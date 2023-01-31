Руководство Житомирской таможни разоблачили на коррупционных схемах - СБУ

Служба безопасности разоблачила коррупционную схему на Житомирской таможне, через которую в Украину незаконно ввозили автомобили. Противоправная деятельность участников схемы нанесла государственному бюджету ущерб более чем в 20 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, преступный механизм наладили руководители одного из таможенных постов области. Задокументировано, что они помогали импортировать машины скорой помощи без уплаты установленных таможенных платежей.

Отмечается, что осенью 2020 года представители столичной компании-импортера переправили в Украину 26 автомобилей медпомощи и оформили их хранение в режиме "таможенный склад". То есть, автомобили могли храниться в таможенных логистических центрах без уплаты налогов в течение года. После этого машины нужно растаможить или вывезти из Украины.

"Таможенники "договорились" с коммерсантами сделать фиктивный реэкспорт "скорых" для искусственного продления срока их без оплатного пребывания в Украине. Установлено, что должностные лица проводили по документам так называемый "повторный заезд" через границу, но на самом деле иностранные транспортные средства оставались на таможенном складе Житомирской области", – говорится в сообщении.

За это время коммерсанты подыскивали покупателей на импортируемый товар и реализовывали его после растаможки по минимальной ставке. Для этого они вносили в таможенные декларации искусственно заниженную стоимость авто.

Заместителю начальника таможенного поста и руководителю отдела таможенного оформления сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

По инициативе СБУ и Государственного бюро расследований более 20 автомобилей скорой помощи с полным медицинским оборудованием, на которые был наложен арест, были переданы на нужды ВСУ.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила схему присвоения государственных учреждений санаторно-курортной сферы Украины на 25 млрд грн. Установлено, что к организации сделки причастен заместитель Председателя Федерации профсоюзов Украины и четверо бывших чиновников Главного управления коммунальной собственности КГГА.