Экс-глава "Укрзализныци" оказался фигурантом дела о "распилах" на поставках пневмоинструментов - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили экс-председателю "Укрзализныци" Евгению Кравцову о подозрении в деле о незаконном завладении средствами компании в сумме более 11 млн грн.

Об этом сообщают "Экономическая правда" и близкий к НАБУ журналист Олег Новиков. По словам Новикова, кроме Кравцова подозрения также получили бывший член правления компании Александр Скрипинский и предприниматель Станислав Лесников.

Также в данной схеме подозреваются еще четверо действующих или бывших чиновников региональных филиалов УЗ "Юго-Западная железная дорога" и "Приднестровская железная дорога": Николай Кужевский, Дмитрий Копера, Сергей Гавриленко и Алексей Шарый.

В САП добавляют, что одному из руководителей организованной группы, завладевшей средствами "Укрзализныци" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 11 809 200 грн залога. По данным Новикова, речь идет о Станиславе Лесникове.

"Лесникова вчера взяли под стражу с альтернативой 11,8 млн грн залога. Остальные предохранение будут выбирать позже", - написал он.

В чем суть дела

Напомним, 26 февраля 2024 года детективы НАБУ и САП выдвинули обвинения девяти лицам, привлеченным к организованной группе, за присвоение средств АО "Укрзализныця".

Согласно данным САП, в преступную группу входили два лидера и шесть текущих/бывших служащих "Укрзализныци", а также один бенефициар частной компании. Их обвиняют в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением ( ч . 5 ст . 191 УК Украины ).

Расследование выявило, что в 2018 году один из лидеров группы преследовал цель присвоения финансов "Укрзализныци", решив контролировать ее финансовые и товарные потоки. При поддержке влиятельных лиц, включая правительственных представителей и правоохранителей, члены группы были назначены на руководящие должности в "Укрзализныци", что обеспечило им свободное поле для деятельности.

Благодаря этому в 2018-2020 годах подконтрольная компания выиграла тендер на поставку пневмоинструментов по завышенной цене, в результате чего "Укрзализныця" переплатила 11,4 млн грн. Эти средства были присвоены участниками группы.

Евгений Кравцов был председателем правления АО "Укрзализныця" с 10 января по 30 декабря 2019 года. 29 января 2020 года Кравцов покинул пост руководителя компании. До этого, с 10 августа 2017 года он был и.о. о. председателя правления "Укрзализныци", а еще раньше - в 2016-2017 гг. был председателем Наблюдательного совета УЗ.