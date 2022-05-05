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ФРС США підвищила ключову ставку до найбільшого з 2000 року рівня
Федеральна резервна система США підвищила базову процентну ставку на 0,5% до діапазону 0,75-1%. Це максимальне значення з 2000 року ФРС планує таким чином уповільнити інфляцію, яка підскочила до 40-річного максимуму.
Про це повідомляє Рада управляючих Федеральної резервної системи.
"Комітет прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2 відсотків у довгостроковій перспективі. Комітет очікує, що за відповідного посилення грошово-кредитної політики інфляція повернеться до свого цільового рівня в 2 відсотки, а ринок праці залишиться сильним", — пояснює своє рішення ФРС.
Крім того, ФРС починає скорочення своїх активів у казначейських цінних паперах, боргових зобов'язаннях агенцій та цінних паперах, забезпечених іпотечними агентствами, з 1 червня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Якщо інфляція продовжуватиме прискорюватися, то у ФРС попереджають, що знову піднімуть ключову ставку.
Інфляція у річному вирахуванні продовжує зростати вже півроку. Після початку повномасштабної російсько-української війни зростання цент у США лише прискорилося.
Крім того, за перші три місяці 2022 року ринок облігацій США пережив найгірший квартал більш ніж за 40 років.