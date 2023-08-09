Как освобождение из-под стражи митрополита Павла повлияет на рассмотрение его дела

Освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ (МП) Павла никак не повлияет на справедливое рассмотрение его дела в суде.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве напомнили, что на днях за митрополита УПЦ (МП) Павла (Петра Лебедя) внесли залог в размере 33,3 млн грн и он был освобожден из-под стражи, как это предусматривает предварительное решение Соломенского районного суда города Киева.

"Учитывая отдельные запросы СМИ, Служба безопасности Украины сообщает, что такой вид меры пресечения никоим образом не повлияет на справедливое рассмотрение дела митрополита Павла в суде", - подчеркнули в ведомстве.

Там подчеркнули, что освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения соответствующего залога не означает его освобождения от уголовной ответственности.

"Речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи УКУ не предусматривают безальтернативное содержание под стражей", - отмечают в СБУ.

Суд наложил на митрополита УПЦ (МП) Павла ряд обязанностей:

носить электронное средство контроля;

не оставлять село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя (за исключением неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья);

по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следователю судьи в данном уголовном производстве;

воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.

"В настоящее время расследование в уголовном производстве в отношении Павла (Лебидя) завершено, а его адвокаты знакомятся с материалами дела. После этого обвинительный акт будет направлен в суд", - отметили в СБУ.

В ведомстве добавили, что с начала полномасштабной агрессии России против Украины по материалам СБУ расследуется 65 уголовных производств в отношении священнослужителей, в том числе и архиереев УПЦ (МП). В настоящее время судом уже вынесено 15 обвинительных приговоров. Также прекращено гражданство Украины 19 священнослужителям УПЦ (МП), имеющим российские паспорта. Кроме того, запрещен въезд в Украину более 250 клирикам РПЦ, в том числе и 3 священнослужителям УПЦ (МП), которым отменено гражданство Украины.

В чем обвиняют митрополита Павла

1 апреля Служба безопасности Украины сообщила Павлу о подозрении по части 1 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников). В тот же день он был отправлен под круглосуточный домашний арест на два месяца. Впоследствии это решение подтвердил и апелляционный суд.

Как заявляли в СБУ, лингвистическая экспертиза подтвердила, что наместник Киево-Печерской лавры в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, которые оправдывали страну-агрессора.

По обвинениям по статье 436-2 Павел заявлял, что "осуждал, осуждает и будет осуждать всякие попытки против нашего государства". По его словам, "то, что сделала Россия, Путин - это ни в коем случае не оправдывается".

13 июля СБУ сообщила митрополиту о новом подозрении по тем же двум статьям. В спецслужбе указывали, что клирик дал видео-интервью одному из отечественных СМИ, в котором отрицал существование Украины как суверенного государства. Кроме того, митрополит Павел назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года.