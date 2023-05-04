- Тип
- Штаб-квартира
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
Павло Шеремета розповість про місце України у світовій економіці після війни на FREE трансляції Delo.ua
8 травня об 11.00 відбудеться безоплатна трансляція проєкту “Штаб-квартира”. Спікер – засновник Києво-Могилянської бізнес-школи Павло Шеремета, поділиться баченням розвитку економіки України після перемоги.
Реєстрація: https://shtab.delo.ua/
Тема ефіру: Місце України у світовій економіці після війниПідписуйтесь на наш Telegram канал
Поговоримо про те:
- Чого саме не вистачає українським управлінцям в реальному бізнесі
- Як вплине на українську економіку масштабна трудова міграція та освітня прірва через пандемію та війну
- Якою вона буде – національна еліта майбутнього
Павло Шеремета – засновник Києво-Могилянської бізнес-школи, колишній президент Київської школи економіки, засновник Школи управління Українського католицького університету, екс- міністр економічного розвитку і торгівлі України.
Проєкт «Штаб-квартира», створений порталом Delo.ua та рейтинговим журналом «ТОП-100. Рейтинги найбільших», аби український бізнес міг ефективніше адаптуватися до воєнних реалій, використовуючи досвід провідних підприємців та управлінців.