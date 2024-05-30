Як відбувається регулювання криптогрошей?

Правовий режим криптовалют значно відрізняється у різних країнах, адже десь цифрові валюти розглядаються як товар чи інвестиційний актив, а десь крипта є законним платіжним засобом.

Перед тим, як проводити операції з криптовалютами, необхідно зрозуміти, як відбувається регулювання у конкретній країні. А завдяки криптовалютній біржі Binance можна дізнатися про важливу інформацію, що стосується найпопулярніших цифрових валют. Наприклад, тут вказана ціна біткоїну, обсяг торгівлі за 24 години, а також новітні криптотренди.

Регулювання криптогрошей у США

З огляду на розміри країни та її федеративного устрою, США спостерігається відразу кілька законодавчих тенденцій регулювання криптосфери.

На федеральному рівні це питання обговорюється лише рамках законопроектів, спрямованих проти відмивання грошей та інших фінансових злочинів. Створення окремого криптовалютного законодавства не планується.

На рівні штатів спостерігаються такі підходи, як:

криптолібералізм (штат дозволяє операції з криптою);

криптоентузіазм (ставка виробляється в розвитку криптосектора);

криптоетатизм (штат ліцензує операції з криптою).

Операції з криптовалютою ліцензовані в таких штатах як Алабама, Аляска, Гаваї, Айдахо, Коннектикут, Джорджія, Нью-Йорк, Північна Кароліна, Вашингтон, Вісконсін, Орегон, Вермонт, Вірджинія.

Як регулюється крипта у Європейському Союзі?

Європейський Союз на рівні свого керівництва демонструє консервативне ставлення до цифрових валют. Влада ЄС у 2017 році схвалила рішення про те, що ідентифікація користувачів криптовалютних бірж має бути обов'язковою. Також у 2020 році почала діяти П'ята директива щодо боротьби з відмиванням грошей. Цей захід покликаний зупинити нелегальну діяльність під час використання токенів.

Європейський суд у 2015 році ухвалив рішення, що з погляду оподаткування біткоїн необхідно вважати саме засобом платежу, а не товаром. Таким чином, при купівлі та продажу цієї крипти за фіатні валюти операції не повинні обкладатися податком на додану вартість.

На території ЄС поки що не існує офіційно прийнятої класифікації цифрових валют, тому рекомендується орієнтуватися на статус цифрових активів у конкретній країні. Так, наприклад, уперше в Європі ліцензувати роботу криптовалютних бірж розпочали у Люксембурзі. У Данії криптовалюти визнано на державному рівні, у цій країні також легалізовано майнінг.

Як регулюються криптогроші в Україні?

Україна входить до списку країн із найбільшими обсягами криптовалютних транзакцій, проте цей ринок досі не регулюється.

У листопаді 2023 року у парламенті зареєстрували довгоочікувані зміни у Податковому кодексі, необхідні для остаточної легалізації ринку криптоактивів. Планується, що Нацбанк та Нацкомісія спільно з МВФ та експертами підготують законопроект про легалізацію ринку криптоактивів до червня 2024 року.

Можна припустити, що цей законопроект повторюватиме правила законопроекту про регулювання криптовалюту в Євросоюзі — MiCA (Markets in Crypto Assets). Проте українські законодавці мають самостійно визначити ставки податків, т.к. у цій сфері європейське регулювання крипторинку не встановлює чітких критеріїв. При цьому дуже важливо не порушувати вимог інших європейських директив, наприклад, ПДВ або податку на прибуток.

У різних країнах спостерігаються різні законодавчі тенденції регулювання криптосфери. Вони і встановлюють правила гри і поведінки для учасників ринку цифрових активів.