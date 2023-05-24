Игорь Дегнера, глава Госслужбы по вопросам труда, о теневой работе, которая вредит обороноспособности страны

От незадекларированного труда Украина теряет около 100 млрд грн в год

Масштабы и корень проблемы

Как неформальная занятость распространена в Украине?

Доля рабочих, работающих без оформления трудовых договоров и не уплачивающих налоги, составляет 20-30% в зависимости от региона, отрасли, квалификации и т.п. По последним обнародованным Госстатом данным (2021 год), количество неформально занятого населения составило 3061,6 тыс. человек. Это 19,8% от общего количества занятого населения, или почти каждый пятый среди работающих.

Незадекларированный труд в Украине обычно проявляется в следующих формах: экономическая деятельность без государственной регистрации;

наемный труд без оформления трудовых отношений;

сокрытие от государственных органов части отработанного рабочего времени и заработной платы;

маскировка трудовых отношений под другими формами деятельности (гражданские отношения, фиктивная самозанятость, оформление ФЛП и т.п.).

Занятость в неформальном секторе экономики, по последним обнародованным данным (2021 год), составила 1905,4 тыс. человек (63,1% от общего числа неформально занятых или 12,2% от общего количества занятого населения). Неформальная занятость в формальном секторе экономики составила 36,9% (1113 тыс. человек).

Наибольшая доля неформально занятого населения – в неформальной экономике в сельском хозяйстве (1276,6 тыс. человек или 67%), строительстве (327,7 тыс. человек или 17,2%) и торговле (68,6 тыс. человек или 3, 6%).

По профессиональным группам высокая занятость в неформальном секторе в простейших профессиях, не требующих специальной подготовки.

Как в последнее время меняется ситуация с теневой занятостью?

За период с 2014 года (без учета 2015-го) наблюдается тенденция к уменьшению неформальной занятости как в абсолютном, так и в относительном смысле. Так, в 2014 неформальная занятость составила 4540,9 тыс. человек, или 25,1% от общего количества занятого населения, а в 2021-м - 3061,6 тыс. человек, или 19,8%. То есть уровень неформальной занятости за семь лет снизился на 5,3 в. п.

С 2019 г. происходят значительные сдвиги в снижении уровня незадекларированного труда в формальном секторе экономики. Это связано, в частности, с изменением в организации работы инспекторов труда и построении такой работы в сочетании с информационными и инспекционными мероприятиями, позволяющими не только выявить неоформленных работников, но и содействовать работодателям в заключении трудовых договоров.

Наибольшая доля неформально занятого населения в сельском хозяйстве, строительстве и торговле

В то же время занятость в неформальном секторе экономики хоть и уменьшается в абсолютном смысле, но растет в процентном соотношении к общему количеству населения, занятому неформально. Поэтому за период с 2014 (начала статистических наблюдений) до 2021 года уровень занятости в неформальном секторе экономики вырос на 10 в. п. до 63,1%.

Насколько острее стала проблема теневой занятости во время войны по сравнению с довоенным периодом?

С начала боевых действий Государственная служба статистики прекратила сбор и обобщение статистической информации о неформальной занятости населения. Отсутствие такой информации не позволяет оценить реальное состояние неформальной занятости в Украине с учетом специфики регионов и сфер хозяйствования. И хотя количество людей, охваченных социальным страхованием, растет, отсутствуют основания полагать, что явление незадекларированного труда исчезло.

Что именно делают инспекторы труда для легализации трудовых отношений во время войны и каков эффект этих усилий?

Инспекторы труда активно проводят информационную работу на местах о рисках и последствиях незадекларированного труда, а также о процедурах оформления трудовых отношений. В течение 2022 года они провели более 139 тыс. информационных посещений работодателей, в 2023-м уже почти 53 тыс. Результатами таких посещений должен стать перечень работодателей, имеющих высокие риски использования незадекларированного труда, для дальнейшего применения мер в рамках полномочий Гоструда.

После проведённых информационных посещений осуществляется мониторинг количества работников у посещенных работодателей. При отсутствии положительной динамики по количеству заключенных трудовых договоров предприятие попадает в перечень рискованных работодателей, чтобы принять по ним соответствующие меры. Это может быть проведение повторных информационных посещений, информирование органов Государственной налоговой службы и проведение инспекционных мероприятий (после отмены моратория на проведение мероприятий государственного надзора/контроля).

