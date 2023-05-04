Павел Шеремета расскажет о месте Украины в мировой экономике после войны на FREE трансляции Delo.ua

8 мая в 11.00 состоится бесплатная трансляция проекта "Штаб-квартира". Спикер – основатель Киево-Могилянской бизнес-школы Павел Шеремета, поделится видением развития экономики Украины после победы.

Регистрация: https://shtab.delo.ua/

Тема эфира: Место Украины в мировой экономике после войны

Поговорим о том:

Чего именно не хватает украинским управленцам в реальном бизнесе

Как повлияет на украинскую экономику масштабная трудовая миграция и просветительская пропасть из-за пандемии и войны

Какой она будет – национальная элита будущего

Павел Шеремета – основатель Киево-Могилянской бизнес-школы, бывший президент Киевской школы экономики, основатель Школы управления Украинского католического университета, экс-министр экономического развития и торговли Украины.

Проект "Штаб-квартира" , созданный порталом Delo.ua и рейтинговым журналом "ТОП-100. Рейтинги крупнейших», чтобы украинский бизнес мог более эффективно адаптироваться к военным реалиям, используя опыт ведущих предпринимателей и управленцев.