Тип
Спецпроєкт
Економіка
Економіка
Дата публікації
Змінити мову
Боротьба за врожай: як АПК та харчова промисловість підтримують українську економіку та наповнюють бюджет

АПК, податки
Боротьба за врожай: як АПК та харчова промисловість підтримують українську економіку та наповнюють бюджет / Delo.ua

Агропромисловий комплекс разом із переробкою залишаються стабільно працюючою галуззю, яка робить вагомий внесок у державний бюджет. В рейтинг 100 найбільших платників податків загалом увійшло 11 компаній сільськогосподарської галузі та 14 компаній харчової промисловості. Зокрема це МКП, МХП, група компаній Kernel, “Астарта”, “Укрпромінвест-Агро” та Bayadera Group.

Експерти прогнозують, що для АПК 2025 рік має стати успішнішим, ніж 2024-й. Але реальні показники роботи галузі говорять про те, що агробізнес і харчова промисловість, як і раніше, працюють в умовах скорочення внутрішнього споживання і змушені боротися за зовнішні ринки збуту.

Delo з’ясувало, чого очікують від фіскальної політики представники аграрного бізнесу.

Прогнози – оптимістичні, результати – не дуже

За прогнозами Інституту аграрної економіки, обсяги виробництва валової продукції сільського господарства у 2025 році можуть збільшитись проти аналогічного показника 2024 року на 3% до 1,09 трлн грн. Зокрема обсяг випуску продукції рослинництва очікується на рівні 870 млрд грн (+3,4% до 2024 року), продукції тваринництва – на рівні 217 млрд грн (+1,5% до 2024 року).

Врожай зернових та олійних культур, експорт яких забезпечує приплив валютної виручки в Україну, Інститут аграрної економіки очікує на рівні 80,4 млн тонн, що на 5,4% більше, ніж у 2024 році. Міністерство економіки зі свого боку прогнозує врожай на рівні 77 млн тонн, а Клуб аграрного бізнесу – 83 млн тонн.

У сфері тваринництва найкращу динаміку показує вирощування та виробництво м'яса свиней і птиці – зростання цих сегментів у 2025 році становитиме 4,6% та 5,5% відповідно.

Втім, результати роботи за 8 місяців 2025 року поки що не такі оптимістичні – за даними Держслужби статистики, спад сільгоспвиробництва за цей період до аналогічного періоду 2024 року становив 8,4%. Зокрема виробництво продукції рослинництва за січень-серпень скоротилося на 9,7%, продукції рослинництва – на 4,9%. Дані щодо харчової промисловості Держстат поки не оприлюднив. Але за січень-квітень, наприклад, виробництво харчових продуктів скоротилося на 10,4%, а у травні – на 6,1%.

Прогнози для АПК України на 2025 рік

Показник Прогноз на 2025 рік До 2024 року
Виробництво валової продукції АПК 1,09 трлн грн +3%
Виробництво продукції рослинництва 870 млрд грн +3,4%
Виробництво продукції тваринництва 217 млрд грн +1,5%

За даними Інституту аграрної економіки

Нові умови експорту до ЄС

Через війну АПК та переробка стикаються з чималими перешкодами. Це скорочення посівних площ ("мінус" 302 тис. га у 2025 році до 2024 року), руйнування виробничих потужностей, ускладнення логістики та перебої з енергопостачанням.

Але у 2025 році одним із основних викликів для галузі стало скасування безмитної торгівлі з Євросоюзом, так званого торгового безвізу. Близько 54% українського експорту до ЄС становить саме продукція сільського господарства, тому для АПК скасування безмитного ввезення у країни Європи є вкрай болючим питанням.

І хоча оновлені умови експорту, про які Україна та ЄС домовилися у липні, передбачають збереження та навіть збільшення безмитних квот порівняно з тими, що діяли до травня 2022 року (до початку дії торговельного безвізу), це все одно негативно вплинуло на зовнішню торгівлю.

Зокрема, Україна за січень-червень 2025 року експортувала сільгосппродукції на 11,3 млрд дол., що на 9% менше, ніж роком раніше. При цьому агроекспорт у ЄС скоротився на 14% до 5,4 млрд дол., а торговельний оборот між Україною та Євросоюзом за 1 півріччя 2025 року зменшився на 7% до 7,6 млрд дол.

Представники Кабміну та деякі депутати вважають, що експорт українських товарів через перегляд умов співпраці з ЄС за 2025 рік може скоротитися на $4 млрд, а економіка втратить до 1 в. п. зростання.

За оцінками Національного банку, сільгоспекспорт відновиться не раніше 2026-2027 років, якщо виходити з очікувань зростання врожаїв та пожвавлення попиту на продовольство на світовому ринку.

Зовнішня торгівля українською продукцією АПК у 1 півріччі 2025 року

Показник Січень-червень 2025 року До аналогічного періоду 2024 року
Експорт сільгосппродукції, в т. ч. 11,3 млрд дол. -9%
- експорт до ЄС 5,4 млрд дол. -14%
Імпорт сільгосппродукції, в т. ч. 4,3 млрд дол. +10%
- імпорт із ЄС 2,2 млрд дол. -37%
Торговий оборот із ЄС 7,6 млрд дол. -7%

За даними Держмитниці та Інституту аграрної економіки

Фіскальний клімат та очікування на 2026 рік

Аграрії та підприємства харчової промисловості, не зважаючи на війну, є сумлінними та відповідальними платниками податків в Україні.

