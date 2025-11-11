- Тип
Борьба за урожай: как АПК и пищевая промышленность поддерживают украинскую экономику и наполняют бюджет
Агропромышленный комплекс вместе с переработкой остаются стабильно работающей отраслью, которая вносит весомый вклад в государственный бюджет. В рейтинг 100 крупнейших налогоплательщиков в общей сложности вошли 11 компаний сельскохозяйственной отрасли и 14 компаний пищевой промышленности. В частности, это МКП, МХП, группа компаний Kernel, "Астарта", "Укрпроминвест-Агро" и Bayadera Group.
Эксперты прогнозируют, что для АПК 2025 год должен стать успешнее 2024-го. Но реальные показатели работы отрасли говорят о том, что агробизнес и пищевая промышленность по-прежнему работают в условиях сокращения внутреннего потребления и вынуждены бороться за внешние рынки сбыта.
Delo выяснило, чего ожидают от фискальной политики представители аграрного бизнеса.
Прогнозы – оптимистичные, результаты – не очень
По прогнозам Института аграрной экономики, объемы производства валовой продукции сельского хозяйства в 2025 году могут увеличиться по сравнению с аналогичным показателем 2024 года на 3% до 1,09 трлн грн. В частности, объем выпуска продукции растениеводства ожидается на уровне 870 млрд грн (+3,4% к 2024 году), продукции животноводства – на уровне 217 млрд грн (+1,5% к 2024 году).
В сфере животноводства лучшую динамику показывает выращивание и производство мяса свиней и птицы – рост этих сегментов в 2025 году составит 4,6% и 5,5% соответственно.
Впрочем, результаты работы за 8 месяцев 2025 года пока не так оптимистичны. По данным Госслужбы статистики, спад сельхозпроизводства за этот период к аналогичному периоду 2024 года составил 8,4%. В частности, производство продукции растениеводства за январь-август сократилось на 9,7%, продукции растениеводства – на 4,9%. Данные по пищевой промышленности Госстат пока не обнародовал. Но за январь-апрель, например, производство пищевых продуктов сократилось на 10,4%, а в мае – на 6,1%.
Прогнозы для АПК Украины на 2025 год
|Показатель
|Прогноз на 2025 год
|К 2024 году
|Производство валовой продукции АПК
|1,09 трлн грн
|+3%
|Производство продукции растениеводства
|870 млрд грн
|+3,4%
|Производство продукции животноводства
|217 млрд грн
|+1,5%
По данным Института аграрной экономики
Новые условия экспорта в ЕС
Из-за войны АПК и переработка сталкиваются с немалыми препятствиями. Это сокращение посевных площадей ("минус" 302 тыс. га в 2025 году по сравнению с 2024 годом), разрушение производственных мощностей, усложнение логистики и перебои с энергоснабжением.
И хотя обновленные условия экспорта, о которых Украина и ЕС договорились в июле, предусматривают сохранение и даже увеличение беспошлинных квот по сравнению с действовавшими до мая 2022 года (до начала действия торгового безвиза), это все равно негативно повлияло на внешнюю торговлю.
В частности, Украина за январь-июнь 2025 года экспортировала сельхозпродукции на 11,3 млрд долл., что на 9% меньше, чем годом ранее. При этом агроэкспорт в ЕС сократился на 14% до 5,4 млрд долл., а торговый оборот между Украиной и Евросоюзом за 1 полугодие 2025 года снизился на 7% до 7,6 млрд долл.
Представители Кабмина и некоторые депутаты считают, что экспорт украинских товаров из-за пересмотра условий сотрудничества с ЕС за 2025 год может сократиться на $4 млрд, а экономика потеряет до 1 п. п. роста.
