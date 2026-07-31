«Стрижка тепер — частина особистого бренду», – Андрій Геращенко, перукар-стиліст

Перукар-стиліст, який створює образи для відомих артистів і телеведучих, розповів, як підібрати зачіску, що працюватиме на вашу кар’єру.

Перше враження про людину формується за лічені секунди, і зачіска відіграє в цьому далеко не останню роль. Про те, чим відрізняється робота над образом лікаря й артиста та як зачіска впливає на кар’єру, ми поговорили з міжнародним перукарем-стилістом і викладачем із Києва Андрієм Геращенком.

За 17 років він створив тисячі образів для людей найрізноманітніших професій — від підприємців і лікарів до музикантів та телеведучих. Цей досвід привів його до висновку, що вдала стрижка — це інструмент професійної комунікації, який допомагає підкреслити статус, викликати довіру або, навпаки, повністю нівелювати авторитет. Одним із етапів розвитку цієї концепції став його авторський підхід до індивідуального підбору стрижок, заснований на глибокому розумінні індивідуальних особливостей людини.

Ви багато працювали з відомими людьми, для яких зовнішній вигляд є частиною медійної діяльності. Чому невдала зачіска артиста стає предметом обговорення глядачів і як ви з цим працюєте?

– Зачіска — один із найсильніших інструментів невербальної комунікації та одна з перших деталей, на які звертає увагу аудиторія. Тому, працюючи з людьми, які регулярно взаємодіють із публікою, я обговорюю не стільки довжину волосся чи форму стрижки, скільки враження, яке людина має справляти на свою аудиторію. Наприклад, ведучому новин важливо транслювати надійність і зрілість, тоді як ведучому розважального контенту потрібно підкреслити творчу свободу.

Зачіска може впливати на професійне сприйняття не лише публічних людей, а й тих, хто працює в інших сферах. Ви помічали це у своїй роботі з клієнтами в Україні та США?

– Неодноразово бачив, як правильно підібраний образ змінював не лише зовнішність людини, а й її впевненість у собі, а разом із нею — і сприйняття з боку оточення. Зачіска може підкреслити охайність і відкритість або ж, навпаки, створити відчуття невідповідності ситуації. Уявіть лікаря з дуже експериментальною зачіскою, яка різко контрастує з очікуваннями пацієнтів від представника його професії. Це не применшує його компетентності, але може вплинути на перше сприйняття.

Натомість вдало підібрана стрижка допомагає людям швидше побачити ті якості, якими людина вже володіє. Ще десять років тому достатньо було, щоб зачіска була просто акуратною. Сьогодні ж активно розвивається культ індивідуальності: люди дедалі більше пов’язують зовнішній вигляд зі своїм внутрішнім світом, а стрижка стала невід’ємною частиною особистого бренду.

Виходить, якщо хтось захоче зробити одну зі стрижок, які ви створювали, наприклад, для музикантів відомого рок-гурту «Друга Ріка» або для дизайнерки й зірки американського реаліті-шоу Ребекки Кінг-Крюс, вона не спрацює?

– Один і той самий образ не може однаково працювати на різних людях. У кожного свої риси обличчя, пластика рухів, стиль одягу й навіть темперамент.

Механічно скопіювати чужу стрижку — це все одно що вдягнути чужий костюм: він може бути красивим, але не сидітиме саме на вас. Набагато важливіше зрозуміти, що саме приваблює людину в образі відомої особистості, і адаптувати цю ідею під її індивідуальність. Саме тоді результат виглядає природно та підкреслює неповторність людини.

Саме з такого розуміння народилася ваша авторська методика «Authentic Shape», якої ви навчаєте майстрів у власних та інших салонах?

– Значною мірою — так. Дуже часто я стикався з ситуацією, коли клієнт приносив фотографію стрижки, яка йому сподобалася, і просив зробити так само, але результат його розчаровував. Усіх майстрів навчають враховувати особливості обличчя та волосся людини. Але про те, що не менш важливо розуміти спосіб життя, професію та характер клієнта, говорять значно рідше. Адже є люди, які люблять бути в центрі уваги, а є ті, кому ближча стриманість.

Якщо створити образ, який суперечить внутрішньому стану людини, він виглядатиме неприродно. Саме тому мені захотілося систематизувати свої знання й показати, як із технічної точки зору адаптувати стрижку так, щоб вона допомагала розкрити сильні сторони людини, а не перетворювала її на когось іншого.

В основі вашої методики лежить принцип індивідуальності, яким ви керуєтеся як у створенні образів для клієнтів, так і в навчанні інших майстрів. Як побачити в людині її унікальні риси й передати їх через зачіску?

– У цьому допомагає насамперед розвинена візуальна спостережливість — і не лише щодо зачісок, а й щодо мистецтва загалом. Глибокі знання музики, живопису та архітектури допомагають не мислити шаблонами, а бачити індивідуальність у кожній людині.

Я керуюсь не лише техніками стрижки. Уважне спостереження за всім, що нас оточує, дає змогу створити для людини унікальний і органічний образ, розкрити її характер і водночас зробити це елегантно та на високому естетичному рівні. Без широкої візуальної культури й розвиненого естетичного досвіду неможливо відійти від шаблонних модних образів.