Наприклад, "Астарта" сплатила понад 7,9 млрд грн податків за час повномасштабної війни, зокрема за   перше півріччя 2025 року – 1,275 млрд грн податків, що на 10% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Податкова дисципліна – це базова умова для кожного бізнесу, що працює в Україні, поряд із додатковою підтримкою українських військових, гуманітарних та соціальних ініціатив.

прес-служба компанії "Астарта"

Щодо податкового клімату, то представники галузі підкреслюють, що протягом 2025 року податковий тиск на них суттєво не зріс.

"Відчутної зміни фіскального навантаження не відбулося, крім підвищення ставки військового збору до 5% наприкінці 2024 року", – говорить Олександр Музиченко, фінансовий директор (CFO) ALVIVA GROUP (57-е місце в рейтингу).

У той же час, у податковому адмініструванні відбулися суттєві зміни. "Запроваджено нові правила регулювання експорту зернових та олійних культур, зокрема через режим експортного забезпечення та вивізні мита. А з 2026 року запланований обов’язковий перехід до е-аудиту", – повідомила прес-служба "Астарти" (57-е місце в рейтингу).

Також є складнощі з відшкодуванням ПДВ та з блокуванням ПДВ-накладних. За даними Державної податкової служби (ДПС), щомісяця близько 20 тис. платників податків по всій Україні мають проблеми із реєстрацією накладних. Причому це стосується навіть тих компаній, які є членами "Клубу білого бізнесу". Тому механізм адміністрування ПДВ для законослухняних компаній необхідно переглядати.

Деблокування податкових накладних для учасників "клубу" має бути автоматичним, оскільки такі компанії вже підтвердили свою фінансову сумлінність. Такий підхід знизить тиск на білий бізнес і запобігатиме вимиванню оборотних коштів.

Олександр Музиченко фінансовий директор (CFO) ALVIVA GROUP

Щодо прогнозів на 2026 рік бізнес висловлюється досить стримано. Як повідомила редакції прес-служба Carlsberg Ukraine, компанія стежить за змінами у податковому законодавстві та аналізує можливі сценарії. А прес-служба Bayadera Group (25-е місце в рейтингу) заявила, що якщо у 2026 році війна продовжиться, це буде стримувати зростання галузі та пригнічувати попит.

При цьому більшість представників бізнесу схиляється до думки, що державна фіскальна політика насамперед має бути спрямована на боротьбу з ухиленням від сплати податків та забезпечення рівних правил гри для всіх, що може стати джерелом додаткових податкових надходжень у бюджет та вагомим внеском у підтримку обороноздатності країни.

 ТОП приватних платників податків у АПК 2025: рейтинг

1. МХП

МХП
  • Галузь: виробництво харчових продуктів
  • Рік заснування: 1998
  • Кількість працівників: 31370 (Україна)
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 7,6 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025  року: 4,8 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 31,2 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 17 млрд грн

2. Група компаній Kernel

Kernel
  • Галузь: АПК
  • Рік заснування: 1995
  • Кількість працівників: 9667
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 5,8 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д 
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д 

3. Астарта

Астарта-Киев
  • Галузь: АПК
  • Рік заснування: 1993
  • Кількість працівників: 7025
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,3 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,3  млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 26,5 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 10,3 млрд грн

4. Група компаній "Агропросперіс"

Агропросперіс
  • Галузь: АПК
  • Рік заснування: 2007 
  • Кількість працівників: 3200
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,8 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року 1,5 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д 
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

5. Continental Farmers Group

Континентал Фармерз Групп
  • Галузь: АПК
  • Рік заснування: 2019
  • Кількість працівників: 2500
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,6 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д 
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік:  н/д
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

6. Укрпромінвест-Агро

укрпромінвест-Агро
  • Галузь: АПК
  • Рік заснування: 2002
  • Кількість працівників: 4600
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 986 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

7. Група компаній Cygnet

Cygnet
  • Галузь: АПК
  • Рік заснування: 2011
  • Кількість працівників: 700*
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 225,3 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 142,8 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,5 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 0,8 млрд грн*

*Дані аналітичної системи YouControl та розрахунки Delo.ua

8. Гудвеллі Україна

Гудвеллі
  • Галузь: АПК
  • Рік заснування: 1994
  • Кількість працівників: 704*
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 180,1 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,2 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,1 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

9. Група "Агротрейд"

Агротрейд
  • Галузь: АПК
  • Рік заснування: 1998
  • Кількість працівників: 970
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 180 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д 
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,5 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,7 млрд грн

10. KSG Agro

KSG Agro
  • Галузь: АПК
  • Рік заснування: 2010
  • Кількість працівників: близько 300
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 55,8 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 32,4 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 886,3 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 390,3 млн грн
  • Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 6,3%