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Креативні індустрії
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На Міжнародному форумі PRNext’24 оголосили переможців Національного рейтингу «Репутаційні АКТИВісти»

На Міжнародному форумі PRNext’24 оголосили переможців Національного рейтингу «Репутаційні АКТИВісти»

На урочистій церемонії, яка відбулася в межах Міжнародного форуму PRNext, оголосили та нагородили переможців ІХ Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією «Репутаційні АКТИВісти».

Журі рейтингу із 152 незалежних аналітиків, галузевих експертів і спеціалізованих журналістів провідних медіа визначило серед 734 компаній, що належать до різних галузей, ті, чиї власники, топменеджмент і PR-команди найкраще адаптувались до викликів сучасності та змогли продемонструвати найліпші результати своєї системи репутаційного менеджменту в умовах довготривалого воєнного протистояння.

«Українська PR-індустрія та фахівці з репутаційного менеджменту і комунікацій під тиском небачених викликів для функціонування професії, бізнесу та трансформацій суспільних настроїв і запитів стейкхолдерів вийшли на позиції інтелектуального та професійного лідерства в світі. Виклики воєнного часу стали потужними драйверами розвитку PR-галузі та культури управління репутацією, вибудовування довірчих відносин у суспільстві. На власному унікальному практичному досвіді PR-індустрія та фахівці з репутаційного менеджменту, засвоївши найкращі світові практики, почали творити на цьому фундаменті нові – свої власні. А переможці Рейтингу якості управління корпоративною репутацією виявили найкращі людські та професійні риси — ініціативність, гнучкість, креативність, оперативність і працьовитість», — прокоментувала підсумки чергового щорічного дослідження Олена Дерев’янко, голова Оргкомітету PRNext, партнер Агенції PR-Service, віцепрезидент Української PR-Ліги.

Цього року Оргкомітет PRNext та укладачі Рейтингу якості управління корпоративною репутацією дотримались змін, внесених раніше. Зокрема цьогоріч, як і в 2023 році, не оприлюднювали перелік переможців у п’яти функціональних номінаціях: «Репутаційна стабільність», «Медіаактивність», «Інноваційний підхід», «Іміджевий капітал КСВ», «Антикризова стійкість». Це пов’язано з тим, що оцінювання галузей, котрі найбільше потерпають внаслідок війни або майже припинили діяльність, перебуває на паузі. Внаслідок цього без представлення потужних представників певних галузей і номінацій перемога у функціональних номінаціях в окремих випадках не буде коректно відображати реальний стан справ і досягнень.

Окрім цього, укладачі Рейтингу залишили на паузі оцінювання деяких номінацій і галузей, що відображає їхню специфічну ситуацію в умовах війни. Учасники номінації «Диверсифіковані бізнес-групи» часто тісно пов’язані з іменем бенефіціара або ключовим базовим активом. Втім, війна та руйнування, санкції та націоналізація стрімко змінюють бізнес-ландшафт, позиції таких груп та їхніх бенефіціарів: одні зникають або їхнє майбутнє стає все більш невизначеним, інші перебувають у пошуку моделей стратегічного виживання в новій реальності.

Учасники підномінації «Авіалінії» галузі «Транспорт і логістика» практично не провадять діяльності через небезпеку в небі України. На паузі підномінація «Інвестиційні компанії» в галузі «Фінанси» — український ринок класичних інвестицій завмер. Для галузей «Металургія» та «Машинобудування» зараз найактуальнішим є питання виживання. «Авторитейлери» також у пошуках нових моделей діяльності в нових умовах. Тільки-но об’єкти оцінювання продемонструють ознаки життя, стабілізації та структурування — вони повернуться до Рейтингу. Можливо, у зміненому вигляді.

Галузеві ж переможці Рейтингу розподілились таким чином.

Транспорт і логістика

Транспорт і логістика – служби таксі – Uber;

Транспорт і логістика – поштово-логістичні оператори та кур'єрські служби – Нова пошта;

Транспорт і логістика – логістичні компанії – Лемтранс;

Транспорт і логістика – транспортні компанії – Укрзалізниця.

FMCG

FMCG – food – Ferrero Ukraine;

FMCG – non-food – Корпорація Біосфера;

FMCG – напої alcohol – Колоніст;

FMCG – напої non-alcohol / low alcohol – IDS Ukraine;

FMCG – tobacco – Філіп Морріс Україна.

Будівництво та девелопмент

К.А.Н. Девелопмент

Телекомунікації

Телекомунікації – мобільні/cdma-оператори – Київстар;

Телекомунікації – оператори фіксованого зв’язку та широкосмугового доступу до інтернету – Datagroup (Воля).

ПЕК

ПЕК – видобуток, переробка нафти, газу та вугілля – ДТЕК Нафтогаз;

ПЕК – ритейл нафтопродуктів – ОККО;

ПЕК – електроенергетичний сектор – ДТЕК.

Фінанси

Фінанси – банки – Monoвank;

Фінанси – страхові компанії life – PZU Україна Страхування життя;

Фінанси – страхові компанії non-life – ARX.

HoReCa

HoReCa – керівні готельні оператори – Fairmont;

HoReCa – керівні ресторанні компанії – Холдинг емоцій !FEST.

IT

IT – hard – Asus;

IT – soft – SoftServe.

Аграрний сектор

Агросектор – постачальники агрохімії та посівного матеріалу – Corteva Agriscience/DuPont;

Агросектор – агрохолдинги-виробники та трейдери – Нібулон.

Ритейл

Ритейл – FMCG – АТБ-Маркет;

Ритейл – fashion – INTERTOP;

Ритейл – ювеліри – SOVA;

Ритейл – електроніка – Comfy;

Ритейл – товари для дому – Аврора;

Ритейл – парфумерія – Eva.

Фармація та медицина

Фармація та медицина – аптеки – Гамма-55 (Аптека 9-1-1, Аптека оптових цін);

Фармація та медицина – медклініки – Добробут;

Фармація та медицина – медлабораторії – Ескулаб;

Фармація та медицина – виробники й імпортери – ІнтерХім.

Повний перелік переможців Рейтингу в кожній із 35 галузевих номінацій оприлюднений на сторінках щорічного альманаху Рейтингу, а також на його офіційному сайті.