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На Международном форуме PRNextʼ24 объявили победителей Национального рейтинга «Репутационные АКТИВисты»
На торжественной церемонии, состоявшейся в рамках Международного форума PRNext, объявили и наградили победителей IX Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией «Репутационные АКТИВисты».
Жюри рейтинга из 152 независимых аналитиков, отраслевых экспертов и специализированных журналистов ведущих медиа определило среди 734 компаний, принадлежащих к разным отраслям, те, чьи владельцы, топменеджмент и PR-команды лучше всего адаптировались к вызовам современности и смогли продемонстрировать лучшие результаты своей системы в условиях длительного военного противостояния.
«Украинская PR-индустрия и специалисты по репутационному менеджменту и коммуникациям под давлением невиданных вызовов для функционирования профессии, бизнеса и трансформаций общественных настроений и запросов стейкхолдеров вышли на позиции интеллектуального и профессионального лидерства в мире. Вызовы военного времени стали массивными драйверами развития PR-отрасли и культуры управления репутацией, выстраивания доверительных отношений в обществе. На своем уникальном практическом опыте PR-индустрия и специалисты по репутационному менеджменту, усвоив лучшие мировые практики, начали создавать на этом фундаменте новые – свои собственные. А победители Рейтинга качества управления корпоративной репутацией выявили лучшие человеческие и профессиональные черты - инициативность, гибкость, креативность, оперативность и трудолюбие», - прокомментировала итоги очередного ежегодного исследования Елена Деревянко, председатель Оргкомитета PRNext, партнер Агентства PR-Service, вицепрезидент Лиги.
В этом году Оргкомитет PRNext и составители Рейтинга качества управления корпоративной репутацией придерживались изменений, внесенных ранее. В частности, в этом году, как и в 2023 году, не обнародовали перечень победителей в пяти функциональных номинациях: «Репутационная стабильность», «Медиаактивность», «Инновационный подход», «Имиджевый капитал КСО», «Антикризисная устойчивость». Это связано с тем, что оценка отраслей, наиболее страдающих в результате войны или почти прекративших деятельность, находится на паузе. В результате без представления мощных представителей определенных отраслей и номинаций победа в функциональных номинациях в отдельных случаях не будет корректно отражать реальное положение дел и достижений.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме этого, составители Рейтинга оставили на паузе оценивания некоторых номинаций и отраслей, отражающих их специфическую ситуацию в условиях войны. Участники номинации «Диверсифицированные бизнес-группы» часто тесно связаны с именем бенефициара или ключевым базовым активом. Впрочем, война и разрушение, санкции и национализация стремительно меняют бизнес-ландшафт, позиции таких групп и их бенефициаров: одни исчезают или их будущее становится все более неопределенным, другие находятся в поиске моделей стратегического выживания в новой реальности.
Участники подноминации «Авиалинии» отрасли «Транспорт и логистика» практически не ведут деятельности из-за опасности в небе Украины. На паузе подноминация "Инвестиционные компании" в области "Финансы" - украинский рынок классических инвестиций замер. Для отраслей «Металлургия» и «Машиностроение» сейчас наиболее актуальным является вопрос выживания. "Авторитейлеры" также в поисках новых моделей деятельности в новых условиях. Как только объекты оценивания продемонстрируют признаки жизни, стабилизации и структурирования, они вернутся к Рейтингу. Может быть, в измененном виде.
Отраслевые победители Рейтинга распределились таким образом.
Транспорт и логистика
Транспорт и логистика – службы такси – Uber ;
Транспорт и логистика – почтово-логистические операторы и курьерские службы – Новая почта ;
Транспорт и логистика – логистические компании – Лемтранс ;
Транспорт и логистика – транспортные компании – Укрзализныця .
FMCG
FMCG – food – Ferrero Ukraine ;
FMCG – non-food – Корпорация Биосфера ;
FMCG – напитки alcohol – Колонист ;
FMCG – напитки non-alcohol/low alcohol – IDS Ukraine ;
FMCG – tobacco – Филипп Моррис Украина .
Строительство и девелопмент
К.А.Н. Девелопмент
Телекоммуникации
Телекоммуникации – мобильные/cdma-операторы – Киевстар ;
Телекоммуникации – операторы фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет – Datagroup (Воля).
ТЭК
ТЭК – добыча, переработка нефти, газа и угля – ДТЭК Нафтогаз ;
ТЭК – ритейл нефтепродуктов – ОККО ;
ТЭК – электроэнергетический сектор – ДТЭК .
Финансы
Финансы – банки – Monoвank ;
Финансы – страховые компании life – PZU Украина Страхование жизни ;
Финансы – страховые компании non-life – ARX .
HoReCa
HoReCa – руководящие гостиничные операторы – Fairmont ;
HoReCa – руководящие ресторанные компании – Холдинг эмоций! FEST .
IT
IT – hard – Asus ;
IT – soft – SoftServe .
Аграрный сектор
Агросектор – поставщики агрохимии и посевного материала – Corteva Agriscience/DuPont;
Агросектор – агрохолдинги-производители и трейдеры – Нибулон .
Ритейл
Ритейл – FMCG – АТБ-Маркет ;
Ритейл – fashion – INTERTOP ;
Ритейл – ювелиры – SOVA ;
Ритейл – электроника – Comfy ;
Ритейл – товары для дома – Аврора ;
Ритейл – парфюмерия – Eva .
Фармация и медицина
Фармация и медицина – аптеки – Гамма-55 (Аптека 9-1-1, Аптека оптовых цен);
Фармация и медицина – медклиники – Добробут ;
Фармация и медицина – медлаборатории – Эскулаб ;
Фармация и медицина – производители и импортеры – ИнтерХим .
Полный список победителей Рейтинга в каждой из 35 отраслевых номинаций обнародован на страницах ежегодного альманаха Рейтинга, а также на его официальном сайте .