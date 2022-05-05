ФРС США підвищила ключову ставку до найбільшого з 2000 року рівня

Федеральна резервна система США підвищила базову процентну ставку на 0,5% до діапазону 0,75-1%. Це максимальне значення з 2000 року ФРС планує таким чином уповільнити інфляцію, яка підскочила до 40-річного максимуму.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Рада управляючих Федеральної резервної системи.

"Комітет прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2 відсотків у довгостроковій перспективі. Комітет очікує, що за відповідного посилення грошово-кредитної політики інфляція повернеться до свого цільового рівня в 2 відсотки, а ринок праці залишиться сильним", — пояснює своє рішення ФРС.

Крім того, ФРС починає скорочення своїх активів у казначейських цінних паперах, боргових зобов'язаннях агенцій та цінних паперах, забезпечених іпотечними агентствами, з 1 червня.

Якщо інфляція продовжуватиме прискорюватися, то у ФРС попереджають, що знову піднімуть ключову ставку.

Інфляція у річному вирахуванні продовжує зростати вже півроку. Після початку повномасштабної російсько-української війни зростання цент у США лише прискорилося.

Крім того, за перші три місяці 2022 року ринок облігацій США пережив найгірший квартал більш ніж за 40 років.