Кабмін схвалив ратифікацію угоди між Україною і Францією на €200 млн

Кабінет міністрів України затвердив проєкт закону про ратифікацію грантової угоди між Україною та Францією для відновлення та підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів української економіки.

Про це повідомляє Міністерство економіки Україні.

Зазначається, що також було затверджено і проєкт відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України.

Згідно з повідомленням пресслужби, ухвалення цих документів необхідне для залучення 200 млн євро грантових коштів на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури, а також на проєкти в пріоритетних секторах економіки.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко нагадала, що на початку червня у Парижі із французьким урядом була досягнута домовленість про надання Україні грантів на 200 млн євро, які підуть на відновлення країни від наслідків збройної агресії Росії.

"Сьогодні ми зробили ще один крок для фіналізації необхідних внутрішніх процедур задля отримання цих коштів", – пояснила очільниця Мінекономіки.

На що спрямують допомогу від Франції

Згідно з умовами підписаної угоди, французські кошти призначені для тих підприємств, які інвестуватимуть у критичну інфраструктуру і для відбудови України.

Допомога від уряду Франції буде спрямована в першу чергу на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури, в таких секторах як енергетика, охорона здоров'я, інфраструктура, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, переробка відходів, розмінування, житлове будівництво та цифрові технології.

Для набрання чинності угоди урядовий законопроєкт ще має підтримати Верховна Рада, а потім підписати Президент.

Нагадаємо, 7 Червня в Парижі в присутності президента України Володимира Зеленського і президента Франції Еммануеля Макрона відбулося підписання Грантової угоди між урядом Французької республіки та урядом України щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України.

Французькі компанії вироблятимуть військову техніку в Україні

Франція заохочуватиме свої оборонні компанії виробляти військову техніку в Україні, щоб допомогти країні у війні проти Росії.

"Три французькі компанії будуть налагоджувати партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема в секторах безпілотників і наземного обладнання, щоб виробляти запчастини на українській землі, а в майбутньому, можливо, і боєприпаси", - сказав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Міністр не уточнив, про які оборонні підприємства йде мова, але натякнув, що серед залучених компаній буде виробник танків KNDS, холдингова структура, сформована французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.

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