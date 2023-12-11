Fitch улучшило прогноз роста украинской экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2023 году до 5,1%. Об этом говорится в сообщении агентства, передает "Интерфакс-Украина".

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Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне СС и указало, что прогноз по ВВП меняют в связи с дальнейшей адаптацией украинского бизнеса к условиям войны, повышением потребительского доверия и хорошей ситуацией в сельском хозяйстве.

В 2024 и 2025 годах ожидаются меньшие темы роста экономики – 3,8% и 4,5% соответственно. Однако Fitch указывает, что снижение интенсивности войны, значительное возвращение мигрантов и более восстановление черноморских портов и экспортного потенциала могут привести к более высоким показателям.

В то же время, бюджетный дефицит ожидается на высоком уровне: 16,9% ВВП в 2024 году и 16,3% ВВП в 2025 году по сравнению с 15,4% ВВП в 2022 году и 17% ВВП (с учетом грантов) в 2023 году.

"Fitch ожидает, что поддержка бюджета на 2024 год будет лишь немного ниже прогнозируемой на 2023 год суммы в 43 млрд долларов, несмотря на политические риски, связанные с утверждением обещанного финансирования", – говорится в документе.

При этом агентство видит большую неопределенность касательно финансирования с 2025 года. В частности, это связано с избирательным циклом в США, потенциальной усталостью доноров, остаточными рисками по планам финансирования ЕС и возможностью того, что внутренний банковский сектор не сможет наращивать свои вложения в государственный долг.

Экономика Украины: предварительные оценки

По итогам 2022 года ВВП Украины упал на 29,2%, сообщали в Министерстве экономики.

Агентство Fitch в предыдущем обзоре в июне прогнозировало, что в текущем году произойдет рост показателя на 3,5%.

Что касается оценок от других учреждений, то министр экономики Украины Юлия Свириденко в начале сентября сказала, что ее ведомство прогнозирует рост ВВП на 4%. При этом она говорила, что в среднесрочной перспективе можно ожидать роста экономики на уровне 3,5% в 2024 году и на 6,8% – в 2025 году.

В Международном валютном фонде позже указывали, что рост ВВП Украины в 2023-м составит 3%. Национальный банк Украины в инфляционном отчете за октябрь прогнозировал 4,9%. А Еврокомиссия отмечала, что показатель вырастет на 4,8%.

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