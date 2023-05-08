У бывшего нардепа нашли коллекцию старинных украинских артефактов (ФОТО)

Сотрудники Государственного бюро расследований нашли у бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова еще одну коллекцию древних украинских артефактов. В частности, уникальный гунский меч с золотой отделкой, золотую византийскую икону XI – XII вв., украшения, шлемы, иконы, другие предметы, имеющие историческую и культурную ценность.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Отмечается, что в апреле 2022 года стражи порядка разоблачили на финансировании террористической организации "ДНР" Горбатова, который в начале двухтысячных годов возглавлял Совет Министров АР Крым. Он продолжал осуществлять бизнес деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам.

Бывший чиновник также присвоил культурное наследие Украины, по предварительной информации, похищенное из музеев АР Крым и купленное у "черных археологов".

Тогда работники ДБР провели шесть одновременных обысков. В одном из офисных помещений Киева, принадлежащих эксдепутату, было обнаружено более шести тысяч единиц исторических и культурных ценностей. В частности, в ходе обысков обнаружены скифские мечи Акинак, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчуга 12 века, шлемы эпохи Эллинизма и посуда Трипольской культуры.

"В ходе новых обысков в начале мая у депутата и членов его преступной группы был обнаружен еще один тайник с большой коллекцией древностей, которые также могли быть противоправно изъяты из Музейного фонда Украины или найдены во время незаконных раскопок. Было найдено более тысячи артефактов, которые принадлежат эпохам от бронзового века до позднего средневековья", - отмечают в ДБР.

В частности, извлечен меч Гунив, декорированный золотом и альмандинами. По стилистике он напоминает известную гунскую диадему из Мелитопольского музея, которая была похищена русскими оккупантами.

Также найдены доспехи 16–19 вв., среди которых шлемы польских гусар, типа Морион, иранские шлемы, монеты периодов от античности до позднего средневековья. Нашли правоохранители и византийскую золотую декорированную эмалью иконку с изображением архангела Михаила 11–12 вв., античные и скифские древности, иконы, холодное оружие 14–19 вв., Первой и Второй мировых войн, мечи эпохи Великого пересечения.

"Ценные находки, как и предыдущие, сейчас переданы на ответственное хранение в Национальный музей истории Украины. В дальнейшем планируется назначение судебно-искусствоведческой и оценочной экспертиз для установления культурной ценности объектов, их стоимости", - сообщают в ДБР.

Там добавляют, что обе коллекции, по предварительным данным, стоят миллионы долларов.

Кроме того, во время обысков также обнаружены документы по осуществлению незаконной хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Донецкой области.

По оперативным данным, бывший депутат скрылся из Киева на оккупированные территории накануне полномасштабной российской агрессии.

В настоящее время продолжается досудебное следствие по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников);

ст. 198 УК Украины (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного уголовно противоправным путем).

Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.