Як розрахувати ризик на криптовалютну угоду?

Грамотне управління ризиками робить торгівлю на криптовалютній біржі вигідним заняттям. Якщо ж не присвятити достатньої уваги цій стратегії, то трейдер зіштовхнеться із втратами.

Наявність торгового плану

Один із важливих факторів успіху – торговий план. Сучасний курс біткоїну та інших валют є непостійним. Він часто вагається то в один, то в інший бік. Торговий план робить процес більш логічним та передбачуваним, а отже, і прибутковим.

При розробці плану описується вхід та вихід із позицій, їх розмір, використання стоп-лоссів. Наявність такої продуманої стратегії має безліч переваг:

звільнення від стресів;

серйозне ставлення до торгівлі криптовалютами;

цілеспрямований розвиток;

збільшення можливостей для угод;

дотримання торгових звичок;

здобуття дорогоцінного досвіду.

Збитки – невід'ємна частина торгівлі. Але слід відступати від встановленого торгового плану. Необдумані та нелогічні угоди з більшою ймовірністю призведуть до втрат.

Стоп-лосс ордер

Головне завдання трейдера – скорочення до мінімуму великих збитків. Базовий інструмент зниження втрат – стоп-лосс ордер. Це можливість обмежувати збитки, вказуючи межі руху активів.

Насправді це виглядає так: як тільки вартість досягає мінімального показника біржа продає контракти.

Досвідчені трейдери обов'язково використовують стоп-лосс. Ця функція дозволяє запланувати продаж, а також уникнути ухвалення емоційних рішень.

Об'єм інвестицій

Є одне правило, яке потрібно використовувати у будь-яких інвестиціях. Стосується це не лише торгівлі криптовалютами. Воно говорить про те, що інвестувати потрібно таку суму, які не страшно буде втратити.

Через волатильність можна втратити велику суму. Інвестувавши всі свої кошти, можна опинитися у скрутному фінансовому становищі у разі втрати.

Рекомендується використовувати додаткові накопичення для торгівлі криптовалютами. Так можна діяти більш розважливо, не піддаватися емоціям, мінімізувати неправильні рішення. У кожній ризикованій угоді можна використовувати трохи більше 1-2% накопичених коштів.

Оптимальне співвідношення прибутку та ризику

Оптимальним співвідношенням прибутку та ризику у трейдерів вважається співвідношення 1 до 3 або коефіцієнт 0,3. Це означає, що як мінімум одна з чотирьох угод має бути прибутковою. Водночас це співвідношення має відповідати обраному торговому плану.

Розрахувати коефіцієнт можна за простою формулою: ризик до прибутку дорівнює ціні входу – стоп-лосс розділені цільову ціну – ціна входу.

Таким чином, торгівля криптовалютою може бути дуже прибутковою, якщо відповідально підходити до неї. Перед початком торгівлі потрібно ознайомитися з усіма особливостями процесу, тому трейдер повинен мати торговий план. Інакше можна втратити інвестовані кошти.

Тобто, перш ніж починати проводити угоди з криптовалютами, слід навчитися приймати логічні та раціональні рішення. Шлях не буде простим, спочатку допускатимуть помилки. Але, зрештою, можна буде суттєво скоротити збитки та отримати більший прибуток.