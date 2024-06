Мировой рынок NFT развивается в сложных условиях – оценки эксперта

Глобальный рынок NFT остается слабым, невзирая на исторический рост курса Bitcoin (BTC). Сейчас интерес инвесторов в большинстве своем локализован в крупных спотовых Bitcoin-ETF. Так что вряд ли в 2024 году следует ожидать от рынка NFT существенного роста. Такую точку зрения в комментарии Delo.ua озвучила CO-CEO компании SpiceProp Наталья Бойко.

"Немного ликвидности досталось Ethereum (ETH), но только из-за ожидаемого быстрого одобрения спотовых Ethereum-ETF. При этом хотя SEC одобрила заявки, фонды пока не запущены. Сейчас курс ETH находится в 29% до того, чтобы достичь исторического максимума в $4864", – говорит Бойко.

А остальным альтокинам похвастаться нечем, ведь большинство из них остается вблизи минимумов 2022 года, говорит Бойко. Это свидетельствует о том, что деньги сюда не идут, хотя именно альтокины ближе всего к NFT.

Для сравнения можно взять одну из самых известных коллекций изображений Bored Ape Yacht Club (BAYC) и известный альтокоин Litecoin (LTC).

На пике в апреле 2022 года цена BAYC поднималась выше 150 ETH. Сегодня BAYC на 91,6% дешевле, всего 12,6 ETH.

Известный альтокоин Litecoin (LTC) от своего исторического максимума, установленного в 2021 году, сейчас торгуется на 80% дешевле.

"Результаты сравнимы. Они говорят, что никакого широкого восстановления крипторинка в 2023-2024 годах не произошло. Именно институциональные деньги выступили главным драйвером роста BTC, они заходили очень избирательно и под конкретную идею спотовых крипто-ETF", - говорит Бойко.

Такая стратегия институционалов логично, ведь они нацелены на прибыль, потому и вкладывали деньги в понятную криптовалюту, а не в непонятные NFT, продолжает эксперт. Почему не понятны? Потому что неясен их функционал.

Если они позиционируются как предмет искусства, это интерес коллекционеров, а не инвестиционных фондов. Здесь нужна экспертиза. Но никакой теоретической базы оценки NFT, как предмета классического или современного, нет. выполняет. Криптовалюты претендуют на роль платежного средства, сбережения средств и защиты в случае форс-мажора в фиатной финансовой системе.

Более того, в последнее время объем выпускаемых NFT резко возрос. Это связано с легкостью их создания и желанием мелких инвесторов быстро разбогатеть. Они надеются на повторение бума 2021-2022 годов, продолжает эксперт. Возможно, рано или поздно ажиотаж снова произойдет, но какие NFT к тому времени останутся, прогнозировать сложно. Как показывает статистика, более 90% выпусков невзаимозаменяемых токенов либо исчезают, либо практически полностью обнуляются.

"В результате предложение NFT растет. Объем ликвидности или спрос стабильно низкий. Значит, баланс рынка все еще смещается в сторону более низких цен. Рост предложения вряд ли остановится. Разработчики надеются продать новые выпуски. Остается ждать, когда придет ликвидность", - объясняет Бойко. .

При этом инвесторы считают, что понижение процентных ставок в развитых странах стартует уже в июне-2024. Формально это должно смягчать финусловия и увеличить приток ликвидности, говорит Бойко.

"Но лучше дождаться, пока в игру вступит ФРС. Инвесторы надеются на сентябрь, но возможное сокращение ставок в США начнется позже. Если альтокины широким фронтом пойдут в рост после этого, это станет сигналом к тому, что и NFT будут дорожать", - не исключает эксперт.

Что происходит с мировым рынком NFT последние годы

Как уже писало Delo.ua, настоящий бум рынка NFT произошел в конце 2017 года с запуском блокчейн-игр на основе Ethereum, таких как CryptoKitties, а затем Axie Infinity. Они заинтересовали многих новых инвесторов и заняли нишу на рынке цифровых предметов коллекционирования. Почему инвесторам стало интересно коллекционировать NFT? Потому что это можно было сделать легко и непринужденно: создавай эксклюзивные коллекции и одновременно играй в веселую игру.

Также за последние семь лет пространство NFT претерпело значительные изменения, благодаря виртуальной недвижимости и музыкальной индустрии. Они также добавили ажиотаж в сегменте цифровых изображений.

"Значительной тенденцией является интеграция NFT с платформами метавселенной, где они используются для аватаров, собственности и доступа к эксклюзивным событиям. Другой заметной тенденцией является сосредоточение на развитии общества и полезности. NFT, которые предлагают реальные преимущества или членство в эксклюзивных группах, становятся все более популярными" ", – отмечает генеральный директор и соучредитель COZ Тайлер Адамс.

Адамс добавил, что появление технологии незаменимых предметов (NFI) позволило большему числу людей войти в область, позволив им связать физическую и цифровую сферы.

"Технология NFI - это дверь для массового внедрения Web3, позволяющая лицам доказывать право собственности на физический объект и разрешать определенные действия в цепи или вне его. Это расширяет горизонты для реальных приложений, даже для тех, кто почти не знаком со сферой блокчейна". ", – говорит эксперт.

Однако автор книги "NFT: From Zero to Hero" Энди Лиан считает, что на рынке NFT продолжают доминировать другие факторы:

искусство,

участие знаменитостей и спортсменов,

игровая индустрия.

