Борьба за урожай: как АПК и пищевая промышленность поддерживают украинскую экономику и наполняют бюджет

Агропромышленный комплекс вместе с переработкой остаются стабильно работающей отраслью, которая вносит весомый вклад в государственный бюджет. В рейтинг 100 крупнейших налогоплательщиков в общей сложности вошли 11 компаний сельскохозяйственной отрасли и 14 компаний пищевой промышленности. В частности, это МКП, МХП, группа компаний Kernel, "Астарта", "Укрпроминвест-Агро" и Bayadera Group. Эксперты прогнозируют, что для АПК 2025 год должен стать успешнее 2024-го. Но реальные показатели работы отрасли говорят о том, что агробизнес и пищевая промышленность по-прежнему работают в условиях сокращения внутреннего потребления и вынуждены бороться за внешние рынки сбыта. Delo выяснило, чего ожидают от фискальной политики представители аграрного бизнеса.

Прогнозы – оптимистичные, результаты – не очень

По прогнозам Института аграрной экономики, объемы производства валовой продукции сельского хозяйства в 2025 году могут увеличиться по сравнению с аналогичным показателем 2024 года на 3% до 1,09 трлн грн. В частности, объем выпуска продукции растениеводства ожидается на уровне 870 млрд грн (+3,4% к 2024 году), продукции животноводства – на уровне 217 млрд грн (+1,5% к 2024 году).

Урожай зерновых и масличных культур, экспорт которых обеспечивает приток валютной выручки в Украину, Институт аграрной экономики ожидает на уровне 80,4 млн тонн, что на 5,4% больше, чем в 2024 году. Министерство экономики со своей стороны прогнозирует урожай на уровне 77 млн тонн, а Клуб аграрного бизнеса – 83 млн тонн.

В сфере животноводства лучшую динамику показывает выращивание и производство мяса свиней и птицы – рост этих сегментов в 2025 году составит 4,6% и 5,5% соответственно.

Впрочем, результаты работы за 8 месяцев 2025 года пока не так оптимистичны. По данным Госслужбы статистики, спад сельхозпроизводства за этот период к аналогичному периоду 2024 года составил 8,4%. В частности, производство продукции растениеводства за январь-август сократилось на 9,7%, продукции растениеводства – на 4,9%. Данные по пищевой промышленности Госстат пока не обнародовал. Но за январь-апрель, например, производство пищевых продуктов сократилось на 10,4%, а в мае – на 6,1%.

Прогнозы для АПК Украины на 2025 год

Показатель Прогноз на 2025 год К 2024 году Производство валовой продукции АПК 1,09 трлн грн +3% Производство продукции растениеводства 870 млрд грн +3,4% Производство продукции животноводства 217 млрд грн +1,5%

По данным Института аграрной экономики

Новые условия экспорта в ЕС

Из-за войны АПК и переработка сталкиваются с немалыми препятствиями. Это сокращение посевных площадей ("минус" 302 тыс. га в 2025 году по сравнению с 2024 годом), разрушение производственных мощностей, усложнение логистики и перебои с энергоснабжением.

Но в 2025 году одним из основных вызовов для отрасли стала отмена беспошлинной торговли с Евросоюзом, так называемого торгового безвиза. Около 54% украинского экспорта в ЕС составляет именно продукция сельского хозяйства, поэтому для АПК упразднение беспошлинного ввоза в страны Европы крайне болезненный вопрос.

И хотя обновленные условия экспорта, о которых Украина и ЕС договорились в июле, предусматривают сохранение и даже увеличение беспошлинных квот по сравнению с действовавшими до мая 2022 года (до начала действия торгового безвиза), это все равно негативно повлияло на внешнюю торговлю.

В частности, Украина за январь-июнь 2025 года экспортировала сельхозпродукции на 11,3 млрд долл., что на 9% меньше, чем годом ранее. При этом агроэкспорт в ЕС сократился на 14% до 5,4 млрд долл., а торговый оборот между Украиной и Евросоюзом за 1 полугодие 2025 года снизился на 7% до 7,6 млрд долл.

Представители Кабмина и некоторые депутаты считают, что экспорт украинских товаров из-за пересмотра условий сотрудничества с ЕС за 2025 год может сократиться на $4 млрд, а экономика потеряет до 1 п. п. роста.

По оценкам Национального банка, сельхозспекспорт возобновится не ранее 2026-2027 годов, если исходить из ожиданий роста урожаев и оживления спроса на продовольствие на мировом рынке.

