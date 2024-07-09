Результаты Incrypted Conference 2024: более 1500 гостей, 30 спикеров и приезд Бутерина

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Команда украинского криптомедиа Incrypted организовала в Киеве масштабную конференцию Incrypted Conference 2024 в рамках серии мероприятий Ukrainian Blockchain Week.

Мероприятие прошло 23 июня 2024 года в столице Украины в КВЦ «Парковый». Ему предшествовал трехдневный онлайн-марафон, в котором приняли участие представители таких проектов, как Solana Foundation, Binance, Near Protocol, ether.fi, Hacken, Consensys, Eigen Labs, Polkastarter, Matter Labs, Linea, Filecoin Foundation и другие.

Непосредственно в рамках конференции выступило более 30 спикеров и было представлено более 75 компаний. Помимо экспертов и известных членов криптовалютного сообщества на сцене появились также представители украинского правительства.

В частности, в конференции приняли участие:

исполнительный директор Solana Foundation Дэниел Альберт;

CEO Nym Technologies Гарри Халпин;

заместитель министра цифровой трансформации Украины по развитию IT-сферы Александр Борняков;

начальник управления Департамента киберполиции Национальной полиции Евгений Панченко;

руководитель отдела стратегии и эксплуатации криптобиржи Binance в Центральной, Восточной Европе и СНГ Алексей Макаров;

соучредители WTG Ventures Майкл Тейлор и Янис Граубис и многие другие.

Как заявили в команде проекта, ивент собрал более 1500 гостей. В режиме онлайн-конференцию посмотрели 16 000 человек. Все записи можно посмотреть на YouTube-канале Incrypted.

Кроме того, на Incrypted Conference 2024 приехал соучредитель проекта Ethereum Виталик Бутерин. В эксклюзивном интервью с Incrypted он поделился своими впечатлениями об изменениях в криптосообществе Украины и поблагодарил ее за вклад в развитие блокчейна.

На Incrypted Conference 2024 приехал соучредитель проекта Ethereum Виталик Бутерин

Представители Incrypted, со своей стороны, представили Бутерину изображение NFT из коллекции UACatsDivision, подписанное президентом Украины Владимиром Зеленским, а также мерч.

Ивент поддержали самые крупные криптокомпании. В частности, Diamond-партнером выступила организация Solana Foundation, Platinum – криптобиржа Binance.

«Мы очень рады видеть так много криптоэнтузиастов и лидеров индустрии из множества стран на Incrypted Conference. Все это только подтверждает, что Украина является ключевым игроком в Web3-пространстве. Мы верны нашей цели – развивать Web3 в Украине и открывать нашу страну мира все больше как глобальный криптохаб», – заявил CEO Incrypted Иван Павловский.