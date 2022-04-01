Ринок держоблігацій США показав найгірші результати за 40 років

За перші три місяці 2022 року ринок облігацій США пережив найгірший квартал більш ніж за 40 років, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).

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За даними видання, зведений індекс Bloomberg US Aggregate, до якого входять держоблігації США, корпоративні бонди з високим рейтингом та цінні папери з іпотечним покриттям, з початку поточного року по 30 березня знизився на 6%. У WSJ відзначають, що це найзначніше квартальне падіння з 1980 року.

При цьому прибутковість короткострокових і середньострокових казначейських облігацій продемонструвала найбільший квартальний приріст за останні десятиліття. Так, дохідність 2-річних облігацій досягла максимуму з 1984 року, а 5-річних паперів – з 1987 року.

1 квітня дохідність 10-річних бондів перебуває на рівні 2,404% річних порівняно з 2,339% днем раніше. Наприкінці минулого року вона становила 1,496% річних, а в розпал пандемії падала до рекордного мінімуму 0,501%.

Прибутковість 2-річних держоблігацій США становить 2,392% проти 2,343% річних напередодні, тридцятирічних – 2,496% проти 2,452% річних.

10- та 30-річні US Treasuries підскочили до максимального значення за рік – відповідно на 82,8 та на 55,6 базових пунктів.

Як передає FINVERSIA, індексний фонд ETF казначейських облігацій США iShares ($16,5 млрд, GOVT) знизився з початку року на 5,90% (більш ніж на 3% минулого місяця і більш ніж на 1% минулого тижня).

Ширший індикатор ринку облігацій Vanguard Total Bond ($305 млрд, VBMFX) знизився на 6,4% цього року при скороченні на 2,7% минулого місяця.

Індекс казначейських облігацій Morningstar США зменшився на 5,7% у 2022 році та втратив близько 9,6% з моменту свого останнього піку у серпні 2020 року, що стало найбільшим зниженням у його історії.

У виданні зазначають, що обвал казначейських облігацій, що почався 28 березня, був після заяв глави Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла про боротьбу з інфляцією менш ніж через тиждень після того, як Центральний банк підвищив ставку за федеральними фондами на 0,25%.

За даними видання, це було перше підвищення ставки із грудня 2018 року.

У свою чергу ф'ючерси на базову ставку вказують на те, що інвестори прогнозують її підвищення до 3% річних у наступному році порівняно з поточним діапазоном 0,25-0,5%.

При цьому, як інформує WSJ, інвестори сподіваються, що ставки швидко знизяться після досягнення цього рівня.

Зокрема, експерти сумніваються, що американська економіка зможе витримати процентні ставки у розмірі 3% без суттєвого уповільнення, зазначається у статті.

"На грошових ринках у ціну закладено вісім підвищень ставки ФРС у поточному році, а піковий рівень цільової ставки до середини наступного року очікується близько 3%. В даний час навряд чи можна собі уявити, що інвестори будуть готові до ще більш крутого та/або більше довготривалого циклу підвищення ставок", — заявили аналітики UniCredit.

Раніше аналітик JPMorgan Марко Коланович заявив, що у 2022 році індекс S&P 500 (фондовий індекс, в кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію – Delo.ua ) злетить на 25%.

Нагадаємо, 15 грудня ФРС знизила прогноз зростання валового внутрішнього продукту США, але підвищила його щодо динаміки інфляції в країні у 2021 році.

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