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Креативные индустрии
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На Международном форуме PRNextʼ24 объявили победителей Национального рейтинга «Репутационные АКТИВисты»

На Международном форуме PRNextʼ24 объявили победителей Национального рейтинга «Репутационные АКТИВисты»

На торжественной церемонии, состоявшейся в рамках Международного форума PRNext, объявили и наградили победителей IX Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией «Репутационные АКТИВисты».

Жюри рейтинга из 152 независимых аналитиков, отраслевых экспертов и специализированных журналистов ведущих медиа определило среди 734 компаний, принадлежащих к разным отраслям, те, чьи владельцы, топменеджмент и PR-команды лучше всего адаптировались к вызовам современности и смогли продемонстрировать лучшие результаты своей системы в условиях длительного военного противостояния.

«Украинская PR-индустрия и специалисты по репутационному менеджменту и коммуникациям под давлением невиданных вызовов для функционирования профессии, бизнеса и трансформаций общественных настроений и запросов стейкхолдеров вышли на позиции интеллектуального и профессионального лидерства в мире. Вызовы военного времени стали массивными драйверами развития PR-отрасли и культуры управления репутацией, выстраивания доверительных отношений в обществе. На своем уникальном практическом опыте PR-индустрия и специалисты по репутационному менеджменту, усвоив лучшие мировые практики, начали создавать на этом фундаменте новые – свои собственные. А победители Рейтинга качества управления корпоративной репутацией выявили лучшие человеческие и профессиональные черты - инициативность, гибкость, креативность, оперативность и трудолюбие», - прокомментировала итоги очередного ежегодного исследования Елена Деревянко, председатель Оргкомитета PRNext, партнер Агентства PR-Service, вицепрезидент Лиги.

В этом году Оргкомитет PRNext и составители Рейтинга качества управления корпоративной репутацией придерживались изменений, внесенных ранее. В частности, в этом году, как и в 2023 году, не обнародовали перечень победителей в пяти функциональных номинациях: «Репутационная стабильность», «Медиаактивность», «Инновационный подход», «Имиджевый капитал КСО», «Антикризисная устойчивость». Это связано с тем, что оценка отраслей, наиболее страдающих в результате войны или почти прекративших деятельность, находится на паузе. В результате без представления мощных представителей определенных отраслей и номинаций победа в функциональных номинациях в отдельных случаях не будет корректно отражать реальное положение дел и достижений.

Кроме этого, составители Рейтинга оставили на паузе оценивания некоторых   номинаций и отраслей, отражающих их специфическую ситуацию в условиях войны. Участники номинации «Диверсифицированные бизнес-группы» часто тесно связаны с именем бенефициара или ключевым базовым активом. Впрочем, война и разрушение, санкции и национализация стремительно меняют бизнес-ландшафт, позиции таких групп и их бенефициаров: одни исчезают или их будущее становится все более неопределенным, другие находятся в поиске моделей стратегического выживания в новой реальности.

Участники подноминации «Авиалинии» отрасли «Транспорт и логистика» практически не ведут деятельности из-за опасности в небе Украины. На паузе подноминация "Инвестиционные компании" в области "Финансы" - украинский рынок классических инвестиций замер. Для отраслей «Металлургия» и «Машиностроение» сейчас наиболее актуальным является вопрос выживания. "Авторитейлеры" также в поисках новых моделей деятельности в новых условиях. Как только объекты оценивания продемонстрируют признаки жизни, стабилизации и структурирования, они вернутся к Рейтингу. Может быть, в измененном виде.

Отраслевые победители Рейтинга распределились таким образом.

Транспорт и логистика

Транспорт и логистика – службы такси – Uber ;

Транспорт и логистика – почтово-логистические операторы и курьерские службы – Новая почта ;

Транспорт и логистика – логистические компании – Лемтранс ;

Транспорт и логистика – транспортные компании – Укрзализныця .

FMCG

FMCG – food – Ferrero Ukraine ;

FMCG – non-food – Корпорация Биосфера ;

FMCG – напитки alcohol – Колонист ;

FMCG – напитки non-alcohol/low alcohol – IDS Ukraine ;

FMCG – tobacco – Филипп Моррис Украина .

Строительство и девелопмент

К.А.Н. Девелопмент

Телекоммуникации

Телекоммуникации – мобильные/cdma-операторы – Киевстар ;

Телекоммуникации – операторы фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет – Datagroup (Воля).

ТЭК

ТЭК – добыча, переработка нефти, газа и угля – ДТЭК Нафтогаз ;

ТЭК – ритейл нефтепродуктов – ОККО ;

ТЭК – электроэнергетический сектор – ДТЭК .

Финансы

Финансы – банки – Monoвank ;

Финансы – страховые компании life – PZU Украина Страхование жизни ;

Финансы – страховые компании non-life – ARX .

HoReCa

HoReCa – руководящие гостиничные операторы – Fairmont ;

HoReCa – руководящие ресторанные компании – Холдинг эмоций! FEST .

IT

IT – hard – Asus ;

IT – soft – SoftServe .

Аграрный сектор

Агросектор – поставщики агрохимии и посевного материала – Corteva Agriscience/DuPont;

Агросектор – агрохолдинги-производители и трейдеры – Нибулон .

Ритейл

Ритейл – FMCG – АТБ-Маркет ;

Ритейл – fashion – INTERTOP ;

Ритейл – ювелиры – SOVA ;

Ритейл – электроника – Comfy ;

Ритейл – товары для дома – Аврора ;

Ритейл – парфюмерия – Eva .

Фармация и медицина

Фармация и медицина – аптеки – Гамма-55 (Аптека 9-1-1, Аптека оптовых цен);

Фармация и медицина – медклиники – Добробут ;

Фармация и медицина – медлаборатории – Эскулаб ;

Фармация и медицина – производители и импортеры – ИнтерХим .

Полный список победителей Рейтинга в каждой из 35 отраслевых номинаций обнародован на страницах ежегодного альманаха Рейтинга, а также на его официальном сайте .