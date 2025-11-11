- Тип
Боротьба за врожай: як АПК та харчова промисловість підтримують українську економіку та наповнюють бюджет
Агропромисловий комплекс разом із переробкою залишаються стабільно працюючою галуззю, яка робить вагомий внесок у державний бюджет. В рейтинг 100 найбільших платників податків загалом увійшло 11 компаній сільськогосподарської галузі та 14 компаній харчової промисловості. Зокрема це МКП, МХП, група компаній Kernel, “Астарта”, “Укрпромінвест-Агро” та Bayadera Group.
Експерти прогнозують, що для АПК 2025 рік має стати успішнішим, ніж 2024-й. Але реальні показники роботи галузі говорять про те, що агробізнес і харчова промисловість, як і раніше, працюють в умовах скорочення внутрішнього споживання і змушені боротися за зовнішні ринки збуту.
Delo з’ясувало, чого очікують від фіскальної політики представники аграрного бізнесу.
Прогнози – оптимістичні, результати – не дуже
За прогнозами Інституту аграрної економіки, обсяги виробництва валової продукції сільського господарства у 2025 році можуть збільшитись проти аналогічного показника 2024 року на 3% до 1,09 трлн грн. Зокрема обсяг випуску продукції рослинництва очікується на рівні 870 млрд грн (+3,4% до 2024 року), продукції тваринництва – на рівні 217 млрд грн (+1,5% до 2024 року).
У сфері тваринництва найкращу динаміку показує вирощування та виробництво м'яса свиней і птиці – зростання цих сегментів у 2025 році становитиме 4,6% та 5,5% відповідно.
Втім, результати роботи за 8 місяців 2025 року поки що не такі оптимістичні – за даними Держслужби статистики, спад сільгоспвиробництва за цей період до аналогічного періоду 2024 року становив 8,4%. Зокрема виробництво продукції рослинництва за січень-серпень скоротилося на 9,7%, продукції рослинництва – на 4,9%. Дані щодо харчової промисловості Держстат поки не оприлюднив. Але за січень-квітень, наприклад, виробництво харчових продуктів скоротилося на 10,4%, а у травні – на 6,1%.
Прогнози для АПК України на 2025 рік
|Показник
|Прогноз на 2025 рік
|До 2024 року
|Виробництво валової продукції АПК
|1,09 трлн грн
|+3%
|Виробництво продукції рослинництва
|870 млрд грн
|+3,4%
|Виробництво продукції тваринництва
|217 млрд грн
|+1,5%
За даними Інституту аграрної економіки
Нові умови експорту до ЄС
Через війну АПК та переробка стикаються з чималими перешкодами. Це скорочення посівних площ ("мінус" 302 тис. га у 2025 році до 2024 року), руйнування виробничих потужностей, ускладнення логістики та перебої з енергопостачанням.
І хоча оновлені умови експорту, про які Україна та ЄС домовилися у липні, передбачають збереження та навіть збільшення безмитних квот порівняно з тими, що діяли до травня 2022 року (до початку дії торговельного безвізу), це все одно негативно вплинуло на зовнішню торгівлю.
Зокрема, Україна за січень-червень 2025 року експортувала сільгосппродукції на 11,3 млрд дол., що на 9% менше, ніж роком раніше. При цьому агроекспорт у ЄС скоротився на 14% до 5,4 млрд дол., а торговельний оборот між Україною та Євросоюзом за 1 півріччя 2025 року зменшився на 7% до 7,6 млрд дол.
Представники Кабміну та деякі депутати вважають, що експорт українських товарів через перегляд умов співпраці з ЄС за 2025 рік може скоротитися на $4 млрд, а економіка втратить до 1 в. п. зростання.
