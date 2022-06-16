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ФРС США рекордно підвищила базову процентну ставку для боротьби з інфляцією
Федеральна резервна система США схвалила найбільше підвищення відсоткових ставок з 1994 року відразу на 75 б.п., до 1,5-1,75% річних і планує й надалі підвищувати ставки, щоб боротися з інфляцією, що досягла 40-річного максимуму.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
При цьому чиновники прогнозують, що до кінця року відсоткову ставку ФРС буде підвищено як мінімум до 3%.
"Зараз ми не намагаємося викликати рецесію. Давайте прояснимо це", - сказав голова ФРС Джером Пауелл.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Але він сказав, що стає все важче досягти так званої м'якої посадки, коли економіка досить сповільнюється, щоб знизити інфляцію і уникнути рецесії.
Так, за прогнозом ФРС, до кінця року ставка зросте до 3,4%, а до кінця 2023 року її розмір становитиме 3,8%.
Також ФРС знизила прогноз зростання ВВП США на 2022 рік з 2,8% до 1,7%, на 2023 рік – з 2,2% також до 1,7%. Прогноз щодо інфляції у США у 2022 році підвищено з 4,3% до 5,2%.
Зазначається, що інфляція у США у травні становила 8,6% через підвищення цін на енергоносії. Зростання цін на паливо та збої в ланцюжку поставок через війну Росії проти України призвели до зростання цін на продукти в останні місяці.
У ФРС дали зрозуміти, що продовжать підвищувати ставки цього року найшвидшими темпами за останні десятиліття, прагнучи подолати інфляцію.
Нагадаємо, у травні ФРС США підвищила ключову ставку до 0,75-1%.