Анализируя результаты информационных посещений, можно утверждать, что проблема незадекларированного труда остается. Ее актуальность не уменьшилась, а в отдельных отраслях, напротив, обострилась, например, в гостинично-ресторанном бизнесе, торговле, агропромышленном комплексе и транспортной отрасли.

Почему работодатели до сих пор пытаются работать в тени? Какие типы мошенничества в Украине имеют место в военное время?

Обычно причинами использования незадекларированного труда является отсутствие определенных знаний и попытка увеличить прибыльность бизнеса из-за уклонения от уплаты налогов и выполнения требований законодательства: например, предоставление работникам оплачиваемых отпусков; оплата труда в размере, не меньше минимальной зарплаты; доплаты за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, сверхурочно; индексация зарплаты и т.д.

Кроме того, работая в тени, такие предприниматели не получают соответствующие разрешения или не представляют соответствующие декларации. Поэтому потребители не могут быть уверены в качестве полученных товаров или услуг.

Потери от незадекларированного труда составляют не менее 100 млрд грн в год

К сожалению, как в мирное время, так и во время войны работодатели, избегающие оформления трудовых отношений, часто пытаются увеличить свои доходы за счет принадлежащих работнику средств, не выплатив ему соответствующую зарплату.

Кстати, в предыдущие годы работодатели среди причин использования труда рабочих без заключения трудовых договоров часто называли сложное, забюрократизированное законодательство о труде и большой размер единого социального взноса. Но после уменьшения размера ЕСВ не произошло значительных изменений в структуре незадекларированного труда, как и после введения упрощенного регулирования трудовых отношений. Следовательно, причина незадекларированного труда – это целый комплекс проблем.

Пути воздействия

Какие направления главных усилий Гоструда по преодолению такого явления, как теневая занятость?

Инспекторы труда имеют доступ к неформальному сектору экономики только по проведению информационно-разъяснительной работы. В формальном секторе экономики они организуют работу в два этапа — информационный и инспекционный.

В ходе информационной кампании инспекторы труда посещают работодателей, чтобы информировать о требованиях законодательства по оформлению трудовых отношений, рискам и последствиям незадекларированного труда и о последующих инспекционных мероприятиях. Также они мониторят состояние оформления трудовых отношений с работниками у конкретных работодателей. Посещение работодателей в ходе информационных мероприятий сопровождается широкомасштабной информационной кампанией в СМИ.

По результатам информационных посещений отслеживается динамика оформления трудовых отношений и формируются перечни работодателей с высокой степенью риска использования незадекларированного труда для проведения инспекционных мероприятий. После окончания информационной кампании проводят инспекционную кампанию в сферах хозяйствования.

Такой подход оказал положительное влияние на состояние оформления трудовых отношений с наемными работниками в формальном секторе экономики. В то же время за последние девять лет неформальная занятость в неформальном секторе растет в основном благодаря уменьшению неформальной занятости в формальном секторе. Такая тенденция свидетельствует о том, что распространение неформальной экономики связано с невозможностью самостоятельно государственному органу существенно повлиять на это явление.

С кем должно взаимодействовать Гоструда, чтобы более действенно влиять на ситуацию?

Поскольку самостоятельно действовать неэффективно, в 2021 году Гоструда инициировала создание Межведомственной рабочей группы по разработке механизма совместных действий по предотвращению использования незадекларированного труда и наработки путей его реализации. В состав группы вошли представители государственных органов, социальных партнеров и Ассоциации городов Украины.

Рабочая группа разработала Стратегию преодоления незадекларированного труда на период до 2024 года и Национальный план совместных действий по снижению уровня незадекларированного труда на 2023 год. Национальный план предусматривает, в частности, усовершенствование действующего законодательства, формирование в обществе негативного отношения к незадекларированному труду, усовершенствование практик выявления незадекларированного труда, особенно в неформальном секторе экономики.

Влияние инспекторов труда на неформальную экономику ограничено только информационными мерами. Это обусловлено тем, что инспектор труда не может повлиять на факт государственной регистрации предприятия. Именно поэтому целью работы Гоструда является снижение уровня незадекларированного труда через объединение усилий всех заинтересованных органов и социальных партнеров и формирование в обществе неприятия незадекларированного труда.

В прошлом году Гоструд и его территориальные органы провели информационную кампанию «Выходи на свет!». Она была направлена на работодателей, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность в условиях войны, но избегающих оформления трудовых отношений. Для этой кампании были разработаны визуальные материалы в виде билбордов, инфографиков и постеров, видео- и аудиороликов. Общее количество контактов с визуальными материалами – почти 30 млн раз. В этом году Гоструд и Государственная налоговая служба провели информационную кампанию, направленную на информирование работодателей и работников о преимуществах задекларированного труда.

