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Тип
Штаб-квартира
Категорія
Економіка
Дата публікації

Павло Шеремета розповість про місце України у світовій економіці після війни на FREE трансляції Delo.ua

Павло Шеремета розповість про місце України у світовій економіці після війни на FREE трансляції Delo.ua

8 травня об 11.00  відбудеться безоплатна трансляція проєкту “Штаб-квартира”. Спікер – засновник Києво-Могилянської бізнес-школи Павло Шеремета, поділиться баченням розвитку економіки України після перемоги.

Реєстрація: https://shtab.delo.ua/ 

Тема ефіру: Місце України у світовій економіці після війни

Поговоримо про те:

  • Чого саме не вистачає українським управлінцям в реальному бізнесі
  • Як вплине на українську економіку масштабна трудова міграція та освітня прірва через пандемію та війну
  • Якою вона буде – національна еліта майбутнього

Павло Шеремета –  засновник Києво-Могилянської бізнес-школи, колишній президент Київської школи економіки, засновник Школи управління Українського католицького університету, екс- міністр економічного розвитку і торгівлі України.

Проєкт «Штаб-квартира», створений порталом Delo.ua та рейтинговим журналом «ТОП-100. Рейтинги найбільших», аби український бізнес міг ефективніше адаптуватися до воєнних реалій, використовуючи досвід провідних підприємців та управлінців.  