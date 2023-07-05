Избил женщину в Ужгороде: офицера Закарпатского ТЦК уволят из рядов ВСУ

Старшего офицера Закарпатского Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП), который избил жену военного в Ужгороде, уволят из рядов Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк.

По его словам, на основе информации с места службы офицера, а также с учетом следствия и уголовного производства принято решение о его увольнении из рядов ВСУ.

"В дальнейшем оценку этому конкретному случаю и офицеру, опозорившему свое высокое звание, дадут правоохранительные органы и суд", - отметил он.

Павлюк добавил, что со стороны Закарпатского ОТЦК и СП будет обеспечено максимальное содействие проведению следственных действий и выяснению всех обстоятельств инцидента.

Напомним, 25 июня стало известно, что на одной из улиц Ужгорода мужчина устроил конфликт с военнослужащим и его женой. Злоумышленник нанес телесные повреждения женщине, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции установили, что нападающим является 55-летний местный житель, работник ТЦК СП.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК (преднамеренное легкое телесное повреждение).