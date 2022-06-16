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ФРС США рекордно повысила базовую процентную ставку для борьбы с инфляцией
Федеральная резервная система США одобрила самое большое повышение процентных ставок с 1994 года сразу на 75 б.п., до 1,5-1,75% годовых и планирует и дальше повышать ставки, чтобы бороться с инфляцией, достигшей 40-летнего максимума.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
При этом чиновники прогнозируют, что до конца года процентная ставка ФРС будет повышена как минимум до 3%.
"Сейчас мы не пытаемся вызвать рецессию. Давайте проясним это", — сказал председатель ФРС Джером Пауэлл.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Но он сказал, что становится все труднее достичь так называемой мягкой посадки, при которой экономика достаточно замедляется, чтобы снизить инфляцию и избежать рецессии.
Так, по прогнозу ФРС, к концу года ставка вырастет до 3,4%, а к концу 2023 года ее размер составит 3,8%.
Также ФРС снизила прогноз роста ВВП США на 2022 год с 2,8% до 1,7%, на 2023 год - с 2,2% также до 1,7%. Прогноз по инфляции в США в 2022 году повышен с 4,3% до 5,2%.
Отмечается, что инфляция в США в мае составила 8,6% из-за повышения цен на энергоносители. Рост цен на топливо и сбои в цепочке поставок из -за войны России против Украины привели к росту цен на продукты в последние месяцы.
В ФРС дали понять, что продолжат повышать ставки в этом году самыми быстрыми темпами за последние десятилетия, стремясь побороть инфляцию.
Напомним, в мае ФРС США повысила ключевую ставку до 0,75–1%.