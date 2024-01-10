Трудоустраивал инвалидов: предприниматель из Киева организовал схему незаконного возмещения НДС более чем на 1,3 млрд грн

Служба безопасности совместно с Национальной полицией заблокировала попытку хищения более 1,3 млрд грн из государственного бюджета Украины. Разоблачены дельцы, которые пытались вывести эту сумму как незаконное возмещение налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Организатором схемы оказался предприниматель из Киева, который фиктивно трудоустраивал в собственных компаниях лиц с инвалидностью. Это позволяло ему оформлять налоговые льготы и получать компенсацию от государства.

По данным следствия, для реализации схемы организатор привлек 15 подконтрольных коммерческих структур в столичном регионе, а также в Винницкой и Черкасской областях.

"Фигуранты подыскивали лиц с инвалидностью и за символическую плату оформляли их в штат собственных компаний, но по факту на рабочем месте они не появлялись и не были задействованы в производственном процессе", - отмечают в СБУ.

Однако контролирующим органам дельцы отчитывались, что льготная категория населения составляет более половины штатной численности персонала предприятий.

Таким образом, дельцы получили право на возмещение из государственного бюджета Украины более 1,3 млрд грн.

Также предприятия полностью освобождались от обложения НДС и налогом на прибыль поставленных и в дальнейшем реализуемых ими товаров.

Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить финансовую махинацию и хищение бюджетных денег.

В ходе 24 обысков по адресам проживания и на рабочих местах фигуранты изъяли:

мобильные телефоны и компьютеры с поличным;

документы и черновые записи, подтверждающие попытки незаконного возмещения НДС.

Продолжается следствие в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

"Решается вопрос по сообщению главному фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.