Унизил ВСУ – в сети ждут извинений от блогера-уголовника

Оскорбительные и недостойные фразы в сторону украинской армии так называемый блогер Андрей Щадило озвучил во время стрима. Этот фрагмент видео возмутил сеть, ныне от Щадило требуют извинений.

Об этом сообщает медиаресурс Vesti.ua.

Сам он – бывший заключенный. И больше известен под кличкой "Сирота". В тюрьмах провел около десяти лет своей жизни. Рекетир и разбойник с многочисленными судимостями начал снимать видео еще за решеткой. Там фигурировал вместе с товарищем-сокамерником. В своих стримах Щадило издевался над другом и всячески унижал. И на этом контенте уголовник снискал популярность среди подписчиков – впрочем, его аудитория состоит в основном из российских зрителей.

На деньги россиян, смотрящих его видео, уголовник живет последние несколько лет после освобождения. Продолжает эксплуатировать тюремную тематику и размещает свой контент также на российском рутьюбе.