Внешняя торговля украинской продукцией АПК в 1 полугодии 2025 года

Показатель Январь-июнь 2025 года К аналогичному периоду 2024 года Экспорт сельхозпродукции, в т. ч. 11,3 млрд дол. -9% - экспорт в ЕС 5,4 млрд. дол. -14% Импорт сельхозпродукции, в т. ч. 4,3 млрд дол. +10% - импорт из ЕС 2,2 млрд дол. -37% Торговый оборот с ЕС 7,6 млрд дол. -7%

По данным Гостаможни и Института аграрной экономики

Фискальный климат и ожидания на 2026 год

Аграрии и предприятия пищевой промышленности, несмотря на войну, являются добросовестными и ответственными налогоплательщиками в Украине.

К примеру, "Астарта" уплатила более 7,9 млрд грн налогов за время полномасштабной войны, в том числе за первое полугодие 2025 года – 1,275 млрд грн налогов, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Налоговая дисциплина – это базовое условие для каждого бизнеса, работающего в Украине, наряду с дополнительной поддержкой украинских военных, гуманитарных и социальных инициатив. пресс-служба компании "Астарта"

Что касается налогового климата, то представители отрасли подчеркивают: в течение 2025 года налоговое давление на них существенно не выросло.

"Ощутимого изменения фискальной нагрузки не произошло, кроме повышения ставки военного сбора до 5% в конце 2024 года", – говорит Александр Музыченко, финансовый директор (CFO) ALVIVA GROUP (57-е место в рейтинге).

В то же время в налоговом администрировании произошли существенные изменения. "Введены новые правила регулирования экспорта зерновых и масличных культур, в частности через режим экспортного обеспечения и вывозные пошлины. А с 2026 года запланирован обязательный переход на е-аудит", – сообщила пресс-служба "Астарты" (41-е место в рейтинге).

Также есть сложности с возмещением НДС и блокированием НДС-накладных. По данным Государственной налоговой службы (ГНС), ежемесячно около 20 тыс. налогоплательщиков по всей Украине испытывают проблемы с регистрацией накладных. Причем это касается даже тех компаний, которые являются участниками "Клуба белого бизнеса". Поэтому механизм администрирования НДС для законопослушных компаний нужно пересматривать.

Деблокирование налоговых накладных для участников клуба должно быть автоматическим, поскольку такие компании уже подтвердили свою финансовую добросовестность. Такой подход снизит давление на белый бизнес и будет предотвращать вымывание оборотных средств. Александр Музыченко финансовый директор (CFO) ALVIVA GROUP

А отношении прогнозов на 2026 год бизнес высказывается достаточно сдержанно. Как сообщила пресс-служба Carlsberg Ukraine, компания следит за изменениями в налоговом законодательстве и анализирует возможные сценарии. А пресс-служба Bayadera Group (25-е место в рейтинге) заявила, что если в 2026 году война продолжится, это будет сдерживать рост отрасли и подавлять спрос.

При этом большинство представителей бизнеса сходятся во мнении, что государственная фискальная политика прежде всего должна быть направлена на борьбу с уклонением от уплаты налогов и на обеспечение равных правил игры для всех, что может стать источником дополнительных налоговых поступлений в бюджет и весомым вкладом в поддержку обороноспособности страны.

ТОП частных налогоплательщиков в АПК 2025: рейтинг

1. МХП

Отрасль: производство пищевых продуктов

Год основания: 1998

Количество работников: 31370 (Украина)

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 7,6 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 4,8 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 31,2 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 17 млрд грн

2. Группа компаний Kernel

Отрасль: АПК

Год основания: 1995

Количество работников: 9667

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 5,8 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

3. Астарта

Отрасль: АПК

Год основания: 1993

Количество работников: 7025

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,3 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,3 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 26,5 млрд грн

Чистый доход от реализации по I полугодие 2025 года: 1 0,3 млрд грн

4. Группа компаний "Агропросперис"

Отрасль: АПК

Год основания: 2007

Количество работников: 3200

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,8 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 1,5 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

5. Continental Farmers Group

Отрасль: АПК

Год основания: 2019

Количество работников: 2500

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,6 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

6. Укрпроминвест-Агро

Отрасль: АПК

Год основания: 2002

Количество работников: 4600

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 986 млн. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

7. Группа компаний Cygnet

Отрасль: АПК

АПК Год основания: 2011

2011 Количество работников: 700 *

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 225,3 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 142,8 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,5 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,8 млрд грн*

* Данные аналитической системы YouControl и расчеты Delo.ua

8. Гудвелли Украина

Отрасль: АПК

Год основания: 1994

Количество работников: 704*

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 180,1 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,2 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,1 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

9. Группа "Агротрейд"

Отрасль: АПК

Год основания: 1998

Количество работников: 970

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 180 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,5 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,7 млрд грн

10. KSG Agro