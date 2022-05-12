Нардеп Холодов пытается взять таможню под контроль – СМИ

Народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Андрей Холодов пытается заполучить контроль над коррупционными потоками на таможне. Для этого он собирается инициировать кадровые перестановки на ключевых региональных таможнях, пишет РБК-Украина.

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По мнению журналистов, целью такой инициативы может быть замена нынешних руководителей на лояльных к самому Холодову, который уже давно проявляет интерес к этому направлению теневой экономики.

Издание отмечает, что несколько дней назад во фракционном чате фракции "Слуга народа" появился развернутый пост Холодова о проблемах на таможне. По его словам, в то время, как Президент, правительство и нардепы ищут деньги на гуманитарную помощь, через границу "пустые по документам фуры везут контрабандные сигареты на миллионы евро из Украины", таможня их пропускает, а в обратном направлении "любители повымогать 300 евро за ввоз б/у машины и придираться к реальным волонтерам" создают километровые очереди".

"Отдельные депутаты, в том числе главы комитетов, наставили своих подельников на должности в таможне – и создают нам всем огромные проблемы", написал Холодов, недвузначно намекая на Даниила Гетманцева, главу комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, заместителем которого является и сам Холодов, отмечает издание. По информации журналистов, причастность Гетманцева к "кураторству" таможни неоднократно освещалась в медиа, по данным которых потоки и "смотрящих" глава комитета якобы "делит" с главой фракции "Слуг народа" Давидом Арахамией.

По словам Холодова, которого цитирует РБК: "нужно срочно поднимать вопрос о кадрах на таможне и тех, то их там расставляет"."В том числе о депутатах, которые должны были навести там порядок по поручению Премьера и Президента еще до войны, но не сделали ничего, кроме рассадки своих недееспособных людей", - говорится в статье.

Кроме еще одного прямого намека на Гетманцева, Холодов также добавил, что будет инициировать законопроект о том, что подозрение во взяточничестве таможенников и прочих во время войны должно вести к автоматическому заключению в СИЗО, без альтернативы залога, "потому что это мародерство и заработок на смертях".

Издание отмечает, что Холодов уже давно пытается "подвинуть" Гетманцева и Арахамию с таможенных потоков. Буквально накануне в некоторых телеграмм-каналах появилась "справка" о размерах поборов на разных региональных таможнях, с указанием имен кураторов, среди которых – Арахамия, и. о. главы Таможни Вячеслав Демченко, а также его первый зам. (согласно "справке", которую приводит РБК-Украина, он курирует отдельные области вместе с Арахамией).

"Согласно "справке", общий объем поборов составляет порядка $10 млн ежемесячно или $120 млн в год, только в Одессе и на Закарпатье с контрабандных бусов и грузовиков якобы собирают по $3 млн. Указание в документе конкретных фамилий "кураторов" косвенно может свидетельствовать о том, что "справку" готовили лица, заинтересованные в их смене. По данным источников с рынка, организацией если не подготовки, то как минимум "слива" данных в медиа занимались люди из окружения Холодова. Впрочем, цифра может быть искусственно занижена", - говорится в материале.

Журналисты напоминают, что Андрей Холодов, чьих детей крестила Оксана Марченко, человек для таможни совершенно не чужой. Общественные активисты и СМИ называли его "королем табачных киосков", а также обвиняли в лоббировании бизнеса по розничной дистрибуции табака.

В медиа также фигурировали обвинения в адрес Холодова о причастности к схемам контрабанды сигарет из непризнанных "ДНР" и "ЛНР" в Европу при содействии того же Медведчука. В апреле минувшего года Совет нацбезопасности якобы даже планировал введение санкций против Холодова за контрабандную деятельность. До этого санкции были введены против десяти граждан, которых президент Владимир Зеленский назвал крупнейшими украинскими контрабандистами.

"В последние полтора-два года Холодов активно продвигает в СМИ свои экспертные мысли по поводу "реформирования" таможни, …из чего можно сделать вывод, что у народного депутата давно есть собственная "скамья запасных" для проведения кадровых ротаций", - говорится в статье.

"$120 млн ежегодных коррупционных доходов с основных таможен страны – хотя цифра выглядит сильно заниженной ... Гораздо более важной является собственно возможность беспрепятственно и в неограниченных объемах провозить в обе стороны границы любые коммерческие товары без уплаты пошлин или с минимальными сборами в бюджет. А это порядка 400 млрд грн. в год по довоенным ценам и не менее 150-180 млрд грн. недоплаченных налогов", - резюмирует издание.