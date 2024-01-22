Романа Гринкевича отправили под стражу на два месяца

22 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Роману Гринкевичу – сыну известного львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Его заключили под стражу до 17 марта с возможностью выйти под залог в размере 500 миллионов гривен. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров в полном объеме.

Об этом сообщил корреспондент "Суспільного".

Роман Гринкевич является пятым подозреваемым в преступной группировке, обвиняемым в мошенничестве в особо крупных размерах во время военного положения, по делу, связанному с поставкой некачественной одежды для Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что после начала заседания адвокат Гринкевич подал ходатайство в апелляционный суд для определения подсудности, однако прокуроры назвали это затягиванием процесса.

По данным следствия, отец Романа Гринкевича назвал сына соучастником и рассказал, что тот занимался руководством компании, использования связей и привлечения на прием товаров.

В ходе слушания Гринкевич заявил, что не понимает, в чем его обвиняют.

"По поводу качества товаров — действительно очень смешно, поскольку я просто вижу, что следователи и прокуратура не в курсе, как принимаются товары Министерством обороны. Для того, чтобы сдать ту или иную единицу товара, предприятие утверждает рабочий образец по этой единице, который утверждают несколько профильных департаментов и управлений Министерства обороны. В этом привлечены около 15 представителей как Вооруженных сил, так и Министерства обороны и других профильных структур. И все, что кажется, кажется по четко утвержденному образцу", - отметил он.

Напомним, сегодня в 6:50 утра в Одессе при организации выезда за пределы страны стражи порядка задержали Романа Гринкевича - пятого участника преступной организации, которая, по версии следствия, поставила для ВСУ некачественную одежду.

Гринкевичи нанесли ущерб государству на 1 млрд гривен

Компании львовского предпринимателя Гринкевича успешно выиграли 23 тендера на поставку одежды для ВСУ на сумму более 1,5 миллиарда гривен, но для выполнения оборонных заказов привлекались подконтрольные бизнесмену компании, ранее специализировавшиеся на строительстве и не имевшие соответствующих производственных, складских и инфраструктурных возможностей. По оценкам ДБР, это привело к убыткам в размере 1,2 миллиарда гривен и, соответственно, срыву поставок.

В конце декабря правоохранители задержали Игоря Гринкевича при попытке дать $500 тысяч взятки одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За эти средства чиновник должен был способствовать возврату изъятого имущества.

29 декабря суд арестовал бизнесмена с возможностью внесения залога в 429,44 млн. гривен.

11 января Стало известно, что суд наложил арест на недвижимое имущество и авто премиум-класса, находящиеся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний. А уже 17 января работники ДБР сообщили о подозрении Игорю Гринкевичу и еще четырем членам преступной организации, среди которых и его сын – Роман.