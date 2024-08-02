Кабмин одобрил ратификацию соглашения между Украиной и Францией на €200 млн

Кабинет министров Украины утвердил проект закона о ратификации грантового соглашения между Украиной и Францией для восстановления и поддержки критической инфраструктуры и приоритетных секторов украинской экономики.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Отмечается, что также утвержден и проект соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины.

Согласно сообщения пресс-службы, принятие этих документов необходимо для привлечения 200 млн евро грантовых средств на реконструкцию и восстановление критически важной инфраструктуры, а также на проекты в приоритетных секторах экономики.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко напомнила, что в начале июня в Париже с французским правительством была достигнута договоренность о предоставлении Украине грантов на 200 млн евро, которые пойдут на восстановление страны от последствий вооруженной агрессии России.

"Сегодня мы сделали еще один шаг для финализации необходимых внутренних процедур для получения этих средств", – пояснила глава Минэкономики.

На что направят помощь от Франции

Согласно условиям подписанного соглашения, французские средства предназначены для тех предприятий, которые будут инвестировать в критическую инфраструктуру и для восстановления Украины.

Помощь от правительства Франции будет направлена в первую очередь на реконструкцию и восстановление критически важной инфраструктуры, в таких секторах как энергетика, здравоохранение, инфраструктура, сельское хозяйство, водоснабжение и водоотвод, переработка отходов, разминирование, жилищное строительство и цифровые технологии.

Для вступления соглашения в силу правительственный законопроект еще должен поддержать Верховная Рада, а затем подписать Президент.

Напомним, 7 июня в Париже в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона состоялось подписание Грантового соглашения между правительством Французской республики и правительством Украины о содействии восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины.

Французские компании будут производить военную технику в Украине

Франция будет поощрять свои оборонные компании производить военную технику в Украине, чтобы помочь стране в войне против России.

"Три французских компании будут налаживать партнерские отношения с украинскими компаниями, в том числе в секторах беспилотников и наземного оборудования, чтобы производить запчасти на украинской земле, а в будущем, возможно, и боеприпасы", — сказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Министр не уточнил, о каких оборонных предприятиях идет речь, но намекнул, что среди привлеченных компаний будет производитель танков KNDS, холдинговая структура, сформированная французским Nexter и немецким Krauss-Maffei-Wegmann.

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