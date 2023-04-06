"Реформа градостроительства ужесточает органы местного самоуправления", - вице-премьер Кубраков

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков призвал глав общин, экспертную общественность, участников строительного рынка совместно работать над реформой градостроительства, которая создает прозрачные правила игры на рынке градостроительства и способствует развитию городов Украины.

Революционный для сферы градостроительства законопроект №5655 проголосован еще в декабре прошлого года. Однако конвейер по производству фейков и манипуляций не останавливается до сих пор, даже несмотря на возможность легко опровергнуть те или иные упреки в сторону реформы. Об этом в авторской колонке на сайте издания "Экономическая правда" пишет вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он уверен: те, кто годами пользовался непрозрачными правилами игры, "договорняками" с органами строительного контроля, зарабатывал на выдаче разрешительной документации, делают все возможное, чтобы сорвать реформу.

Реформа усиливает органы местного самоуправления как в части полномочий, так и в части ответственности. Закон четко указывает, что органы местного самоуправления ОБЯЗАНЫ осуществлять мониторинг всей застройки, которая происходит в пределах их общин. В случае выявления любого нарушения местные власти должны проводить проверки. Более того, если чиновники этого не будут делать, они будут нести ответственность за свое бездействие", - пояснил Александр Кубраков.

По его словам, существует миф, который не устают использовать оппоненты реформы, о "ручных частных контролерах, контролируемых застройщиками".

"Мы создали в этом законе ряд предохранителей, которые не позволят застройщикам иметь "ручных контролеров", но самое главное – и частные контролеры, и государственные контролеры будут работать в четких, прозрачных и понятных рамках. Например, застройка, контроль которой они обеспечивают, также будет мониториться органами местного самоуправления.В случае выявления нарушений, законопроект №5655 позволяет привлечь контролера к материальной ответственности, а в некоторых случаях он даже может быть выведен с рынка", - говорит министр Кубраков.

Он пояснил: контролеры будут осуществлять контроль за строительством, опираясь, в том числе, на градостроительную документацию. Это стимул для ОМС улучшить ее, ведь все изъяны устаревших генпланов могут эксплуатироваться застройщиками в свою пользу.

"И вот теперь уже не о развенчивании мифов, а о четком вопросе — почему столько манипуляций и лжи вокруг реформы? Ответ прост — цифровизация. Законопроект №5655 предусматривает максимальную цифровизацию всех процессов и этапов строительства. Каждый шаг, каждый документ, каждое действие или его действие отсутствие — любого участника строительного процесса будет оставлять легко отследить и не скрыть цифровой след. Любое нарушение, незаконное действие будут сразу проявляться, а ответственное лицо привлекаться к ответственности, в том числе и уголовного", - пишет Александр Кубраков.

Он считает, что той прозрачности, которая вводится электронной системой, боятся многие мэры, представители органов строительного контроля в ОМС, застройщики, привыкшие работать "кабинетно", с бумажными документами, которые могут "внезапно исчезнуть" или вообще не принимать никаких решений без материального стимула.

"Также мы лишаем чиновников "кормушки", связанной с предоставлением разрешительной документации. Законопроект №5655 предусматривает, что разрешение на старт строительства, на сдачу в эксплуатацию будут предоставляться автоматически при наличии всех необходимых документов, информации в ЕГЭСБ и других информационно-коммуникационных системах и соблюдение всех процедур. Застройщику не придется ходить в кабинеты чиновников за разрешением, что почти неизбежно приводило к коррупции", - говорит Александр Кубраков.

Ранее сообщалось, что парламент проголосовал за принятие градостроительной реформы – проекта №5655.

Напомним, по мнению адвоката, специалистки по юридическому сопровождению деятельности девелоперских компаний Натальи Добрянской, изменения в направлении цифровизации являются стартом к полноценному восстановлению и функционированию страны, и именно поэтому важна поддержка реализации реформы государственного регулирования в сфере градостроительной деятельности.