К сожалению, одной информационной работой невозможно преодолеть неформальную занятость и неформальную экономику. Для этого необходима возможность осуществлять меры контроля у субъектов, не зарегистрированных как субъекты хозяйствования, но при этом осуществляющих хозяйственную деятельность и использующих наемных работников, а также применять в отношении них значительную финансовую ответственность.

Каковы преимущества предприятий, официально декларирующих труд своих рабочих?

Большинство работодателей, использующих незадекларированный труд, видят в официальной занятости только недостатки посредством уплаты налогов и ответственности перед работниками за организацию процесса работы и выплаты зарплаты. Работодатели, которые официально заключают трудовые договоры с работниками, несут бремя уплаты налогов и социальной ответственности перед своими работниками, поддерживают экономику Украины и Вооруженные силы, а также могут быть уверены в отсутствии штрафов и судебных исков.

В сложных условиях пандемии, а затем войны государство пытается максимально поддержать работодателей, честно выполняющих свои обязанности. Так, в последнее время реализован ряд инициатив по возмещению работодателям части расходов на оплату труда работников, например, в случае принятия на работу внутренне перемещенных лиц в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине, льготных категорий лиц, находящихся в статусе зарегистрированного безработного более одного месяц, безработных из числа молодежи и т.д.

У прозрачных и законопослушных бизнесов больше возможностей получить кредиты для расширения дела, найти украинских и иностранных партнеров и выйти на фондовые биржи. Опросы свидетельствуют, что потребители готовы платить больше за товары и услуги бизнеса, который занимается социальными проблемами, работает честно и открыто. Люди – самый ценный капитал бизнеса. Задекларированные работники удовлетворены и мотивированы. Они работают лучше, реже сменяют работу, более инициативные по сравнению с незадекларированными работниками.

Как теневая занятость оказывает влияние на военную экономику страны?

Сейчас каждая гривна, поступающая в госбюджет, приближает нас к победе. Уклонение от выполнения своих обязанностей теми работодателями, которые продолжают работать в условиях войны, но не заключают трудовые договоры с работниками и не платят налоги, наносят удар по обороноспособности нашей страны.

Потери от незадекларированного труда составляют в год минимум 100 млрд грн. Это не уплаченный налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос. Эти средства в условиях полномасштабной войны могут не только поддержать Вооруженные силы Украины, но и позволят государству реализовывать социальные проекты и помогать нуждающимся.

Результаты и задачи

Каковы последствия вынужденной трудовой миграции?

Противодействие трудовой эксплуатации и принудительного труда, которые наряду с сексуальным рабством достаточно распространены, относится к полномочиям Государственной службы Украины по вопросам труда. И хотя основную роль в расследовании преступной торговли людьми играют правоохранительные органы, инспекторы труда могут и должны приобщаться к выявлению противоправной деятельности, защите жертв, наказанию виновных и предупреждению торговли людьми в целях трудовой эксплуатации. Поэтому роль инспекторов труда в этом процессе бесспорна. Именно инспекторы труда при проведении инспекционных посещений могут оперативно выявить признаки торговли людьми в целях трудовой эксплуатации и передать эту информацию соответствующим органам для обработки и реагирования.

С началом войны инспекторы труда сосредоточились на повышении осведомленности людей о безопасном трудоустройстве и информировании их о простых правилах, которые помогут обезопасить себя от возможных негативных последствий. Более 4 млн вынужденных переселенцев лично проинформированы инспекторами труда о мерах предотвращения снижения рисков.

Как еще Гоструд может помочь украинцам за границей?

Полномочия Гоструда распространяются только на территорию Украины. За границей Гоструд не может повлиять на недобросовестных работодателей и защитить права украинцев. Именно поэтому Гоструд начал сотрудничество с инспекциями труда европейских стран об обмене информацией о возможных фактах нарушения трудового законодательства в отношении граждан Украины, работающих в других странах. Так мы сможем оградить их трудовые права.

Какие проекты реализует Гоструд сейчас и как они влияют на рынок труда?

В условиях ограничения мер государственного контроля Гоструда сосредоточила все свои ресурсы на информировании работников и работодателей о требованиях законодательства по оформлению трудовых отношений, безопасности труда на рабочих местах, безопасности непродовольственной продукции, предотвращения торговли людьми с целью трудовой эксплуатации и т.д.

