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Экономика
Дата публикации

ФРС США снова рекордно повысила ключевую ставку

ФРС США снова рекордно повысила ключевую ставку

Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов до диапазона 2,25%-2,5% с целью обуздать инфляцию в стране.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Так, 27 июля ключевую ставку по федеральным фондам подняли до диапазона от 2,25% до 2,5%.

Рост за июнь-июль теперь составляет 150 базисных пунктов - это самый большой показатель с начала 1980-х годов.

Отмечается, что таким образом ФРС пытается преодолеть активно растущую инфляцию, которая в июне вышла на показатель 9,1% - 40-летний максимум.

Цель американских властей уменьшить ценовой индекс до 2%, что непросто в условиях роста цен на энергорынке, что влечет за собой дополнительное давление на инфляцию и негативно влияет на мировую экономическую деятельность.

В ФРС уверяют, что им удастся справиться с так называемой "мягкой посадкой" экономики и избежать резкого спада. Однако многие аналитики говорят, что рецессия и рост безработицы снизят рост цен.

Также ФРС высокими ставками пытается поддерживать курс доллара и сохранить его статус основной мировой резервной валюты.

Нынешнее повышение ставок уже четвёртое с начала 2022 года.

15 июня ФРС одобрила наибольшее повышение процентных ставок с 1994 года сразу на 75 б.п.

Автор:
Светлана Манько