Зовнішня торгівля українською продукцією АПК у 1 півріччі 2025 року
|Показник
|Січень-червень 2025 року
|До аналогічного періоду 2024 року
|Експорт сільгосппродукції, в т. ч.
|11,3 млрд дол.
|-9%
|- експорт до ЄС
|5,4 млрд дол.
|-14%
|Імпорт сільгосппродукції, в т. ч.
|4,3 млрд дол.
|+10%
|- імпорт із ЄС
|2,2 млрд дол.
|-37%
|Торговий оборот із ЄС
|7,6 млрд дол.
|-7%
За даними Держмитниці та Інституту аграрної економіки
Фіскальний клімат та очікування на 2026 рік
Аграрії та підприємства харчової промисловості, не зважаючи на війну, є сумлінними та відповідальними платниками податків в Україні.
Щодо податкового клімату, то представники галузі підкреслюють, що протягом 2025 року податковий тиск на них суттєво не зріс.
"Відчутної зміни фіскального навантаження не відбулося, крім підвищення ставки військового збору до 5% наприкінці 2024 року", – говорить Олександр Музиченко, фінансовий директор (CFO) ALVIVA GROUP (57-е місце в рейтингу).
У той же час, у податковому адмініструванні відбулися суттєві зміни. "Запроваджено нові правила регулювання експорту зернових та олійних культур, зокрема через режим експортного забезпечення та вивізні мита. А з 2026 року запланований обов’язковий перехід до е-аудиту", – повідомила прес-служба "Астарти" (57-е місце в рейтингу).
Також є складнощі з відшкодуванням ПДВ та з блокуванням ПДВ-накладних. За даними Державної податкової служби (ДПС), щомісяця близько 20 тис. платників податків по всій Україні мають проблеми із реєстрацією накладних. Причому це стосується навіть тих компаній, які є членами "Клубу білого бізнесу". Тому механізм адміністрування ПДВ для законослухняних компаній необхідно переглядати.
Щодо прогнозів на 2026 рік бізнес висловлюється досить стримано. Як повідомила редакції прес-служба Carlsberg Ukraine, компанія стежить за змінами у податковому законодавстві та аналізує можливі сценарії. А прес-служба Bayadera Group (25-е місце в рейтингу) заявила, що якщо у 2026 році війна продовжиться, це буде стримувати зростання галузі та пригнічувати попит.
При цьому більшість представників бізнесу схиляється до думки, що державна фіскальна політика насамперед має бути спрямована на боротьбу з ухиленням від сплати податків та забезпечення рівних правил гри для всіх, що може стати джерелом додаткових податкових надходжень у бюджет та вагомим внеском у підтримку обороноздатності країни.
ТОП приватних платників податків у АПК 2025: рейтинг
1. МХП
- Галузь: виробництво харчових продуктів
- Рік заснування: 1998
- Кількість працівників: 31370 (Україна)
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 7,6 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 4,8 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 31,2 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 17 млрд грн
2. Група компаній Kernel
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 1995
- Кількість працівників: 9667
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 5,8 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
3. Астарта
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 1993
- Кількість працівників: 7025
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,3 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,3 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 26,5 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 10,3 млрд грн
4. Група компаній "Агропросперіс"
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 2007
- Кількість працівників: 3200
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,8 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року 1,5 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
5. Continental Farmers Group
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 2019
- Кількість працівників: 2500
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,6 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
6. Укрпромінвест-Агро
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 2002
- Кількість працівників: 4600
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 986 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
7. Група компаній Cygnet
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 2011
- Кількість працівників: 700*
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 225,3 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 142,8 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,5 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 0,8 млрд грн*
*Дані аналітичної системи YouControl та розрахунки Delo.ua
8. Гудвеллі Україна
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 1994
- Кількість працівників: 704*
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 180,1 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,2 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,1 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl
9. Група "Агротрейд"
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 1998
- Кількість працівників: 970
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 180 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,5 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,7 млрд грн
10. KSG Agro
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 2010
- Кількість працівників: близько 300
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 55,8 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 32,4 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 886,3 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 390,3 млн грн
- Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 6,3%