В начале войны Гоструда начала консультационную поддержку релокированных предприятий, которую в дальнейшем распространила на всех хозяйствующих субъектов, продолжающих работать в условиях военного положения. Такой поддержкой Гоструда воспользовалось более 90 тыс. субъектов, в том числе 399 релокированных.

Продолжает функционировать сервис онлайн-консультирования "Интерактивный инспектор". Его создали для оперативного предоставления консультаций по вопросам трудовых отношений работников и работодателей, он содержит весь спектр инструментов, позволяющих получить ответы самым удобным и быстрым способом каждому желающему. С начала войны сервис предоставил 494 тыс. консультаций.

Создан информационный портал pratsia.in.ua, на котором можно найти ответы на вопросы организации работы в условиях военного положения, подать заявку на консультационную поддержку предприятия, найти контакты сервиса онлайн-консультирования, ознакомиться с рекомендациями по обеспечению безопасного ведения работ и советами по внедрению психосоциальной поддержки на рабочем месте.

Гоструд также присоединился к сети поставщиков бесплатной правовой помощи на платформе Датского совета по делам беженцев (DRC).

Каковы результаты деятельности Гоструда в нормативно правовой сфере?

В условиях военного положения Гоструда обеспечила организацию работы по предоставлению административных услуг. Одним из основных акцентов работы в этом направлении является обеспечение их цифровизации и уменьшение контрольно-надзорного давления на бизнес.

Разработанные изменения в нормативно-правовых актах позволили обеспечить с 1 января 2023 года выдачу разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности только в электронном виде, путем наложения квалифицированной электронной подписи и QR-кода содержит информацию о выдаваемом разрешении. Также реализована возможность предоставления документов на получение разрешений в электронном виде через портал электронных сервисов Минэкономики.

Отдельным направлением работы является десоветизация действующего законодательства: 77 актов признали утратившими силу, а 280 актов СССР признали неприменимыми на территории Украины.

Как успешен проект «Армия восстановления»?

Правительство ввело проект «Армия восстановления» осенью 2022 года для привлечения временно оставшихся без работы людей к восстановлению страны через выполнение ими общественно полезных работ. Фактически общественно полезные работы — это восстановление и обеспечение безработных источником доходов. Хотя оплата труда за выполнение таких работ не очень велика, она выше среднего размера пособия по безработице.

Гоструд продолжает осуществлять информационную и консультационную поддержку учреждений и субъектов хозяйствования, создающих рабочие места, для организации общественно полезных работ (сельские, поселковые советы, коммунальные предприятия и т.п.). Более 300 предприятий, организующих проведение общественно полезных работ, уже воспользовались консультационной поддержкой инспекторов труда. Инспекторы труда на месте консультируют работодателей, организующих общественно полезные работы, а также их работников о том, как правильно и безопасно организовать работу, оформить отношения с работниками.

Гоструда и дальше будет информационно сопровождать этот проект, чтобы обеспечить соблюдение требований законодательства и снижение рисков несчастных случаев на производстве.

Какие проблемы в работе Гоструда нуждаются в немедленном решении?

В деятельности Гоструда есть ряд проблем, решение которых значительно повлияет на состояние соблюдения законодательства о труде и будет способствовать созданию безопасных и здоровых условий труда. Это законодательство создавалось в принципиально другом государстве и внесение точечных изменений не обеспечивает его полное соответствие современным требованиям. Решить проблему можно, в частности, принятием законов о безопасности и здоровье на рабочем месте, урегулированием на уровне закона полномочий инспекторов труда.

Неотложной проблемой является цифровизация управленческих процессов и процедур, развитие эффективной, современной, стабильной и защищенной ИТ-инфраструктуры, что позволит вывести предоставление административных услуг и мониторинг качества работы инспекторов труда на новый уровень.

Украина выбрала путь на евроинтеграцию, поэтому необходимы углубление взаимодействия с инспекциями труда стран ЕС, проведение согласованных кампаний, трансграничное взаимодействие, синхронизация статистических данных.

Еще одно направление – профессиональное развитие инспекторов труда. Но ни одно учебное заведение в Украине не учит таких специалистов. Кроме того, несмотря на огромную ответственность и требования к квалификации инспекторов, их зарплата почти не превышает минимальную зарплату, что приводит к текучести кадров. Решить эти проблемы поможет конкурентная заработная плата, устойчивый карьерный рост, современные обучающие программы профессиональной подготовки.