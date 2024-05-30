Как происходит регулирование криптоденег?

Правовой режим криптовалют значительно различается в разных странах, ведь где-то цифровые валюты рассматриваются как товар или инвестиционный актив, а где-то крипта является законным платежным средством.

Перед тем как проводить операции с криптовалютами, необходимо понять, как происходит регулирование в конкретной стране. А благодаря криптовалютной бирже Binance можно узнать важную информацию, касающуюся самых популярных цифровых валют. Например, здесь указана цена биткоина, объем торговли за 24 часа, а также новейшие криптотренды.

Регулирование криптоденег в США

В силу размеров страны и ее федеративного устройства, в США наблюдается сразу несколько законодательных тенденций регулирования криптосферы.

На федеральном уровне этот вопрос обсуждается лишь в рамках законопроектов, направленных против отмывания денег и прочих финансовых преступлений. Создание отдельного криптовалютного законодательства не планируется.

На уровне штатов наблюдаются такие подходы, как:

криптолиберализм (штат разрешает операции с криптой);

криптоэнтузиазм (ставка делается на развитие криптосектора);

криптоэтатизм (штат лицензирует операции с криптой).

Операции с криптовалютой лицензированы в таких штатах, как Алабама, Аляска, Гавайи, Айдахо, Коннектикут, Джорджия, Нью-Йорк, Северная Каролина, Вашингтон, Висконсин, Орегон, Вермонт, Вирджиния.

Как регулируется крипта в Европейском Союзе?

Европейский Союз на уровне своего руководства демонстрирует консервативное отношение к цифровым валютам. Власти ЕС в 2017 году одобрили решение о том, что идентификация пользователей криптовалютных бирж должна быть обязательной. Также в 2020 году начала действовать Пятая директива о борьбе с отмыванием денег. Эта мера призвана остановить нелегальную деятельность при использовании токенов.

Европейский суд в 2015 году вынес решение, что с точки зрения налогообложения биткоин необходимо считать именно средством платежа, а не товаром. Таким образом при покупке и продаже этой крипты за фиатные валюты операции не должны облагаться налогом на добавленную стоимость.

На территории ЕС пока не существует официально принятой классификации цифровых валют, поэтому рекомендуется ориентироваться на статус цифровых активов в конкретной стране. Так, например, впервые в Европе лицензировать работу криптовалютных бирж начали в Люксембурге. В Дании криптовалюты признаны на государственном уровне, в этой стране также легализован майнинг.

Как регулируются криптоденьги в Украине?

Украина входит в список стран с наибольшими объемами криптовалютніх транзакций, однако данный рынок до сих пор не регулируется.

В ноябре 2023 года в парламенте зарегистрировали долгожданные изменения в Налоговом кодексе, необходимые для окончательной легализации рынка криптоактивов. Планируется, что Нацбанк и Нацкомиссия совместно с МВФ и экспертами подготовят законопроект про легализацию рынка криптоактивов к июню 2024 года.

Можно предположить, что этот законопроект будет повторять правила законопроекта о регулировании криптовалют в Евросоюзе — MiCA (Markets in Crypto Assets). Однако украинские законодатели должны будут самостоятельно определить ставки налогов, т.к. в этой сфере европейское регулирование крипторынка не устанавливает четких критериев. При этом очень важно не нарушать требования прочих европейских директив, например, НДС или налога на прибыль.

В разных странах наблюдаются различные законодательные тенденции регулирования криптосферы. Они и устанавливают «правила игры и поведения» для участников рынка цифровых активов.