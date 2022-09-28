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Преступность
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Бывшего заместителя министра здравоохранения разоблачили на сделках при запуске цифровой медицины

Бывшего заместителя министра здравоохранения разоблачили на сделках при запуске цифровой медицины

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили эксзамминистра, чьи действия привели к ущербу государства на 2 млн гривен и повредили созданию реестра доноров. В частности, Единой государственной информационной системы трансплантации органов и ее интеграции в системы иностранных государств и международных организаций.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что согласно программам реформирования медицинской отрасли представители Минздрава должны были ввести электронный реестр живых доноров стволовых клеток. Деньги под запуск проекта были предоставлены в виде кредитных средств Международного банка реконструкции и развития.

В конце 2018 года для внедрения мер цифровизации замминистра заключает соглашение с руководителем одной из столичных ИТ-компаний. Согласно подписанному документу предприятие получило средства на установку в ведомстве программного обеспечения для работы соответствующего реестра доноров.

Впрочем, подрядчики не выполнили договорных обязательств и не предоставили Минздраву необходимые технологии. При этом чиновник подписал акт приемки-передачи программной продукции.

На основании киберрасследования и собранных доказательств Служба безопасности инициировала проведение судебных компьютерно-технических и почерковедческих экспертиз, подтвердивших причастность бывшего чиновника к незаконным действиям.

По материалам СБУ следователи ДБР сообщили бывшему высокопоставленному чиновнику о подозрении.

Напомним, мэр Белой Церкви разоблачен в махинациях, ему инкриминируют махинации с недвижимостью на 8,7 миллиона гривен.

Автор:
Светлана Манько