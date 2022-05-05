ФРС США повысила ключевую ставку до самого большого с 2000 года уровня

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на полпроцента до диапазона 0,75-1%. Это максимальное значение с 2000 года, ФРС планирует таким образом замедлить инфляцию, которая подскочила до 40-летнего максимума.

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Об этом сообщает Совет управляющих Федеральной резервной системы.

"Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. Комитет ожидает, что при соответствующем ужесточении денежно-кредитной политики инфляция вернется к своему целевому уровню в 2 процента, а рынок труда останется сильным", — поясняет свое решение ФРС.

Кроме того, ФРС начинает сокращение своих активов в казначейских ценных бумагах, долговых обязательствах агентств и ценных бумагах, обеспеченных ипотечными агентствами, с 1 июня.

Если инфляция будет продолжать ускоряться, то в ФРС предупреждают, что снова поднимут ключевую ставку.

Инфляция в годовом исчислении продолжает расти уже полгода. После начала полномасштабной российско-украинской войны рост цент в США только ускорился.

Кроме того, за первые три месяца 2022 года рынок облигаций США пережил наихудший квартал более чем за 40 лет.