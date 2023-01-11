Еще трем чиновникам-коллаборантам в Луганской области грозит до 15 лет за решеткой - СБУ

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще трех чиновников-коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом и находятся на временно оккупированной части востока Украины. Злоумышленниками оказались бывший руководитель Станично-Луганской военно-гражданской администрации и два его заместителя.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"После захвата района они одними из первых поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины. За это их назначили руководителями созданной агрессором администрации Станично-Луганского района ЛНР", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, находясь на "должностях" предатели выполняют задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе. Для этого они агитируют местных жителей вступать в ряды оккупационных группировок и докладывают рашистам о наличии участников движения сопротивления.

Кроме того, злоумышленники способствуют принудительной "паспортизации". В случае отказа оформлять российское гражданство – угрожают незаконными преследованиями и физической расправой.

Также коллаборанты пытаются "перестраивать" работу местных предприятий в пользу страны-агрессора и заставляют их платить "налоги" в бюджет РФ.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (государственная измена и коллаборационная деятельность, совершенные организованной группой). В настоящее время обвинительные материалы направлены в суд. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.

Напомним, Служба безопасности установила личность и получила данные еще одного офицера российских спецслужб, активно участвующего в войне против Украины. Им оказался кадровый сотрудник управления ФСБ РФ в Красноярском крае.