ФРС США снова рекордно повысила ключевую ставку

Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов до диапазона 2,25%-2,5% с целью обуздать инфляцию в стране.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Так, 27 июля ключевую ставку по федеральным фондам подняли до диапазона от 2,25% до 2,5%.

Рост за июнь-июль теперь составляет 150 базисных пунктов - это самый большой показатель с начала 1980-х годов.

Отмечается, что таким образом ФРС пытается преодолеть активно растущую инфляцию, которая в июне вышла на показатель 9,1% - 40-летний максимум.

Цель американских властей уменьшить ценовой индекс до 2%, что непросто в условиях роста цен на энергорынке, что влечет за собой дополнительное давление на инфляцию и негативно влияет на мировую экономическую деятельность.

В ФРС уверяют, что им удастся справиться с так называемой "мягкой посадкой" экономики и избежать резкого спада. Однако многие аналитики говорят, что рецессия и рост безработицы снизят рост цен.

Также ФРС высокими ставками пытается поддерживать курс доллара и сохранить его статус основной мировой резервной валюты.

Нынешнее повышение ставок уже четвёртое с начала 2022 года.

15 июня ФРС одобрила наибольшее повышение процентных ставок с 1994 года сразу на 75 б.п.