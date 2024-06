Світовий ринок NFT розвивається у складних умовах - оцінки експерта

Глобальний ринок NFT залишається слабким, незважаючи на історичне зростання курсу Bitcoin (BTC). Зараз інтерес інвесторів здебільшого локалізований у великих спотових Bitcoin-ETF. Тож навряд чи у 2024 році варто чекати від ринку NFT суттєвого зростання. Таку точку зору в коментарі Delo.ua озвучила CO-CEO компанії SpiceProp Наталія Бойко.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

"Небагато ліквідності дісталося Ethereum (ETH), але тільки через очікуване швидке схвалення спотових Ethereum-ETF. При цьому хоча SEC схвалила заявки, фонди поки не запущено. Зараз курс ETH знаходиться у 29% до того, щоб досягнути історичного максимуму у $4864", - каже Бойко.

А решті альткоїнів похвалитися нічим, адже більшість із них залишається поблизу мінімумів 2022 року, каже Бойко. Це свідчить про те, що гроші сюди не йдуть, хоча саме альткоїни найближче по сприйняттю NFT.

Для порівняння можна взяти одну з найвідоміших колекцій зображень Bored Ape Yacht Club (BAYC) та відомий альткоїн Litecoin (LTC).

На піку у квітні 2022 року ціна BAYC піднімалася вище за 150 ETH. Сьогодні BAYC на 91,6% дешевше, лише 12,6 ETH.

Відомий альткоїн Litecoin (LTC) від свого історичного максимуму, встановленого у 2021 році, зараз торгується на 80% дешевше.

"Результати можна порівняти. Вони кажуть, що жодного широкого відновлення крипторинку у 2023-2024 роках не сталося. Саме інституційні гроші виступили головним драйвером зростання BTC, вони заходили дуже вибірково і під конкретну ідею спотових крипто-ETF", - каже Бойко.

Така стратегія інституціоналів логічно, адже вони націлені на прибуток, тому й вкладали гроші у зрозумілу криптовалюту, а не у незрозумілі NFT, продовжує експерт. Чому не зрозумілі? Тому що незрозумілий їх функціонал.

"Якщо вони позиціонуються як предмет мистецтва, це інтерес колекціонерів, а не інвестиційних фондів. Тут потрібна експертиза. Але жодної теоретичної бази оцінки NFT, як предмета класичного чи сучасного, немає. Якщо ж NFT перестав бути предметом мистецтва, тоді незрозуміло, які функції він виконує. Криптовалюти претендують на роль платіжного засобу, заощадження коштів та захисту у разі форс-мажору у фіатній фінансовій системі. Нічого такого незамінні токени не роблять", - пояснює Бойко.

Більше того, останнім часом обсяг NFT, що випускаються, різко зріс. Це пов'язано з легкістю їх створення та бажанням дрібних інвесторів швидко розбагатіти. Вони сподіваються на повторення буму 2021-2022 років, продовжує експерт. Можливо, рано чи пізно ажіотаж знову станеться, але які NFT на той час залишаться, прогнозувати складно. Як свідчить статистика, понад 90% випусків невзаємозамінних токенів або зникають, або майже повністю обнуляются.

"У результаті пропозиція NFT зростає. Обсяг ліквідності чи попит стабільно низький. Значить, баланс ринку все ще зміщується у бік нижчих цін. Зростання пропозиції навряд чи зупиниться. Розробники сподіваються продати нові випуски. Залишається чекати, коли прийде ліквідність", - пояснює тренди Бойко.

При цьому інвестори вважають, що зниження відсоткових ставок у розвинених країнах стартує вже у червні-2024. Формально, це має пом'якшувати фінумови та збільшити приплив ліквідності, каже Бойко.

"Але краще дочекатися, поки в гру вступить ФРС. Інвестори сподіваються на вересень, але можливе скорочення ставок у США розпочнеться пізніше. Якщо альткоїни широким фронтом підуть у зріст після цього, це стане сигналом до того, що і NFT будуть дорожчати", - не виключає експерт.

Що відбувається зі світовим ринком NFT останні роки

Як вже писало Delo.ua, cправжній бум ринку NFT стався наприкінці 2017 року із запуском блокчейн-ігор на основі Ethereum, таких як CryptoKitties, а згодом Axie Infinity. Вони зацікавили багатьох нових інвесторів та зайняли свою нішу на ринку цифрових предметів колекціонування. Чому інвесторам стало цікаво колекціонувати NFT? Тому що це можна було робити легко та невимушено: створюй ексклюзивні колекції та одночасно грай у веселу гру.

Також за останні сім років простір NFT зазнав значних змін, завдяки віртуальній нерухомості та музичній індустрії. Вони також додали ажиотажу в сегменті цифрових зображень.

"Значною тенденцією є інтеграція NFT з платформами метавсесвіту, де вони використовуються для аватарів, власності та доступу до ексклюзивних подій. Іншою помітною тенденцією є зосередження на розбудові громади та корисності. NFT, які пропонують реальні переваги або членство в ексклюзивних групах, стають все більш популярними", - зазначає генеральний директор і співзасновник COZ Тайлер Адамс.

Адамс додав, що поява технології незамінних предметів (NFI) дозволила більшій кількості людей увійти в галузь, дозволивши їм зв’язати фізичну та цифрову сфери.

"Технологія NFI - це двері для масового впровадження Web3, що дозволяє особам доводити право власності на фізичний об’єкт і дозволяти певні дії в ланцюзі чи поза ним. Це розширює горизонти для реальних додатків, навіть для тих, хто майже не знайомий зі сферою блокчейну", - каже експерт.

Проте автор книги "NFT: From Zero to Hero" Енді Ліан вважає, що на ринку NFT продовжують домінувати інші чинники:

мистецтво,

участь знаменитостей і спортсменів,

ігрова індустрія.

Більше про актуальні тренди на світовому ринку NFT можна прочитати у статті "Тренди ринку NFT-2024. Чому топ-10 найдорожчих NFT-зображень у світі оцінюються в мільйони доларів".