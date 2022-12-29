Российский наркобарон Щипцов во время войны продолжает скрываться в Украине и торговать наркотиками

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Александр Щипцов, он же Печерский, он же Яшин – лидер и организатор российской ОПГ “Химпром”, который долгое время находился в международном розыске Интерпола и скрывался от правосудия в Украине, в феврале-мае 2022 года был снят с розыска.

Об этом редакция узнала от собственных источников в правоохранительных органах. Причина изъятия карточки Щипцова из Интерпола – наличие у последнего украинского гражданства, что мешало выдать его стране заявителю – то есть, России. Однако, по данным редакции, позже, летом 2022 года украинские документы Щипцова стали недействительными. Отметим, что аннулирование украинских паспортов Щипцова позволяет российским правоохранителям отправить повторный запрос о задержании и экстрадиции Щипцова.

Александр Щипцов, он же Печерский, он же Яшин в базе Итерпол

Международная ОПГ “Химпром”имени Щипцова

Россиянин Александр Щипцов 1988 года рождения стал заметной фигурой в преступном мире России еще в 2014 году. Именно тогда он создал организованную преступную группировку “Химпром”, которая успешно развивала сеть сбыта наркотиков через интернет. Оборот ОПГ исчислялся огромными суммами — в СМИ сообщалось десятках миллионов долларов ежемесячно, а российские силовики в итоге возбудили в 2017 году против “Химпрома” дело об отмывании 2,4 миллиарда рублей.

Схема работала просто и, даже можно, сказать внаглую — в сети Интернет был создан интернет-магазин “Химпром”, а в онлайн-мессенджерах преступники размещали рекламные объявления о продаже наркотиков с ценами и схемами покупки. В соцсетях множились “дубли” “Химпрома” — региональные сайты с многозначительными названиями, под чьими вывесками вовсю продавались наркотики. “Нарикелла”, Элитшоп, “Бакс”, “Зара”, “Сосед”, “МоЗайка” —- вот только некоторые названия из сотен других. Надо ли говорить, что все сайты жили очень недолго - постоянно меняя адреса в сети с целью маскировки от правоохранительных органов

Практически с самого начала “Химпром” под предводительство Яшина и его “соратников” превратился из локальной ОПГ в международную преступную сеть — началась массовая вербовка участников группировки в Украине.

В СМИ писали, что под видом международных логистических компаний, в украинских изданиях размещались вакансии, которые предлагали “высокооплачиваемую работу в качестве курьеров или экспедиторов на территории России". При этом собеседования с кандидатами проводились в крупных украинских городах, в том числе и в Киеве. К делу подходили серьезно: собеседования с использованием детектора лжи, экспресс-курсы по правилам коммуникаций с клиентами, по использованию платежных систем. Особое внимание в “Химпроме” уделялось способам перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников.

Если кандидат проходил все стадии подготовки, “химпромовцы” Яшина снабжали его банковскими картами, оформленными на подставных лиц, фиктивными паспортами и российскими водительскими правами.

Кстати, о размахе “Химпрома” можно судить по сухому пресс-релизу российских силовиков, которые пытались разгромить группировку в 2017 году.«Из незаконного оборота изъято более 4 тонн синтетических наркотических средств, 3 тонны 500 килограммов прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, 9 автомашин, более 2 млн рублей, 18 общегражданских паспортов Российской Федерации с признаками подделки. Задержано 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами Украины»

“Украинец” с фальшивым паспортом

По словам украинского адвоката Дмитрия Каленова, Щипцов, продолжая руководить “Химпромом”, в 2014 легализовался в Украине, незаконно получив украинский паспорт. Нужно ему это было для того, чтобы избежать экстрадиции по линии Интерпола. Да и в России он был нужен силовикам.

На данный момент Щипцов-Яшин-Печерский находится в розыске по статье УК РФ Статья 228: "производство и распространение наркотических веществ".

