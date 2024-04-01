Как рассчитать риск на криптовалютную сделку?

Грамотное управление рисками делает торговлю на криптовалютной бирже прибыльным занятием. Если же не посвятить достаточного внимания этой стратегии, то трейдер столкнется с потерями.

Наличие торгового плана

Один из важных факторов успеха – торговый план. Современный курс биткоина и других валют непостоянный. Он часто колеблется то в одну, то в другую сторону. Торговый план делает процесс более логичным и предсказуемым, а значит и прибыльным.

При разработке плана описывается вход и выход из позиций, их размер, использование стоп-лоссов. Наличие такой продуманной стратегии имеет массу преимуществ:

избавление от стрессов;

серьезное отношение к торговле криптовалютами;

целенаправленное развитие;

увеличение возможностей для сделок;

следование торговым привычкам;

получение драгоценного опыта.

Убытки – неотъемлемая часть торговли. Но не следует отступать от установленного торгового плана. Необдуманные и нелогичные сделки с большей вероятностью приведут к потерям.

Стоп-лосс ордер

Главная задача трейдера – сокращение до минимума крупных убытков. Базовый инструмент снижения потерь – стоп-лосс ордер. Это возможность ограничивать убытки, указывая пределы движения активов.

На практике это выглядит следующим образом: как только стоимость достигает минимального показателя биржа продает контракты.

Опытные трейдеры обязательно используют стоп-лосс. Эта функция позволяет запланировать продажу, а также избежать принятия эмоциональных решений.

Объем инвестиций

Есть одно правило, которое нужно использовать в любых инвестициях. Касается это не только торговли криптовалютами. Оно гласит о том, что инвестировать необходимо такую сумму, которые не страшно будет потерять.

Из-за волатильности можно лишиться крупной суммы. Инвестировав все свои средства, можно оказаться в весьма затруднительном финансовом положении в случае потери.

Рекомендуется использовать дополнительные накопления для торговли криптовалютами. Так можно действовать более расчетливо, не поддаваться эмоциям, минимизировать неправильные решения. В каждой рискованной сделке можно использовать не более 1-2% накопленных средств.

Оптимальное соотношение прибыли и риска

Оптимальным соотношением прибыли и риска у трейдеров считается соотношение 1 к 3 или коэффициент 0,3. Это значит, что как минимум одна из четырех сделок должна быть прибыльной. В то же время, это соотношение должно соответствовать выбранному торговому плану.

Рассчитать коэффициент можно по простой формуле: риск к прибыли равен цене входа – стоп-лосс разделенные на целевую цену – цена входа.

Таким образом, торговля криптовалютой может быть очень прибыльной, если ответственно подходить к ней. Перед началом торговли нужно ознакомиться со всеми особенностями процесса, поэтому у трейдера должен быть торговый план. В противном случае можно потерять инвестированные средства.

То есть прежде чем начинать проводить сделки с криптовалютами, следует научиться принимать логичные и рациональные решения. Путь не будет простым, вначале будут допускаться ошибки. Но, в конечном итоге, можно будет существенно сократить убытки и получить большую прибыль.