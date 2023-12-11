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Fitch покращило прогноз зростання української економіки в 2023 році
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році до 5,1%. Про це йдеться в повідомленні агентства, передає "Інтерфакс-Україна".
Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні СС і вказало, що прогноз щодо ВВП змінюють у зв'язку з подальшою адаптацією українського бізнесу до умов війни, підвищенням споживчої довіри та гарною ситуацією у сільському господарстві.
На 2024 і 2025 роки очікуються менші теми зростання економіки – 3,8% та 4,5% відповідно. Однак Fitch указує, що зниження інтенсивності війни, значне повернення мігрантів та більш відновлення чорноморських портів та експортного потенціалу можуть призвести до вищих показників.
Водночас бюджетний дефіцит очікується на високому рівні: 16,9% ВВП у 2024 році та 16,3% ВВП у 2025 році порівняно з 15,4% ВВП у 2022 році та 17% ВВП (з урахуванням грантів) у 2023 році.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Fitch очікує, що підтримка бюджету на 2024 рік буде лише трохи нижчою від прогнозованої на 2023 рік суми в 43 млрд доларів, попри політичні ризики, пов'язані із затвердженням обіцяного фінансування", – йдеться в документі.
При цьому агентство бачить велику невизначеність щодо фінансування з 2025 року. Зокрема, це повʼязано з виборчим циклом у США, потенційною втомою донорів, залишковими ризиками за планами фінансування ЄС та можливістю того, що внутрішній банківський сектор не зможе нарощувати свої вкладення в державний борг.
Економіка України: попередні оцінки
За підсумками 2022 року ВВП України впав на 29,2%, повідомляли в Міністерстві економіки.
Агентство Fitch в попередньому огляді в червні прогнозувало, що цьогоріч відбудеться зростання показника на 3,5%.
Що стосується оцінок від інших установ, то міністерка економіки України Юлія Свириденко на початку вересня сказала, що її відомство прогнозує зростання ВВП на близько 4%. При цьому вона говорила, що в середньостроковій перспективі можна очікувати зростання економіки на рівні 3,5% у 2024 році та на 6,8% – у 2025-му.
У Міжнародному валютному фонді пізніше вказували, що зростання ВВП України у 2023-му становитиме 3%. Національний банк України в інфляційному звіті за жовтень прогнозував +4,9%. А Єврокомісія зазначала, що показник зросте на 4,8%.
Джерело фото: ua.depositphotos.com