Внешняя торговля украинской продукцией АПК в 1 полугодии 2025 года
|Показатель
|Январь-июнь 2025 года
|К аналогичному периоду 2024 года
|Экспорт сельхозпродукции, в т. ч.
|11,3 млрд дол.
|-9%
|- экспорт в ЕС
|5,4 млрд. дол.
|-14%
|Импорт сельхозпродукции, в т. ч.
|4,3 млрд дол.
|+10%
|- импорт из ЕС
|2,2 млрд дол.
|-37%
|Торговый оборот с ЕС
|7,6 млрд дол.
|-7%
По данным Гостаможни и Института аграрной экономики
Фискальный климат и ожидания на 2026 год
Аграрии и предприятия пищевой промышленности, несмотря на войну, являются добросовестными и ответственными налогоплательщиками в Украине.
Что касается налогового климата, то представители отрасли подчеркивают: в течение 2025 года налоговое давление на них существенно не выросло.
"Ощутимого изменения фискальной нагрузки не произошло, кроме повышения ставки военного сбора до 5% в конце 2024 года", – говорит Александр Музыченко, финансовый директор (CFO) ALVIVA GROUP (57-е место в рейтинге).
В то же время в налоговом администрировании произошли существенные изменения. "Введены новые правила регулирования экспорта зерновых и масличных культур, в частности через режим экспортного обеспечения и вывозные пошлины. А с 2026 года запланирован обязательный переход на е-аудит", – сообщила пресс-служба "Астарты" (41-е место в рейтинге).
Также есть сложности с возмещением НДС и блокированием НДС-накладных. По данным Государственной налоговой службы (ГНС), ежемесячно около 20 тыс. налогоплательщиков по всей Украине испытывают проблемы с регистрацией накладных. Причем это касается даже тех компаний, которые являются участниками "Клуба белого бизнеса". Поэтому механизм администрирования НДС для законопослушных компаний нужно пересматривать.
А отношении прогнозов на 2026 год бизнес высказывается достаточно сдержанно. Как сообщила пресс-служба Carlsberg Ukraine, компания следит за изменениями в налоговом законодательстве и анализирует возможные сценарии. А пресс-служба Bayadera Group (25-е место в рейтинге) заявила, что если в 2026 году война продолжится, это будет сдерживать рост отрасли и подавлять спрос.
При этом большинство представителей бизнеса сходятся во мнении, что государственная фискальная политика прежде всего должна быть направлена на борьбу с уклонением от уплаты налогов и на обеспечение равных правил игры для всех, что может стать источником дополнительных налоговых поступлений в бюджет и весомым вкладом в поддержку обороноспособности страны.
ТОП частных налогоплательщиков в АПК 2025: рейтинг
1. МХП
- Отрасль: производство пищевых продуктов
- Год основания: 1998
- Количество работников: 31370 (Украина)
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 7,6 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 4,8 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 31,2 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 17 млрд грн
2. Группа компаний Kernel
- Отрасль: АПК
- Год основания: 1995
- Количество работников: 9667
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 5,8 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д
3. Астарта
- Отрасль: АПК
- Год основания: 1993
- Количество работников: 7025
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,3 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 1,3 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 26,5 млрд грн
- Чистый доход от реализации по I полугодие 2025 года: 10,3 млрд грн
4. Группа компаний "Агропросперис"
- Отрасль: АПК
- Год основания: 2007
- Количество работников: 3200
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,8 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 1,5 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д
5. Continental Farmers Group
- Отрасль: АПК
- Год основания: 2019
- Количество работников: 2500
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,6 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д
6. Укрпроминвест-Агро
- Отрасль: АПК
- Год основания: 2002
- Количество работников: 4600
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 986 млн. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д
7. Группа компаний Cygnet
- Отрасль: АПК
- Год основания: 2011
- Количество работников: 700*
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 225,3 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 142,8 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,5 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,8 млрд грн*
* Данные аналитической системы YouControl и расчеты Delo.ua
8. Гудвелли Украина
- Отрасль: АПК
- Год основания: 1994
- Количество работников: 704*
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 180,1 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,2 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,1 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl
9. Группа "Агротрейд"
- Отрасль: АПК
- Год основания: 1998
- Количество работников: 970
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 180 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,5 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,7 млрд грн
10. KSG Agro
- Отрасль: АПК
- Год основания: 2010
- Количество работников: около 300
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 55,8 млн. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 32,4 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 886,3 млн грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 390,3 млн грн
- Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 6,3%