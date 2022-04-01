Рынок гособлигаций США показал худшие результаты за 40 лет

За первые три месяца 2022 года рынок облигаций США пережил наихудший квартал более чем за 40 лет, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

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По данным издания, сводный индекс Bloomberg US Aggregate, в который входят гособлигации США, корпоративные бонды с высоким рейтингом и ценные бумаги с ипотечным покрытием, с начала текущего года по 30 марта снизился на 6%. В WSJ отмечают, что это самое значительное квартальное падение с 1980 года.

При этом доходность краткосрочных и среднесрочных казначейских облигаций продемонстрировала самый большой квартальный прирост за последние десятилетия. Так, доходность 2-летних облигаций достигла максимума с 1984 года, а 5-летних бумаг – с 1987 года.

1 апреля доходность 10-летних бондов находится на уровне 2,404% годовых по сравнению с 2,339% днем ранее. В конце прошлого года она составляла 1,496% годовых, а в разгар пандемии падала до рекордного минимума в 0,501%.

Доходность 2-летних гособлигаций США составляет 2,392% против 2,343% годовых накануне, тридцатилетних – 2,496% против 2,452% годовых.

Десяти- и тридцатилетние US Treasuries подскочили до максимального значения за год – соответственно на 82,8 и на 55,6 базисных пунктов.

Как передает FINVERSIA, индексный фонд ETF казначейских облигаций США iShares ($16,5 млрд, GOVT) снизился с начала года на 5,90% (более чем на 3% в прошлом месяце и более чем на 1% на прошлой неделе).

Более широкий индикатор рынка облигаций Vanguard Total Bond ($305 млрд, VBMFX) снизился на 6,4% в этом году при сокращении на 2,7% в прошлом месяце.

Индекс казначейских облигаций Morningstar США уменьшился на 5,7% в 2022 году и потерял около 9,6% с момента своего последнего пика в августе 2020 года, что стало крупнейшим снижением в его истории.

В издании отмечают, что обвал казначейских облигаций, начавшийся 28 марта, последовал после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о борьбе с инфляцией менее чем через неделю после того, как Центральный банк повысил ставку по федеральным фондам на 0,25%.

По данным издания, это было первое повышение ставки с декабря 2018 года.

В свою очередь фьючерсы на базовую ставку указывают на то, что инвесторы прогнозируют ее повышение до 3% годовых в следующем году по сравнению с текущим диапазоном 0,25-0,5%.

При этом, как информирует WSJ, инвесторы надеются, ставки быстро снизятся после достижения этого уровня.

В частности, эксперты сомневаются, что американская экономика сможет выдержать процентные ставки в размере 3% без существенного замедления, отмечается в статье.

"На денежных рынках в цену заложены восемь повышений ставки ФРС в текущем году, а пиковый уровень целевой ставки к середине следующего года ожидается около 3%. В настоящее время едва ли можно себе представить, что инвесторы будут готовы к еще более крутому и/или более длительному циклу повышения ставок", – заявили аналитики UniCredit.

Ранее аналитик JPMorgan Марко Коланович заявил, что в 2022 году индекс S&P 500 (фондовый индекс, в корзину которого включены 500 акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию – Delo.ua) взлетит на 25%.

Напомним, 15 декабря ФРС понизила прогноз роста валового внутреннего продукта США, но повысила его относительно динамики инфляции в стране в 2021 году.

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