что надеть чужой костюм: он может быть красивым, но не будет на вас сидеть. Лучше понять, что именно привлекает человека в образе звезды, и адаптировать идею под него. Тогда результат выглядит естественно и подчеркивает индивидуальность.

Из этого понимания и родилась ваша авторская методика «Аутентичная форма», которой вы обучаете мастеров в своих и сторонних салонах?

– Во многом да. Часто сталкивался с тем, что клиент приносит фотографию со стрижкой, которая ему понравилась, и просит сделать также, но результат разочаровывал. Всех мастеров учат принимать во внимание особенности лица и волос человека. Но о том, что важно понимать также его образ жизни и профессию, говорят мало. Но ведь есть люди, которые любят быть в центре внимания, а есть те, кому комфортнее сдержанность, и если создать образ, который противоречит внутреннему состоянию человека, он будет выглядеть неестественно. И мне хотелось структурировать свои знания об этом, показать, как с технической точки зрения адаптировать стрижку так, чтобы она помогала раскрыть сильные стороны человека, а не превращала его в нечто новое.

В основе вашей методики лежит принцип индивидуальности, следуя которому, вы и сами создавали образы для клиентов, и обучали этому других мастеров. Как разглядеть в человеке его неповторимые черты и передать их через прическу?

– В этом помогает насмотренность, причем не только в плане причесок, но и искусства. Глубокие познания в музыке, живописи и архитектуре помогают не жить шаблонами, а искать в каждом индивидуальность. Мы руководствуемся не только техниками стрижек. Эта наблюдательность за всем, что есть вокруг нас, помогает создать уникальный, органичный образ для человека и раскрыть его суть, но при этом сделать это интересно и дорого. Без насмотренности не получится отойти от клишированных модных образов.