Как стало известно редакции из достоверных источников, Яшин-Щипцов имеет еще один паспорт и водительское удостоверение - Абрамов Валерий Сергеевич, проживающим по адресу: Киев, Деревлянская улица 19.

“Насколько нам известно, в мае 2017 года, он был объявлен в федеральный розыск Российской Федерации. В июле 2017 года, Щипцов был объявлен в международный розыск через Интерпол, поэтому что бы избежать российского правосудия, он пребывает на территории Украины. Еще в 2014 году Щипцов получает два фальшивых паспорта, первый на фамилию – Яшин Александр Юрьевич – место рождения Российская Федерация, второй на фамилию – Печерский Александр Константинович – место рождения Республика Молдова", - говорит адвокат.

Можно предположить, что Печерский — это фамилия, которую Щипцов взял, женившись на гражданке Украины — Печерской Арине Викторовне. Брак длился недолго — с 2016 по 2018 год и был прекращен по обоюдному согласию.

Но если брак продлился недолго, то деятельность “Химпрома” в Украине продолжается и по сей день, не смотря на войну. При этом у спецслужб Украины уже было как минимум несколько возможностей пресечь преступную деятельность Щипцова и его ОПГ.

По данным адвоката Дмитрия Каленова, деятельность приносила “Химпрому” около20 млн долларов в месяц и около четверти миллиарда условных единиц в год.

"Он создал и возглавил преступную организацию, которая под четкой иерархией занимается данной преступной деятельностью. Ввиду этого – 18 октября 2019 года в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины было возбуждено также два уголовных дела в отношении вышеуказанного лица – Щипцова Александра Юрьевича, 1987 года рождения, по статье 255 уголовного кодекса Украины (создание преступной организации) и по части 3 статьи 307 УК Украины (изготовление и сбыт наркотических средств в особо крупных размерах, организованной преступной организации)", - заявил Калёнов

Нельзя сказать, что украинские силовики игнорировали деятельность Щипцова и “Химпрома”, вот только результатов приходится ждать слишком долго.

Так, в 2019 году СБУ заявила о разоблачении группировки Щипцова. Тогда следствием было установлено, что наркодельцы с 2014 года наладили разветвленную сеть по продаже наркотиков за криптовалюту на территории стран бывшего СНГ. Продажи проводились через интернет-сайты и чат-боты в мессенджере "Телеграмм". В дальнейшем криптовалюта переводилась в наличные, а деньги легализовались в Украине.

Улов СБУ был богатым. В ходе операции были задержаны двадцать человек, проведено 80 обысков, изъяты деньги, золото и украшения на $5 млн, черная бухгалтерия, наркотики, огнестрельное оружие, взрывчатка, спецтехника. Так, в Киеве во время обысков в частном доме на Осокорках силовики обнаружили нарколабораторию, изъяв оборудование для изготовления наркотиков, более 10 кг психотропного вещества альфа PVP, 5 кг мефедрона, свыше 5 кг амфетамина общей стоимостью по ценам «черного рынка» более 20 млн грн.

Однако реальных сроков задержанные не получили до сих пор - все еще идет досудебное следствие. Через год против деятельности ОПГ даже митинговали под офисом у Генпрокурора.

“Химпром” при деле

С началом войны России против Украины в феврале 2022 года для Щипцова изменилось многое. Поскольку украинские власти прекратили любые коммуникации с представителями России, запрос об экстрадиции Щипцова по линии Интерпола в РФ стал невозможным. По данным редакции в период с февраля по май 2022 года, Щипцов-Печерский перестал интересовать “Интерпол”.

Однако, собеседники редакции в правоохранительных органах, говорят, что летом 2022 года все документы, позволявшие Щипцову жить в Украине, были аннулированы. Такая ситуация – зеленый свет для украинских силовиков, которые могли бы активизировать и следствие по делу “Химпрома”, которое длится уже не один год

Из источников в правоохранительных органах редакции стало известно, что сейчас Щипцов-Печерский задержан украинскими силовиками и пребывает в СИЗО. На данный момент решается вопрос об экстрадиции Щипцова в РФ.