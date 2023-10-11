В Харькове задержали диверсанта российской спецслужбы, который заложил взрывчатку на АЗС (ФОТО)

Контрразведка Службы безопасности совместно с Департаментом уголовного розыска Национальной полиции провела многоходовую спецоперацию, в результате которой в Харькове задержан диверсант главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известный как ГРУ).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по указанию российской спецслужбы злоумышленник готовил взрывы двух автозаправочных станций в Харькове и других регионах Украины.

Для диверсий он планировал использовать самодельные взрывные устройства, которые хранил в специально обустроенном схроне на территории одного из лесных массивов Харьковщины.

"В соответствии с замыслом российской военной разведки подрывы резервуаров с горючим на АЗС должны привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространению панических настроений в приграничных регионах", - отметили в СБУ.

Правоохранители задержали фигуранта «на горячем» во время закладки взрывчатки под бочку с газом на одной из харьковских автозаправочных станций.

При задержании злоумышленника было сразу деактивировано его взрывное устройство, состоявшее из 2,5 кг пластида и часового механизма с электродетонатором.

"Также разоблачены факты причастности задержанного к совершению серии других диверсий в Харьковской области. Среди них - подрыв путей на железнодорожной станции и взрывы на двух местных автозаправочных станциях", - сообщили в СБУ.

По данным следствия, вражеским диверсантом оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться на прежней должности.

"После начала полномасштабного вторжения РФ он был дистанционно завербован представителем российской военной разведки. Основной задачей предателя было совершение диверсий, направленных на уничтожение критической инфраструктуры и расшатывание внутренней обстановки в приграничных районах на северо-востоке Украины. Для совершения подрывов взрывов украинских объектов устройства в квартире своей матери, а затем отвозил их в тайник", - подчеркнули в СБУ.

Во время обысков по местам жительства задержанного и его близких родственников обнаружено:

почти 5 кг пластида;

детонаторы;

часовой механизм к взрывчатке;

2 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5;

револьвер;

почти 900 тыс. наличных в гривневом эквиваленте.

"Сейчас следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по ст. 113 (диверсия) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Также будет решаться вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - отметили в СБУ.

Там добавили, что ведется расследование для установления других фактов преступной деятельности предателя и его вероятных сообщников. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Ранее контрразведка Службы безопасности нейтрализовала действующую в Харьковской и Житомирской областях агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известного как ГРУ). В результате спецоперации задержаны три агента российской военной разведки, среди которых – гражданин РФ.