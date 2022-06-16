ФРС США рекордно повысила базовую процентную ставку для борьбы с инфляцией

Федеральная резервная система США одобрила самое большое повышение процентных ставок с 1994 года сразу на 75 б.п., до 1,5-1,75% годовых и планирует и дальше повышать ставки, чтобы бороться с инфляцией, достигшей 40-летнего максимума.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

При этом чиновники прогнозируют, что до конца года процентная ставка ФРС будет повышена как минимум до 3%.

"Сейчас мы не пытаемся вызвать рецессию. Давайте проясним это", — сказал председатель ФРС Джером Пауэлл.

Но он сказал, что становится все труднее достичь так называемой мягкой посадки, при которой экономика достаточно замедляется, чтобы снизить инфляцию и избежать рецессии.

Так, по прогнозу ФРС, к концу года ставка вырастет до 3,4%, а к концу 2023 года ее размер составит 3,8%.

Также ФРС снизила прогноз роста ВВП США на 2022 год с 2,8% до 1,7%, на 2023 год - с 2,2% также до 1,7%. Прогноз по инфляции в США в 2022 году повышен с 4,3% до 5,2%.

Отмечается, что инфляция в США в мае составила 8,6% из-за повышения цен на энергоносители. Рост цен на топливо и сбои в цепочке поставок из -за войны России против Украины привели к росту цен на продукты в последние месяцы.

В ФРС дали понять, что продолжат повышать ставки в этом году самыми быстрыми темпами за последние десятилетия, стремясь побороть инфляцию.

Напомним, в мае ФРС США повысила ключевую ставку до 0,75–1%.