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Новости компаний
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Криптовалюта
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Как рассчитать риск на криптовалютную сделку?

Как рассчитать риск на криптовалютную сделку?

Грамотное управление рисками делает торговлю на криптовалютной бирже прибыльным занятием. Если же не посвятить достаточного внимания этой стратегии, то трейдер столкнется с потерями.

Наличие торгового плана

Один из важных факторов успеха – торговый план. Современный курс биткоина и других валют непостоянный. Он часто колеблется то в одну, то в другую сторону. Торговый план делает процесс более логичным и предсказуемым, а значит и прибыльным.

При разработке плана описывается вход и выход из позиций, их размер, использование стоп-лоссов. Наличие такой продуманной стратегии имеет массу преимуществ:

  • избавление от стрессов;
  • серьезное отношение к торговле криптовалютами;
  • целенаправленное развитие;
  • увеличение возможностей для сделок;
  • следование торговым привычкам;
  • получение драгоценного опыта.

Убытки – неотъемлемая часть торговли. Но не следует отступать от установленного торгового плана. Необдуманные и нелогичные сделки с большей вероятностью приведут к потерям.

Стоп-лосс ордер

Главная задача трейдера – сокращение до минимума крупных убытков. Базовый инструмент снижения потерь – стоп-лосс ордер. Это возможность ограничивать убытки, указывая пределы движения активов.

На практике это выглядит следующим образом: как только стоимость достигает минимального показателя биржа продает контракты.

Опытные трейдеры обязательно используют стоп-лосс. Эта функция позволяет запланировать продажу, а также избежать принятия эмоциональных решений.

Объем инвестиций

Есть одно правило, которое нужно использовать в любых инвестициях. Касается это не только торговли криптовалютами. Оно гласит о том, что инвестировать необходимо такую сумму, которые не страшно будет потерять.

Из-за волатильности можно лишиться крупной суммы. Инвестировав все свои средства, можно оказаться в весьма затруднительном финансовом положении в случае потери.

Рекомендуется использовать дополнительные накопления для торговли криптовалютами. Так можно действовать более расчетливо, не поддаваться эмоциям, минимизировать неправильные решения. В каждой рискованной сделке можно использовать не более 1-2% накопленных средств.

Оптимальное соотношение прибыли и риска

Оптимальным соотношением прибыли и риска у трейдеров считается соотношение 1 к 3 или коэффициент 0,3. Это значит, что как минимум одна из четырех сделок должна быть прибыльной. В то же время, это соотношение должно соответствовать выбранному торговому плану.

Рассчитать коэффициент можно по простой формуле: риск к прибыли равен цене входа – стоп-лосс разделенные на целевую цену – цена входа.

Таким образом, торговля криптовалютой может быть очень прибыльной, если ответственно подходить к ней. Перед началом торговли нужно ознакомиться со всеми особенностями процесса, поэтому у трейдера должен быть торговый план. В противном случае можно потерять инвестированные средства.

То есть прежде чем начинать проводить сделки с криптовалютами, следует научиться принимать логичные и рациональные решения. Путь не будет простым, вначале будут допускаться ошибки. Но, в конечном итоге, можно будет существенно сократить убытки и получить большую прибыль.