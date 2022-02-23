Гривна уверенно достигает семилетнего минимума. Но почему не стоит паниковать?

В среду, 23 февраля, гривна на межбанке – несмотря на обещания представителей Офиса президента – "просела" около 18:00 до 30 грн/$. В настоящее время объем торгов составил $436 млн. Национальная валюта дешевела в течение всего дня и уверенно приближалась к символической отметке.

И это при том, что первые сделки на межбанке заключались при курсе в 29 грн/$.

Согласно нашим данным, Нацбанк, спасая гривну, продал на межбанке в течение дня $ 300-350 млн, но от переступления порога в 30 грн/$ национальную валюту это не спасло. К слову, среди покупателей доллара в среду особенно отличился ПУМБ.

В обменниках ситуация такая же. По состоянию на 18:20 гривна обесценилась до 30,1-30,76 грн/$. На наличном рынке она также девальвировала в течение дня. Для сравнения, в 8:30 курс национальной валюты составлял 29,08-29,3 грн/$.

Примечательно, что евро в обменниках постигла такая же участь. Около 18:30 курс составил 34,04-34-75 грн / € . Для контраста, день для евро в обменниках начинался с 32,99-33,31 грн / € .

Все наши эксперты на валютном рынке поголовно отказываются прогнозировать будущее для гривни даже на ближайшие дни и не желают провоцировать еще большую панику.

"Говорить здесь не о чем. Я не хочу сеять паники, но если завтра состоится полномасштабная война, будущее на валютном рынке предусмотреть просто невозможно. Подобное мы уже переживали в феврале 2015 года" , – признается в комментарии Delo . ua один из наших аналитиков.

И действительно, если посмотреть даже данные Национального банка относительно официального курса валют, можно заметить, что стремительное обесценивание гривня пережила как раз в конце февраля 2015 года. А в обменных пунктах иногда за доллар давали 40 грн.

Почему не стоит паниковать? У Национального банка достаточно резервов

На сегодняшний день в Нацбанке $29 млрд золотовалютных резервов (ЗВР, из которых почти $19 млрд чистых), которых предостаточно для поддержки национальной валюты путем интервенций, уверяют наши эксперты.

Следует еще и вспомнить о международной поддержке со стороны партнеров. Потому паниковать причин нет. К примеру, несколько дней назад Совет Евросоюза утвердил предоставление экстренной макрофинансовой помощи Украине на € 1,2 млрд в виде двух траншей.

Параллельно с этим парламент Италии принял решение выделить Украине финансовую помощь в размере € 110 млн для поддержки нашей экономики в областях, которые согласуют с Кабмином. В среду правительство Великобритании объявило о новом экономическом пакете поддержки для Украины – кредите на 500 млн.

Все это поможет поддержать достаточный уровень ЗВР.

Вместе с тем, регулятор способен создать искусственный дефицит гривны, что приведет к ее удорожанию. У банков сократится уровень ликвидности. Более того, 10 марта им повышают нормативы резервирования, что заставит "заморозиться" в них 24 млрд. грн.

Экспортеры, видя, что гривня больше не дешевеет, начнут продавать в Украине валютную выручку, что станет еще одним фактором укрепления для гривни.

Но и не стоит обходить то, что на данный момент портфель иностранных инвесторов в украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составляет около $2,6 млрд, если считать по сегодняшнему курсу. Это максимальный объем, который кредиторы способны вывести из экономики на фоне паники.

НБУ придется бороться с курсовым разрывом в обменниках и на межбанке

В ситуации паники населению свойственно через обменники скупать валюту. Это провоцирует удешевление гривни. Курс в обменниках может перерасти курс на межбанке, что повлечет за собой шквал спекулятивных операций.

Говоря проще, спекулянты могут начать массово скупать на межбанке доллар дешевле (по мере мер по укреплению гривни Национальным банком), обналичивать его, а в обменниках продавать населению дороже, играя на спросе и панических настроениях.

Получив от продажи доллара гривну в наличных, спекулянты через Нацбанк получают безналичную гривну, запуская ее заново на межбанке с целью покупки доллара. Тем самым в экономике запускается маховик искусственного подрыва курса гривны.

Именно учитывая последнее, немало экспертов из банковского сектора упорно советуют населению не паниковать и не бежать в обменные пункты по доллару. Такие действия могут принести индивидуальный доход, но в более широкой перспективе только бьют по украинской экономике. Следовательно – играют на руку врагу.

Не стоит забывать и о том, что покупка иностранной валюты означает вложение в зарубежные активы, а значит – снижение финансового потенциала национальной экономики.