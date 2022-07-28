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ФРС США знову рекордно підвищила ключову ставку
Федеральна резервна система США підвищила ключову ставку одразу на 75 базисних пунктів до діапазону 2,25%-2,5% з метою приборкати інфляцію в країні.
Про це повідомляє Bloomberg.
Так, 27 липня ключову ставку за федеральними фондами підняли до діапазону від 2,25% до 2,5%..
Тож ріст за червень-липень тепер становить 150 базисних пунктів - це найбільший показник від початку 1980-их років.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначається, що таким чином ФРС намагається подолати інфляцію, яка активно зростає і в червні вийшла на показник 9,1% - 40-річний максимум.
Мета американської влади зменшити ціновий індекс до 2%, що непросто в умовах зростання цін на енергоринку, що спричиняє додатковий тиск на інфляцію та негативно впливає на світову економічну діяльність.
У ФРС запевняють, що їм вдасться впоратися з так званою "м'якою посадкою" економіки й уникнути різкого спаду. Однак чимало аналітиків кажуть, що рецесія і зростання безробіття знизять ріст цін.
Також ФРС високими ставками намагається підтримувати курс долара та зберегти його статус основної світової резервної валюти.
Нинішнє підвищення ставок вже четверте з початку 2022 року.
15 червня ФРС схвалила найбільше підвищення відсоткових ставок з 1994 року відразу на 75 б.п.